Российские власти нашли замену иностранному оборудованию

О чем Мишустин договорился с предпринимателями в Ижевске

21 июля 2022 в 18:08 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил промышленные предприятия в Ижевске Фото: официальный сайт Правительства России статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти намерены перестроить производства в России на выпуск продукции, которая полностью заменит импортные аналоги. В ходе рабочего визита в Ижевск премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что с помощью имеющихся мощностей можно восстановить потерянные компетенции и обеспечить технологический суверенитет России. Эксперты объяснили URA.RU, что глава правительства в таких поездках оценивает промышленный потенциал на местах, чтобы понимать куда дальше двигаться в условиях санкций. Мишустин начал визит с осмотра производственных линий и сборочного цеха концерна «Аксион», где производится оборудование для реанимации, кардиологии, хирургии, неонатологии и физиотерапии. Затем посетил выставку, на которой были представлены стенды около десяти местных промышленных предприятий, передает из Ижевска корреспондент URA.RU. Общаясь на ходу с местными предпринимателями и вице-премьером, главой Минпромторга Денисом Мантуровым, председатель правительства отметил важность наращивания выпуска лифтов, развития микроэлектроники, медоборудования, необходимость масштабирования выпуска бытовой техники — кондиционеров, пылесосов, чайников и фенов. Главное — локализация и повышение качества производства, отмечает Михаил Мишустин Фото: официальный сайт Правительства России Премьер отметил успехи машиностроительной отрасли Ижевска — ему представили локомотивы для добывающей промышленности и трамвайный двигатель, которые успешно заменили иностранные аналоги и полностью сделаны из отечественных комплектующих. «Главное локализация и наращивание качества производства. Это залог успеха и драйверы нашей экономики. Здесь [в Ижевске] много смежных производств и уже несколько лет работает система кооперации», — сказал Мишустин. С выставки промышленных предприятий премьер отправился на площадку концерна «Калашников». «Бренд известен во всем мире. И не только обороной продукцией. Мы видели специальные автономные модули [кухонные, медицинские, гигиенические], мониторинговые системы, беспилотные летательные аппараты и станки для производств. На предприятии используют технологию инжекторного литья под высоким давлением для изготовления деталей сложных форм. Это альтернатива механической обработке. Важно, что концерн занимается станкостроением. Сейчас оно в фокусе нашего внимания, позволит восстановить потерянные компетенции и обеспечить технологический суверенитет нашей страны», — прокомментировал глава правительства. На месте можно лучше понять, куда двигаться дальше, объясняют эксперты рабочую поездку главы правительства РФ Фото: официальный сайт Правительства России Мишустин не случайно выбрал Ижевск для рабочего визита. Этот город является крупным производственным кластером. Тему развития промышленности в условиях санкций премьер поднял 4 июля на «Иннопроме». Там он объявил о так называемом «промышленном переходе» и необходимости достижения технологического суверенитета. 12 июля Мишустин провел стратегическую сессию «Промышленность», где представил план развития стратегических отраслей, цель которого — локализовать и развивать собственное производство. Рабочий визит Мишустина в Ижевск имеет значение с точки зрения понимания куда дальше двигаться в условиях санкций, полагает ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. «Премьером четко обозначены приоритеты деятельности правительства на ближайшие годы. В том числе развитие промышленности не только в связи с импортозамещением, но и технологическим суверенитетом. Мишустин понимает, что надо пересматривать многие подходы и заново продумывать, как обеспечивать независимое производство критических товаров, переосмыслить всю стратегию замещения иностранной продукции, чтобы мы работали не только на внутренний рынок, но находили новые внешние рынки сбыта. В тоже время мы должны быть на гребне технологического развития мировой экономики», — уточнил эксперт. Статья по теме Правительство снизит внешние риски для экономики России В Ижевске премьер работает в режиме совещаний в регионах — в этом формате удобно обсуждать узкие места, стратегию и найти какие-то оперативные решения, отмечает руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. «Ижевск-большой промышленный кластер. Глава правительства поднимал тему мер поддержки, которые требуются и оценил результаты помощи, которая уже оказана предприятиям. Сегодня остаются актуальными вопросы восстановления технологических цепочек, разрушенных санкциями, более оперативной работы смежников, которые не всегда могут быстро увеличить выпуск какой-либо продукции. На месте найти решение гораздо легче и быстрее», — рассказал эксперт. Российские власти взяли курс на разработку комплексной стратегии создания отечественной технологической базы, считает директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. «Идет смена экономической парадигмы. Мы переходим от спроса на сырьевые товары, а это нефть, газ, уголь, лес, зерно, металлы, на производство товаров с высокой добавленной стоимостью, то есть с сырьевой на готовую продукцию. Ижевск, большой производственный центр. Премьер, помимо изучения документов, захотел посмотреть своими глазами, что и как происходит на местах», — отметил собеседник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! 