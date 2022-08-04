В громком деле уральского завода появился новый поворот

Суд предложил сторонам найти виновных в хищении налогов

04 августа 2022 в 09:53 Размер текста - 17 +

Арбитражный суд уже на протяжении года пытается разобраться в том, кто должен ответить перед кредиторами «ЕЗ ОЦМ-Трейда» Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В громком судебном процессе по делу о привлечении уральского завода «ЕЗ ОЦМ» к субсидиарной ответственности по многомиллионным долгам дочерней компании-банкрота («ЕЗ ОЦМ-Трейд») появился новый поворот. Если ранее в суде звучали утверждения, что именно завод как головная структура должен выплачивать «субсидиарку», то сейчас суд призвал установить и поименно назвать истинных виновников хищения НДС. С чего все начиналось «ЕЗ ОЦМ-Трейд» работал как трейдинговая организация: приобретал драгоценные металлы на внутреннем рынке и экспортировал за рубеж, пользуясь брендом «ЕЗ ОЦМ» и используя его опыт и связи Фото: Анна Майорова © URA.RU Арбитражный суд Свердловской области уже на протяжении года пытается разобраться в том, кто должен ответить перед кредиторами (основной из них ФНС РФ) по долгам признанного банкротом «ЕЗ ОЦМ-Трейд». На данный момент в качестве ответчиков привлечены бывший директор «ЕЗ ОЦМ-Трейд» Андрей Ергин, сама материнская компания АО «ЕЗ ОЦМ», ее бывший директор Денис Боровков. Также в качестве ответчиков фигурируют контрагенты должника: ООО «Ювелир Комплект», ООО «Вторичные металлы и сплавы», ООО «Тандем», которые непосредственно и получили сумму НДС от должника, которая в итоге не дошла до бюджета РФ и была похищена. Как следует из материалов дела, «ЕЗ ОЦМ-Трейд» работал как трейдинговая организация: приобретал драгоценные металлы на внутреннем рынке и экспортировал за рубеж, пользуясь брендом «ЕЗ ОЦМ» и используя его опыт и связи. Если металлы были не в химически чистом виде, то «Трейд» осуществлял их переработку на АО «ЕЗ ОЦМ». Однако в результате налоговых проверок «Трейда» выяснилось, что налог на добавленную стоимость, который он уплачивал некоторым своим поставщикам в цене товара, в бюджет РФ не перечислялся. «Трейд» же при экспорте металлов за границу уплаченный своим поставщикам НДС из бюджета возмещал. Свердловские налоговики решили, что ответить за то, что НДС так и не дошел до бюджета, должен именно «Трейд». По мнению ответчиков, которое они высказывали в ходе судебного процесса, налоговики пошли по пути наименьшего сопротивления: взыскать деньги с «ЕЗ ОЦМ» действительно проще, чем с настоящих налоговых мошенников, находящихся за пределами территориальной компетенции местной ФНС — в Москве. В ходе судебных заседаний представители АО «ЕЗ ОЦМ» со ссылкой на судебные акты и приговоры различных судов показали, что налог был похищен лицами, контролировавшими группу компаний «Инголд» (Москва). Некоторые ее руководители осуждены, некоторые в розыске. Сумма претензий, предъявленных налоговиками к «ЕЗ ОЦМ-Трейд», составила около миллиарда рублей. Перелом в деле «ЕЗ ОЦМ» — первый аффинажный завод в России Фото: Анна Майорова © URA.RU Во время последнего заседания «ЕЗ ОЦМ» заявил ходатайство, в котором попросил суд уточнить предмет доказывания по делу о привлечении к субсидиарной ответственности, а также прояснить, какие именно обстоятельства стороны процесса должны доказать или опровергнуть и кто из сторон какие доказательства должен предоставить. В ответ на ходатайство судья Дмитрий Морозов разъяснил, что определяющим для правильного разрешения дела будет установление поименного круга лиц из числа контрагентов «Трейда», похитивших НДС. Этот поименный список мошенников суд и предложил предоставить «ЕЗ ОЦМ» и другим участникам дела. «Для нас теперь процесс стал понятнее. Ранее звучала лишь позиция арбитражного управляющего, что раз „Трейд“ 100% дочка завода, то завод и несет полную ответственность по его долгам перед кредиторами. Сегодня суд разъяснил всем лицам, участвующим в деле, что необходимо установить виновных в хищении денежных средств „Трейда“. Совершенно очевидно, что не „ЕЗ ОЦМ“ воровал НДС „Трейда“ из бюджета РФ. К следующим заседаниям мы отработаем рекомендации суда», — прокомментировал URA.RU представитель «ЕЗ ОЦМ» Денис Репин. Напомним, что по мнению представителя завода, НДС был похищен московской группой компаний «Инголд». Репина поддержал и Станислав