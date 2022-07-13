Власти упростят россиянам сделки с недвижимости

Правительство создает новый цифровой сервис

13 июля 2022 в 15:48 Размер текста - 17 +

В России оцифруют единый реестр недвижимости Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российские власти упростят сделки с недвижимостью с помощью национальной системы пространственных данных, которую создает Росреестр. На встрече с руководителем ведомства Олегом Скуфинским 13 июля и главы правительства Михаила Мишустина было объявлено, что новую цифровую платформу планируется запустить к 2024 году. Эксперты объяснили URA.RU, что полная картина по объектам недвижимости не только поможет жителям, но и позволит развивать территории, стимулировать стройку и контролировать миграцию. Начиная общение с главой Росреестра, Мишустин отметил, что главная функция ведомства — гарантия прав собственности людей. «Задачи у службы — создание соответствующей геоподосновы, инвентаризация земельных участков, объектов капитального строительства, соединение их с субъектами права — а это наши жители, юридические лица. Это оценка недвижимости. И, конечно, очень важно, чтобы Росреестр работал четко, в штабном режиме», — напомнил премьер-министр РФ. Главная функция Росреестра — гарантия прав собственности людей, напомнил премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Работа ведомства нацелена на то, чтобы лучше планировать развитие регионов, подчеркнул Мишустин. «Возможности территориального планирования играют очень важную роль в комплексном развитии территорий — как раз то, чем занимается правительство. Росреестр — это базовая, опорная технология для этого развития. Сейчас создается национальная система пространственных данных, призванная стать такой опорной точкой для развития территорий», — уточнил глава правительства РФ. По словам Скуфинского, в рамках госпрограммы будет составлен полный и точные реестр — оцифрованы бумажные архивы, проведены комплексные кадастровые работы, исправлены накопившиеся ошибки. Росреестр проведет реинжиниринг учетно-регистрационных действий — переведет в электронный вид документооборот, получение выписок и других услуг. Ведомство отладит государственную геодезическую сеть, займется созданием единой электронной картографической основы. И самое главное — разработает и запустит единую цифровую платформу «Национальная система пространственных данных». Глава Росреестра Олег Скуфинский (справа) уточнил сроки создания новой цифровой платформы Фото: официальный сайт Правительства России Мишустин поинтересовался сроками запуска платформы. Скуфинский уточнил, что 20 регионов РФ смогут работать с системой к 2024 году. «Основная задача этого года — это разработка ядра системы, прежде всего геопортала, причем, я подчеркну, импортозамещенного, отечественной разработки полностью», — добавил глава федерального ведомства. Глава правительства в ходе встречи проверил работу круглосуточного телефона Росреестра и пообщался с оператором ведомства. В заключении встречи Мишустин поручил главе ведомства продолжать эффективную работу над госпрограммой и другими обозначенными направлениями. Цифровизация данных Росреестра упростит и ускорит получение услуг, отмечают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Полная картина по объектам недвижимости позволит властям по-новому подходить к развитию территорий, стимулировать строительство, отслеживать миграционные потоки, считает член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости, гендиректор службы контроля качества «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков. «Сейчас у нас много данных в разных ведомствах, которые находятся на разных платформах. В стране много незарегистрированного жилья, незаконных построек. Эти объекты государство не видит. Это негативно сказывается на развитии территорий. Например, никто не будет газифицировать поле, в котором по документам стоит два дома, а на самом деле построено 100 домов. Если все данные будут сведены на одну платформу, то будут упрощены и ускорены госуслуги. Станет проще купить или продать недвижимость, быстрее построить дом, получить схему инженерных коммуникаций на участке и выполнить другие процедуры», — пояснил эксперт. Статья по теме Россияне получат сервис лучше, чем в Европе Россия находится впереди других стран по внедрению электронных госуслуг, которые упрощают и ускоряют различные процедуры, отмечает руководитель департамента сопровождения сделок с коммерческой и жилой недвижимостью, риелтор Алексей Силантьев. «В мире нет аналогов нашему Многофункциональному центру. Да, на пути цифровизации есть жертвы из-за некорректного перевода данных, различных ошибок. Но, в конечном итоге, все будет отлажено и это облегчит нам жизнь», — уточнил собеседник. Власти пытаются