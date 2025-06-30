30 июня 2025

В департамент молодежный политики Тюменской области назначили директора

Артем Дяченко стал директором департамента молодежный политики Тюменской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Моор 1 июля
Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Моор 1 июля Фото:

Директором департамента молодежный политики Тюменской области стал Артем Дяченко. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

 «Директором Департамента молодежной политики Тюменской области назначен Артем Владимирович Дяченко. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Тюменской области Александр Моор», — отмечено в сообщении.

Ранее новый глава ведомства занимал должности в аппарате губернатора, а также тюменской мэрии. Специалиста видели в роли директора областного департамента труда и занятости населения.

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Директором департамента молодежный политики Тюменской области стал Артем Дяченко. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.  «Директором Департамента молодежной политики Тюменской области назначен Артем Владимирович Дяченко. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Тюменской области Александр Моор», — отмечено в сообщении. Ранее новый глава ведомства занимал должности в аппарате губернатора, а также тюменской мэрии. Специалиста видели в роли директора областного департамента труда и занятости населения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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