Соперники Куйвашева, показав агитацию, выдали фаворита выборов

Как кандидаты креативят ради голосов свердловчан. Фото

08 августа 2022 в 22:34 Размер текста - 17 +

О содержании баннеров с изображением губернатора Евгения Куйвашева его команда, по слухам, долго спорила Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU статья из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Борьба за пост губернатора Свердловской области переходит в решающую стадию — дан старт агитационной кампании. Разместив на улицах плакаты, листовки и буклеты, кандидаты раскрыли главные тезисы своих программ. Опрошенные URA.RU эксперты, проанализировавшие агитацию пяти уральских политиков, уверены: уже очевидно, у кого какие шансы на выборах. Всего свердловский избирком зарегистрировал пять претендентов на губернаторский пост. Это действующий глава региона Евгений Куйвашев («Единая Россия»), вице-спикер заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), депутат заксо Александр Каптюг (ЛДПР), а также представители региона в Госдуме Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») и Александр Демин («Новые люди»). Вплоть до 10 сентября — до наступления «дня тишины» — все они будут вести предвыборную агитацию. Куйвашев («Единая Россия»): «Урал выбирает сильных» Команда действующего губернатора Куйвашева вступила в агитационную гонку с небольшой паузой — на несколько дней позже других кандидатов. По неофициальным данным, в штабе главы региона долго решали, как именно должны выглядеть плакаты, листовки и буклеты с изображением начальника. Некоторое время даже ходили слухи, что вариантов агитации будет два — для патриотической и для либеральной аудиторий. В конечном итоге команда Куйвашева презентовала итог работы. На плакатах первого типа фигурирует сам Куйвашев, снятый по пояс в белой рубашке. И один из двух слоганов: «Урал выбирает сильных» или «Урал выбирает надежных» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU На баннерах второго типа изображений кандидата нет, а вместо них — пейзажи Екатеринбурга, кадры из заводских цехов или фото уборки урожая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В последних числах июля в Екатеринбурге и Первоуральске развесили первые билборды губернатора, выполненные в двух вариантах. На плакатах первого типа фигурирует сам Куйвашев, снятый по пояс в белой рубашке. И один из двух слоганов: «Урал выбирает сильных» или «Урал выбирает надежных». На баннерах второго типа изображений кандидата нет, а вместо них — пейзажи Екатеринбурга, кадры из заводских цехов или фото уборки урожая вместе с теми же слоганами. По своему формату (портрет + фамилия + слоган) плакаты губернатора не отличаются от агитации конкурентов, признают опрошенные URA.RU эксперты. Однако выбранный лейтмотив — Урал и его идентичность — находят удачным. «Куйвашев — губернатор центрального региона Урала, и ему никак от этого не отойти. Даже если он родом из Тюменской области», — считает екатеринбургский политолог и социолог Андрей Мозолин. Кроме того, лозунг «Урал — опорный край державы» достаточно хорошо отражается избирателями старшего поколения, уверен эксперт. «Поэтому использование этого мотива закономерно», — добавил Мозолин. Вместе с баннерами команда Куйвашева выпустила раздаточные буклеты в той же стилистике. Внутри — краткая программа кандидата, сформулированная в пяти пунктах. Прозваны они «точками опоры» и провозглашают планы и достижения губернатора в сферах образования (сделать Екатеринбург студенческой столицей), труда (повышать доходы уральцев), бюджета (повышать доходы региона), жилья (строить новые жилплощади) и промышленности (поддерживать производство). Вместе с баннерами команда Куйвашева выпустила раздаточные буклеты в той же стилистике Фото: URA.RU Внутри буклетов — краткая программа кандидата, сформулированная в пяти пунктах Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков заметил, что предвыборная программа, напечатанная в виде агитации, выделяет губернатора из числа кандидатов. «Избирателю сейчас нужны не лозунги, а изложение внятной стратегии жизни региона. Пока со старта кампании только Куйвашев излагал какие-либо