Арктику и Дальний Восток сделают привлекательными для россиян

Мишустин поручил «Росатому» поднять уровень жизни в отдаленных регионах

01 августа 2022 в 17:01 Размер текста - 17 +

Российские власти сделают жизнь в Арктике и на Дальнем Востоке более комфортной Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти РФ сделают арктические и дальневосточные регионы более привлекательными для переезда россиян. На совещании с вице-премьерами 1 августа глава правительства страны Михаил Мишустин объявил о новом этапе развития транспортного коридора — создании Главного управления Северного морского пути (СМП) в составе «Росатома». Эксперты объяснили URA.RU, что строительство инфраструктуры позволит предотвратить отток населения из отдаленных регионов и привлечь новые кадры. Начиная совещание, Мишустин отметил роль Северного морского пути. «По нему осуществляется основная часть северного завоза, доставляются на мировой рынок металлы, энергоносители, а также идет транзит грузов между Азией и Европой. При этом он полностью расположен в территориальных водах и исключительной экономической зоне России, что особенно важно в условиях санкций, когда нарушаются логистические цепочки поставок продукции. Это надежный морской маршрут, широко востребованный бизнесом и, конечно, людьми, которые живут в Арктике и на Дальнем Востоке», — рассказал премьер. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о создании Главного управления Северного морского пути Фото: Андрей Гусельников © URA.RU Российские власти не раз акцентировали внимание на необходимости бесперебойного снабжения жителей и предприятий отдаленных регионов всем необходимым, сказал Мишустин. «По поручению президента создается Главное управление Северного морского пути. Его основной целью станет организация прохода судов, включая выдачу и отзыв разрешений на эту деятельность», — заявил премьер. На деталях развития Севморпути остановился вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, за организацию судоходства по СМП теперь полностью отвечает «Росатом». Он отметил, что Арктической зоне проживает около 3 млн россиян. Севморпуть — это новый мировой транспортный коридор, который должен решать три задачи: обеспечение северного завоза для регионов Арктики, вывоз продукции в рамках инвестпроектов и обеспечение международного транзита Европа — Азия. На Севморпути строят новые терминалы и порты, сообщил вице-премьер Александр Новак Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «В рамках развития портовой инфраструктуры завершается строительство терминала „Утренний“. Начали строить порт „Бухта Север“, угольный терминал „Енисей“, начали подготовку к строительству порта Наглейнын на Чукотке. В прошлом году расширили также морской канал в Обской губе для прохода крупнотоннажных судов», — перечислил новые инфраструктурные объекты Новак. Важно, чтобы намеченные планы исполнялись, подчеркнул Мишустин, добавив, что необходимо соблюдать баланс ресурсов, в том числе государственных. А также должна быть скоординирована работа инвестиционных программ, резюмировал премьер. Российские власти не только хотят остановить отток населения из отдаленных регионов, но и привлечь новых жителей, считают эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Масштабный государственный проект — Севморпуть — станет толчком для возрождения форпостов, созданных в советское время в Арктике, отмечает директор Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н.П.Лаверова Уральского отделения РАН, член-корреспондент РАН Иван Болотов. «В советские годы поселения в Арктике, такие как Андерма, Диксон, были многолюдны. Но, из-за снижения к ним внимания во времена перестройки, инфраструктура пришла в упадок, многие жители уехали. Но там еще остались специалисты, преданные делу освоения Арктики. Развитие СМП улучшит связанность территорий РФ, привлечет новых людей, повысит уровень и качество жизни населения Арктики и Дальнего Востока», — пояснил член-корреспондент РАН. Задача развития СМП, которую решает правительство РФ, остановит отток людей из Арктики и Дальнего Востока, уверен независимый аналитик Дмитрий Адамидов. «Несмотря на все усилия властей, комфортная жизнь там не получается, поэтому сейчас там только вахтовики и люди, которые рассматривают эти территории, как временное место жительства. Севморпуть поможет улучшить жизнь в отдаленных регионах, в том числе обеспечение людей продуктами и товарами», — уточнил эксперт. Статья по теме Правительство РФ представило новый план освоения Арктики Централизация управления Севморпутем, над которой работают российские власти, обеспечит стабильность