Хашковский, представляющий интересы бывшего директора завода «ОЦМ» Александра Андреева, который также привлекается к субсидиарной ответственности по делу. «По закону все-таки необходимо установить причинно-следственную связь между действиями лиц, которые привлекаются к субсидиарной ответственности, и наступлением тех последствий в виде банкротства, которые являются основанием для привлечения к субсидиарной ответственности. Это такой хороший задел на будущее, чтобы попытаться в правовом поле разрешить в надлежащем ключе наш спор», — отметил Хашковский. Сумма претензий, предъявленных налоговиками к «ЕЗ ОЦМ-Трейд», составила около миллиарда рублей. Долги могут повесить на «ЕЗ ОЦМ», а также экс-руководителей завода и «Трейда» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Аналогичную позицию занял и представитель бывшего руководителя «ЕЗ ОЦМ Трейд» Андрея Ергина, которого также привлекают к субсидиарной ответственности, адвокат Михаил Яшин. «Суд наконец-то воспринял позицию ответчиков, что не все так однозначно, что нельзя с точки зрения конкурсного управляющего говорить, что вина лиц, привлекаемых к субсидиарной ответственности, установлена в предыдущих судебных актах, где ни один из ответчиков не участвовал. Суд с этим согласился, и это уже хорошо. А сегодня мы услышали от суда, что и факта контроля над должником недостаточно для привлечения к ответственности. Необходимо установить кто именно похитил НДС. А тот факт, что хищение НДС и стало причиной банкротства, нам сегодня в процессе подтвердил Павел Силицкий», — заявил Яшин. Арбитражный управляющий АО «ЕЗ ОЦМ-Трейд» Павел Силицкий прокомментировал URA.RU, что довод о головной и дочерней компании далеко не единственный, на который он ссылается. «Мы приводим ряд дополнительных аргументов. Один из наших доводов — это акты налоговых проверок, из которых видно, что компании низших звеньев — это чисто технические компании, которые заменялись, как только к ним предъявлялись претензии налогового органа. Те же дочерние компании можно же по-разному создавать: можно создать дочернюю компанию и отправить ее в свободное плавание, контролируя ее в рамках корпоративных процедур, а можно создать компанию, которая будет как отдел завода. По нашему мнению, „Трейд“ был именно такой компанией, он был чисто техническим звеном для переноса налоговых рисков», — сказал Силицкий. Сейчас каждому из участников спора придется указать лиц, виновных в хищении НДС. Ответчики опасаются, что при такой постановке вопроса им придется выполнять работу и правоохранительных, и налоговых органов. Напомним, что по фактам налоговых претензий к ООО «ЕЗ ОЦМ-Трейд» уголовных дел правоохранителями на текущий момент не заведено.

В громком судебном процессе по делу о привлечении уральского завода «ЕЗ ОЦМ» к субсидиарной ответственности по многомиллионным долгам дочерней компании-банкрота («ЕЗ ОЦМ-Трейд») появился новый поворот. Если ранее в суде звучали утверждения, что именно завод как головная структура должен выплачивать «субсидиарку», то сейчас суд призвал установить и поименно назвать истинных виновников хищения НДС. С чего все начиналось Арбитражный суд Свердловской области уже на протяжении года пытается разобраться в том, кто должен ответить перед кредиторами (основной из них ФНС РФ) по долгам признанного банкротом «ЕЗ ОЦМ-Трейд». На данный момент в качестве ответчиков привлечены бывший директор «ЕЗ ОЦМ-Трейд» Андрей Ергин, сама материнская компания АО «ЕЗ ОЦМ», ее бывший директор Денис Боровков. Также в качестве ответчиков фигурируют контрагенты должника: ООО «Ювелир Комплект», ООО «Вторичные металлы и сплавы», ООО «Тандем», которые непосредственно и получили сумму НДС от должника, которая в итоге не дошла до бюджета РФ и была похищена. Как следует из материалов дела, «ЕЗ ОЦМ-Трейд» работал как трейдинговая организация: приобретал драгоценные металлы на внутреннем рынке и экспортировал за рубеж, пользуясь брендом «ЕЗ ОЦМ» и используя его опыт и связи. Если металлы были не в химически чистом виде, то «Трейд» осуществлял их переработку на АО «ЕЗ ОЦМ». Однако в результате налоговых проверок «Трейда» выяснилось, что налог на добавленную стоимость, который он уплачивал некоторым своим поставщикам в цене товара, в бюджет РФ не перечислялся. «Трейд» же при экспорте металлов за границу уплаченный своим поставщикам НДС из бюджета возмещал. Свердловские налоговики решили, что ответить за то, что НДС так и не дошел до