политические смыслы. У остальных такого посыла еще не было», — пояснил политолог. Кузнецов («Справедливая Россия»): «За трудовой Урал!» Впрочем, локальную «уральскую» тему взял на вооружение не только Куйвашев. Схожий месседж продемонстрировал эсер Кузнецов. На своих билбордах, выполненных в традиционных бордово-оранжевых цветах, кандидат изображен в анфас на фоне карты Свердловской области. Крупный слоган гласит: «За трудовой Урал!» Как рассказал URA.RU сам Кузнецов, плакаты вывешены вдоль основных автотрасс региона, а в Екатеринбурге агитация будет выведена на экраны. Буклеты и предвыборную газету команда кандидата представит в ближайшее время. Плакаты Кузнецова вывешены вдоль основных автотрасс региона, а в Екатеринбурге агитация будет выведена на экраны Фото: предоставлено Андреем Кузнецовым Слоган «За трудовой Урал!» эксперты находят неслучайным. Политолог Анатолий Гагарин уверен, что так Кузнецов пытается зайти на поле КПРФ и переманить часть электората партии. «В принципе, на определенную часть избирателя это будет иметь воздействие. Сочетание Урала, труда и личности самого кандидата — частая комбинация, на которой строится агитационный месседж в Свердловской области», — указал Гагарин. Ивачев (КПРФ): «Вернем область свердловчанам» Сама КПРФ развернула предвыборную кампанию раньше остальных. Ближе к концу июля в Екатеринбурге стали замечать ярко-красные баннеры с фигурой Ивачева — кандидат снят по колени, а его фото пересекает фамилия крупными буквами. В таком же стиле создан буклет, в котором Ивачев декламирует свою программу: ввести народовластие, вернуть заботу и уважение свердловчан, развивать регион за счет стабильной экономики. Слоган «Вернем область свердловчанам», размещенный на обеих агитках, быстро стал одним из самых обсуждаемых решений нынешней кампании. Ивачев обратился к свердловчанам с предложением вернуть им область Фото: предоставлено Александром Ивачевым В буклете Ивачев декламирует свою программу: ввести народовластие, вернуть заботу и уважение свердловчан, развивать регион за счет стабильной экономики Фото: предоставлено Александром Ивачевым Политолог Гагарин подтвердил URA.RU, что в среде экспертов многие делились мнениями о лозунге коммуниста, но разгадать посыл так никто и не сумел: «Может быть, была такая задумка — как можно более туманно высказаться, чтобы слоган оставил людей в недоумении. Но недоумение — в это не лучший электоральный инструмент. Нужно, чтобы сигнал был понятным и предельно простым, чтобы в нем была эмоция». «Слоган, видимо, является отсылкой на тюменское происхождение действующего губернатора, — предполагает политолог Русаков. — Но к Тюмени Куйвашев уже достаточное длительное время самое отдаленное отношение. И это не является электоральной идеей». В целом, как подчеркивает Русаков, агитация и коммунистов, и справороссов вызывает недоумение. По мнению специалиста, обе партии, будучи левыми по идеологии, могли вместо локальной и абстрактной темы Урала занять повестку социальных вопросов, волнующих избирателя. «Люди ждут от власти, от будущего губернатора, что они не останутся один на один с экономическими проблемами. И это гигантское пространство для социальной тематики. Сложно сказать, почему левая оппозиция не стала эксплуатировать эту тему», — поделился политолог. Каптюг (ЛДПР): «Урал — возможность для каждого!» Как ни странно, образ Урала использовал в своей кампании и четвертый кандидат — претендент от ЛДПР Каптюг. Его штаб только-только начинает размещать агитацию по области, и политик поделился с URA.RU макетом плаката. Будущие баннеры, основная часть которых появится в отдаленных муниципалитетах, выполнены в сине-бело-желтых цветах партии, слева позирует снятый по пояс Каптюг без галстука, а сверху гласит надпись: «Урал — возможность для каждого!» Слева позирует снятый по пояс Каптюг без галстука, а сверху гласит надпись: «Урал — возможность для каждого!» Фото: предоставлено Александром Каптюгом Опрошенные политики солидарны во мнении, что слоган выдался слишком абстрактным и не несет в себе электорального призыва. «Та же „Единая Россия“ может показать, что обеспечивает народу