северного завоза, считает директор Центра экономики Севера и Арктики, профессор МГУ имени Ломоносова Александр Пилясов. «На недавнем совещании экспертного совета при „Росатоме“, в котором я состою, было четко сказано, что госкорпорация не допустит срыв северного завоза некоторых продуктов, который случился в конце 2021 года. Теперь есть конкретный ответственный», — добавил собеседник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти РФ сделают арктические и дальневосточные регионы более привлекательными для переезда россиян. На совещании с вице-премьерами 1 августа глава правительства страны Михаил Мишустин объявил о новом этапе развития транспортного коридора — создании Главного управления Северного морского пути (СМП) в составе «Росатома». Эксперты объяснили URA.RU, что строительство инфраструктуры позволит предотвратить отток населения из отдаленных регионов и привлечь новые кадры. Начиная совещание, Мишустин отметил роль Северного морского пути. «По нему осуществляется основная часть северного завоза, доставляются на мировой рынок металлы, энергоносители, а также идет транзит грузов между Азией и Европой. При этом он полностью расположен в территориальных водах и исключительной экономической зоне России, что особенно важно в условиях санкций, когда нарушаются логистические цепочки поставок продукции. Это надежный морской маршрут, широко востребованный бизнесом и, конечно, людьми, которые живут в Арктике и на Дальнем Востоке», — рассказал премьер. Российские власти не раз акцентировали внимание на необходимости бесперебойного снабжения жителей и предприятий отдаленных регионов всем необходимым, сказал Мишустин. «По поручению президента создается Главное управление Северного морского пути. Его основной целью станет организация прохода судов, включая выдачу и отзыв разрешений на эту деятельность», — заявил премьер. На деталях развития Севморпути остановился вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, за организацию судоходства по СМП теперь полностью отвечает «Росатом». Он отметил, что Арктической зоне проживает около 3 млн россиян. Севморпуть — это новый мировой транспортный коридор, который должен решать три задачи: обеспечение северного завоза для регионов Арктики, вывоз продукции в рамках инвестпроектов и обеспечение международного транзита Европа — Азия. «В рамках развития портовой инфраструктуры завершается строительство терминала „Утренний“. Начали строить порт „Бухта Север“, угольный терминал „Енисей“, начали подготовку к строительству порта Наглейнын на Чукотке. В прошлом году расширили также морской канал в Обской губе для прохода крупнотоннажных судов», — перечислил новые инфраструктурные объекты Новак. Важно, чтобы намеченные планы исполнялись, подчеркнул Мишустин, добавив, что необходимо соблюдать баланс ресурсов, в том числе государственных. А также должна быть скоординирована работа инвестиционных программ, резюмировал премьер. Масштабный государственный проект — Севморпуть — станет толчком для возрождения форпостов, созданных в советское время в Арктике, отмечает директор Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н.П.Лаверова Уральского отделения РАН, член-корреспондент РАН Иван Болотов. «В советские годы поселения в Арктике, такие как Андерма, Диксон, были многолюдны. Но, из-за снижения к ним внимания во времена перестройки, инфраструктура пришла в упадок, многие жители уехали. Но там еще остались специалисты, преданные делу освоения Арктики. Развитие СМП улучшит связанность территорий РФ, привлечет новых людей, повысит уровень и качество жизни населения Арктики и Дальнего Востока», — пояснил член-корреспондент РАН. Задача развития СМП, которую решает правительство РФ, остановит отток людей из Арктики и Дальнего Востока, уверен независимый аналитик Дмитрий Адамидов. «Несмотря на все усилия властей, комфортная жизнь там не получается, поэтому сейчас там только вахтовики и люди, которые рассматривают эти территории, как временное место жительства. Севморпуть поможет улучшить жизнь в отдаленных регионах, в том числе обеспечение людей продуктами и товарами», — уточнил эксперт. Централизация управления Севморпутем, над которой работают российские власти, обеспечит стабильность северного завоза, считает директор Центра экономики Севера и Арктики, профессор МГУ имени Ломоносова Александр Пилясов. «На недавнем совещании экспертного совета при „Росатоме“, в котором я состою, было четко сказано, что госкорпорация не допустит срыв северного завоза некоторых продуктов, который случился в конце 2021 года. Теперь есть конкретный ответственный», — добавил собеседник.