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Власти намерены перестроить производства в России на выпуск продукции, которая полностью заменит импортные аналоги. В ходе рабочего визита в Ижевск премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что с помощью имеющихся мощностей можно восстановить потерянные компетенции и обеспечить технологический суверенитет России. Эксперты объяснили URA.RU, что глава правительства в таких поездках оценивает промышленный потенциал на местах, чтобы понимать куда дальше двигаться в условиях санкций. Мишустин начал визит с осмотра производственных линий и сборочного цеха концерна «Аксион», где производится оборудование для реанимации, кардиологии, хирургии, неонатологии и физиотерапии. Затем посетил выставку, на которой были представлены стенды около десяти местных промышленных предприятий, передает из Ижевска корреспондент URA.RU. Общаясь на ходу с местными предпринимателями и вице-премьером, главой Минпромторга Денисом Мантуровым, председатель правительства отметил важность наращивания выпуска лифтов, развития микроэлектроники, медоборудования, необходимость масштабирования выпуска бытовой техники — кондиционеров, пылесосов, чайников и фенов. Премьер отметил успехи машиностроительной отрасли Ижевска — ему представили локомотивы для добывающей промышленности и трамвайный двигатель, которые успешно заменили иностранные аналоги и полностью сделаны из отечественных комплектующих. «Главное локализация и наращивание качества производства. Это залог успеха и драйверы нашей экономики. Здесь [в Ижевске] много смежных производств и уже несколько лет работает система кооперации», — сказал Мишустин. С выставки промышленных предприятий премьер отправился на площадку концерна «Калашников». «Бренд известен во всем мире. И не только обороной продукцией. Мы видели специальные автономные модули [кухонные, медицинские, гигиенические], мониторинговые системы, беспилотные летательные аппараты и станки для производств. На предприятии используют технологию инжекторного литья под высоким давлением для изготовления деталей сложных форм. Это альтернатива механической обработке. Важно, что концерн занимается станкостроением. Сейчас оно в фокусе нашего внимания, позволит восстановить потерянные компетенции и обеспечить технологический суверенитет нашей страны», — прокомментировал глава правительства. Мишустин не случайно выбрал Ижевск для рабочего визита. Этот город является крупным производственным кластером. Тему развития промышленности в условиях санкций премьер поднял 4 июля на «Иннопроме». Там он объявил о так называемом «промышленном переходе» и необходимости достижения технологического суверенитета. 12 июля Мишустин провел стратегическую сессию «Промышленность», где представил план развития стратегических отраслей, цель которого — локализовать и развивать собственное производство. Рабочий визит Мишустина в Ижевск имеет значение с точки зрения понимания куда дальше двигаться в условиях санкций, полагает ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. «Премьером четко обозначены приоритеты деятельности правительства на ближайшие годы. В том числе развитие промышленности не только в связи с импортозамещением, но и технологическим суверенитетом. Мишустин понимает, что надо пересматривать многие подходы и заново продумывать, как обеспечивать независимое производство критических товаров, переосмыслить всю стратегию замещения иностранной продукции, чтобы мы работали не только на внутренний рынок, но находили новые внешние рынки сбыта. В тоже время мы должны быть на гребне технологического развития мировой экономики», — уточнил эксперт. В Ижевске премьер работает в режиме совещаний в регионах — в этом формате удобно обсуждать узкие места, стратегию и найти какие-то оперативные решения, отмечает руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. «Ижевск-большой промышленный кластер. Глава правительства поднимал тему мер поддержки, которые требуются и оценил результаты помощи, которая уже оказана предприятиям. Сегодня остаются актуальными вопросы восстановления технологических цепочек, разрушенных санкциями, более оперативной работы смежников, которые не всегда могут быстро увеличить выпуск какой-либо продукции. На месте найти решение гораздо легче и быстрее», — рассказал эксперт. Российские власти взяли курс на разработку комплексной стратегии создания отечественной технологической базы, считает директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. «Идет смена экономической парадигмы. Мы переходим от спроса на сырьевые товары, а это нефть, газ, уголь, лес, зерно, металлы, на производство товаров с высокой добавленной стоимостью, то есть с сырьевой на готовую продукцию. Ижевск, большой производственный центр. Премьер, помимо изучения документов, захотел посмотреть своими глазами, что и как происходит на местах», — отметил собеседник.