Власти изменят жизнь россиян на Дальнем Востоке

Российские власти намерены создать условия, чтобы люди оставались на Дальнем Востоке Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Российские власти изменят жизнь в регионах Дальнего Востока. На заседании правительства РФ 4 августа премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о выделении дополнительных денег на строительство автодорог, очистных сооружений и спорткомплексов в наиболее перспективных городах ДФО. Эксперты объяснили URA.RU, что повышение уровня жизни сдержит отток населения из отдаленных территорий.

В начале заседания Мишустин напомнил, что о создании социальной инфраструктуры, комфортных условий жизни для людей на Дальневосточного федерального округа (ДФО) не раз говорил президент Владимир Путин. «Обсуждали вопросы поддержки этих субъектов и на правкомиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций. В округе немало делается не только для создания новых производств, но и для повышения качества инфраструктуры. Особенно сейчас, в самый напряженный для дальневосточников сезон», — отметил глава правительства.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал дальневосточникам более полумиллиарда рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Дополнительную поддержку получат центры экономического развития (места реализации инвестиционных проектов) трех регионов — Забайкальский, Камчатский и Приморский края, уточнил Мишустин. Им направят более 515 млн рублей. «Это позволит своевременно завершить работы на ряде объектов, включая строительство автодорог, локальных очистных сооружений, спортивно-оздоровительного комплекса и присоединение к электросетям. Это важная часть социального развития центров экономического роста в субъектах ДФО», — акцентировал внимание в заключении премьер.

Власти создают комфортные условия для жизни в отдаленных регионах, чтобы удержать там людей, считает председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов. «Мишустин не в первый раз поднимает эту тему. Как он вступил в должность, то сразу поехал в ДФО. С тех пор премьер проводит последовательную политику.

Сейчас, когда Россия оказалась под санкциями, власти понимают ценность Дальнего Востока — это наша кладовая. Ключ к развитию экономики РФ находится именно в ДФО. Но в отдаленных регионах необходимо повышать уровень жизни, уделять внимание социально-экономическому развитию. Иначе люди уезжают», — сказал эксперт.

Дальний Восток в последние годы считается местом ускоренного развития, отмечают эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Правительство мотивирует население Дальнего Востока жить и работать там, соглашается вице-президент Российской ассоциации политконсультантов Алексей Куртов. «Дальний Восток в последние годы считается местом ускоренного развития, местом ресурса для экономики страны. Активно работает представитель президента по Дальнем Востоке, работают фонды поддержки. Система налажена и начинает давать результат. Власти понимают, чтобы люди сделали какое-то большое дело, их надо мотивировать, не только взять, но и отдать что-то, показать жителям, что о них заботятся», — отметил эксперт.

Направление госсредств создает условия для развития в сферах, где сложно привлечь инвесторов, добавляет заведующий лабораторией политического консультирования и массовых коммуникаций «PRofi» МГУТУ имени Разумовского Петр Ханас. «Сейчас вопрос дополнительного финансирования регионов Дальнего Востока поднимается в преддверии формирования консолидированных бюджетов РФ. Выбор регионов подчеркивает лоббистский потенциал губернаторов — Камчатка, Забайкалье, Приморье. Эти субъекты РФ нуждаются в дополнительном стимулировании экономического роста. Развитие Дальнего Востока — стратегический приоритет последних пяти лет. Власти подчеркивают социальную направленность экономической политики. Создаются условия для развития. Если в каких-то сферах их сформировать невозможно, то на помощь приходят субсидии», — резюмировал собеседник.