бюджета, должен именно «Трейд». По мнению ответчиков, которое они высказывали в ходе судебного процесса, налоговики пошли по пути наименьшего сопротивления: взыскать деньги с «ЕЗ ОЦМ» действительно проще, чем с настоящих налоговых мошенников, находящихся за пределами территориальной компетенции местной ФНС — в Москве. В ходе судебных заседаний представители АО «ЕЗ ОЦМ» со ссылкой на судебные акты и приговоры различных судов показали, что налог был похищен лицами, контролировавшими группу компаний «Инголд» (Москва). Некоторые ее руководители осуждены, некоторые в розыске. Сумма претензий, предъявленных налоговиками к «ЕЗ ОЦМ-Трейд», составила около миллиарда рублей. Перелом в деле Во время последнего заседания «ЕЗ ОЦМ» заявил ходатайство, в котором попросил суд уточнить предмет доказывания по делу о привлечении к субсидиарной ответственности, а также прояснить, какие именно обстоятельства стороны процесса должны доказать или опровергнуть и кто из сторон какие доказательства должен предоставить. В ответ на ходатайство судья Дмитрий Морозов разъяснил, что определяющим для правильного разрешения дела будет установление поименного круга лиц из числа контрагентов «Трейда», похитивших НДС. Этот поименный список мошенников суд и предложил предоставить «ЕЗ ОЦМ» и другим участникам дела. «Для нас теперь процесс стал понятнее. Ранее звучала лишь позиция арбитражного управляющего, что раз „Трейд“ 100% дочка завода, то завод и несет полную ответственность по его долгам перед кредиторами. Сегодня суд разъяснил всем лицам, участвующим в деле, что необходимо установить виновных в хищении денежных средств „Трейда“. Совершенно очевидно, что не „ЕЗ ОЦМ“ воровал НДС „Трейда“ из бюджета РФ. К следующим заседаниям мы отработаем рекомендации суда», — прокомментировал URA.RU представитель «ЕЗ ОЦМ» Денис Репин. Напомним, что по мнению представителя завода, НДС был похищен московской группой компаний «Инголд». Репина поддержал и Станислав Хашковский, представляющий интересы бывшего директора завода «ОЦМ» Александра Андреева, который также привлекается к субсидиарной ответственности по делу. «По закону все-таки необходимо установить причинно-следственную связь между действиями лиц, которые привлекаются к субсидиарной ответственности, и наступлением тех последствий в виде банкротства, которые являются основанием для привлечения к субсидиарной ответственности. Это такой хороший задел на будущее, чтобы попытаться в правовом поле разрешить в надлежащем ключе наш спор», — отметил Хашковский. Аналогичную позицию занял и представитель бывшего руководителя «ЕЗ ОЦМ Трейд» Андрея Ергина, которого также привлекают к субсидиарной ответственности, адвокат Михаил Яшин. «Суд наконец-то воспринял позицию ответчиков, что не все так однозначно, что нельзя с точки зрения конкурсного управляющего говорить, что вина лиц, привлекаемых к субсидиарной ответственности, установлена в предыдущих судебных актах, где ни один из ответчиков не участвовал. Суд с этим согласился, и это уже хорошо. А сегодня мы услышали от суда, что и факта контроля над должником недостаточно для привлечения к ответственности. Необходимо установить кто именно похитил НДС. А тот факт, что хищение НДС и стало причиной банкротства, нам сегодня в процессе подтвердил Павел Силицкий», — заявил Яшин. Арбитражный управляющий АО «ЕЗ ОЦМ-Трейд» Павел Силицкий прокомментировал URA.RU, что довод о головной и дочерней компании далеко не единственный, на который он ссылается. «Мы приводим ряд дополнительных аргументов. Один из наших доводов — это акты налоговых проверок, из которых видно, что компании низших звеньев — это чисто технические компании, которые заменялись, как только к ним предъявлялись претензии налогового органа. Те же дочерние компании можно же по-разному создавать: можно создать дочернюю компанию и отправить ее в свободное плавание, контролируя ее в рамках корпоративных процедур, а можно создать компанию, которая будет как отдел завода. По нашему мнению, „Трейд“ был именно такой компанией, он был чисто техническим звеном для переноса налоговых рисков», — сказал Силицкий. Сейчас каждому из участников спора придется указать лиц, виновных в хищении НДС. Ответчики опасаются, что при такой постановке вопроса им придется выполнять работу и правоохранительных, и налоговых органов. Напомним, что по фактам налоговых претензий к ООО «ЕЗ ОЦМ-Трейд» уголовных дел правоохранителями на текущий момент не заведено.