объединить все региональные и муниципальные данные на федеральном уровне, полагает профессор Государственного университета по землеустройству, доктор технических наук Сергей Коростелев. «Задача стоит с 90-х годов, но пока федеральные органы власти с ней не могли справиться. Есть шанс, что новый реестр решит ее. На это выделяются колоссальные бюджетные средства», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти упростят сделки с недвижимостью с помощью национальной системы пространственных данных, которую создает Росреестр. На встрече с руководителем ведомства Олегом Скуфинским 13 июля и главы правительства Михаила Мишустина было объявлено, что новую цифровую платформу планируется запустить к 2024 году. Эксперты объяснили URA.RU, что полная картина по объектам недвижимости не только поможет жителям, но и позволит развивать территории, стимулировать стройку и контролировать миграцию. Начиная общение с главой Росреестра, Мишустин отметил, что главная функция ведомства — гарантия прав собственности людей. «Задачи у службы — создание соответствующей геоподосновы, инвентаризация земельных участков, объектов капитального строительства, соединение их с субъектами права — а это наши жители, юридические лица. Это оценка недвижимости. И, конечно, очень важно, чтобы Росреестр работал четко, в штабном режиме», — напомнил премьер-министр РФ. Работа ведомства нацелена на то, чтобы лучше планировать развитие регионов, подчеркнул Мишустин. «Возможности территориального планирования играют очень важную роль в комплексном развитии территорий — как раз то, чем занимается правительство. Росреестр — это базовая, опорная технология для этого развития. Сейчас создается национальная система пространственных данных, призванная стать такой опорной точкой для развития территорий», — уточнил глава правительства РФ. По словам Скуфинского, в рамках госпрограммы будет составлен полный и точные реестр — оцифрованы бумажные архивы, проведены комплексные кадастровые работы, исправлены накопившиеся ошибки. Росреестр проведет реинжиниринг учетно-регистрационных действий — переведет в электронный вид документооборот, получение выписок и других услуг. Ведомство отладит государственную геодезическую сеть, займется созданием единой электронной картографической основы. И самое главное — разработает и запустит единую цифровую платформу «Национальная система пространственных данных». Мишустин поинтересовался сроками запуска платформы. Скуфинский уточнил, что 20 регионов РФ смогут работать с системой к 2024 году. «Основная задача этого года — это разработка ядра системы, прежде всего геопортала, причем, я подчеркну, импортозамещенного, отечественной разработки полностью», — добавил глава федерального ведомства. Глава правительства в ходе встречи проверил работу круглосуточного телефона Росреестра и пообщался с оператором ведомства. В заключении встречи Мишустин поручил главе ведомства продолжать эффективную работу над госпрограммой и другими обозначенными направлениями. Полная картина по объектам недвижимости позволит властям по-новому подходить к развитию территорий, стимулировать строительство, отслеживать миграционные потоки, считает член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости, гендиректор службы контроля качества «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков. «Сейчас у нас много данных в разных ведомствах, которые находятся на разных платформах. В стране много незарегистрированного жилья, незаконных построек. Эти объекты государство не видит. Это негативно сказывается на развитии территорий. Например, никто не будет газифицировать поле, в котором по документам стоит два дома, а на самом деле построено 100 домов. Если все данные будут сведены на одну платформу, то будут упрощены и ускорены госуслуги. Станет проще купить или продать недвижимость, быстрее построить дом, получить схему инженерных коммуникаций на участке и выполнить другие процедуры», — пояснил эксперт. Россия находится впереди других стран по внедрению электронных госуслуг, которые упрощают и ускоряют различные процедуры, отмечает руководитель департамента сопровождения сделок с коммерческой и жилой недвижимостью, риелтор Алексей Силантьев. «В мире нет аналогов нашему Многофункциональному центру. Да, на пути цифровизации есть жертвы из-за некорректного перевода данных, различных ошибок. Но, в конечном итоге, все будет отлажено и это облегчит нам жизнь», — уточнил собеседник. Власти пытаются объединить все региональные и муниципальные данные на федеральном уровне, полагает профессор Государственного университета по землеустройству, доктор технических наук Сергей Коростелев. «Задача стоит с 90-х годов, но пока федеральные органы власти с ней не могли справиться. Есть шанс, что новый реестр решит ее. На это выделяются колоссальные бюджетные средства», — резюмировал эксперт.