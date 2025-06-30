В департамент молодежный политики Тюменской области назначили директора

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Моор 1 июля
Директором департамента молодежный политики Тюменской области стал Артем Дяченко. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.
«Директором Департамента молодежной политики Тюменской области назначен Артем Владимирович Дяченко. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Тюменской области Александр Моор», — отмечено в сообщении.
Ранее новый глава ведомства занимал должности в аппарате губернатора, а также тюменской мэрии. Специалиста видели в роли директора областного департамента труда и занятости населения.
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