какие-то возможности. У ЛДПР в этом смысле все сложнее», — уточняет Мозолин. А Русаков, находя оправдание, смягчает: «У Каптюга слабая узнаваемость. И главная цель печатной агитации в его случае — показать лицо кандидата». Демин («Новые люди»): «Голос свободных людей» В аналогичном положении безымянного кандидата оказался и представитель «Новых людей» Демин, уроженец Ростова-на-Дону. Его команда пока представила только предвыборную четырехполосную газету тиражом 50 тысяч экземпляров. На первой полосе по пояс изображен сам кандидат на фирменном бирюзовом фоне, а белыми буквами по красным строчкам выведен лозунг: «Голос свободных людей». Команда Демина пока представила только четырехполосную газету тиражом 50 тысяч экземпляров Фото: URA.RU На второй полосе разместили QR-код со ссылкой на соцсети кандидата Фото: URA.RU Внутри — биографическое интервью Демина и его программа. Созданная словно по черновикам Куйвашева, она названа «Пять первых дел губернатора Демина». 33-летний кандидат предлагает лечить свердловчан в частных клиниках за счет бюджета; поднять зарплаты педагогов; снизить нагрузку на бизнес; вернуть прямые выборы мэров; улучшить условия жизни молодежи. Агитация Демина под лозунгом «Голос свободных людей» не несет никакой месседж избирателю, настаивает Русаков: «Эта мысль не заставит избирателя бежать на участки. „Свободные люди“ — а какие у нас еще есть?» Мозолин же предлагает считать, что с таким девизом «Новые люди» делают уклон в либеральную тематику. «Большой вопрос, как такой слоган подойдет для региона, который в большей степени провластный. Да, есть достаточно большой процент людей, для которых этот смысл важен. Но даже при этом сложно сказать, сколько избирателей пойдут голосовать за кандидата, который им неизвестен», — сомневается эксперт. Резюмируя, политологи транслируют одинаковую мысль: с имеющимися слоганами и формами агитации кандидаты вряд ли смогут достучаться до избирателя. Органичным является лишь посыл Куйвашева, поскольку действующий губернатор на полных правах обыгрывает образ Урала. Агитация же других претендентов слишком абстрактна. «Учитывая, что бюджеты небольшие, длинная агитационная кампания вряд ли будет возможна. Видимо, технологи кандидатов полагают, что чем проще [посыл], тем лучше», — находит объяснение Гагарин, не исключая, что свердловских избирателей ждут новые слоганы и материалы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Борьба за пост губернатора Свердловской области переходит в решающую стадию — дан старт агитационной кампании. Разместив на улицах плакаты, листовки и буклеты, кандидаты раскрыли главные тезисы своих программ. Опрошенные URA.RU эксперты, проанализировавшие агитацию пяти уральских политиков, уверены: уже очевидно, у кого какие шансы на выборах. Всего свердловский избирком зарегистрировал пять претендентов на губернаторский пост. Это действующий глава региона Евгений Куйвашев («Единая Россия»), вице-спикер заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), депутат заксо Александр Каптюг (ЛДПР), а также представители региона в Госдуме Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») и Александр Демин («Новые люди»). Вплоть до 10 сентября — до наступления «дня тишины» — все они будут вести предвыборную агитацию. Куйвашев («Единая Россия»): «Урал выбирает сильных» Команда действующего губернатора Куйвашева вступила в агитационную гонку с небольшой паузой — на несколько дней позже других кандидатов. По неофициальным данным, в штабе главы региона долго решали, как именно должны выглядеть плакаты, листовки и буклеты с изображением начальника. Некоторое время даже ходили слухи, что вариантов агитации будет два — для патриотической и для либеральной аудиторий. В конечном итоге команда Куйвашева презентовала итог работы. В последних числах июля в Екатеринбурге и Первоуральске развесили первые билборды губернатора, выполненные в двух вариантах. На плакатах первого типа фигурирует сам Куйвашев, снятый по пояс в белой рубашке. И один из двух слоганов: «Урал выбирает сильных» или «Урал выбирает надежных». На баннерах второго типа изображений кандидата нет, а вместо них — пейзажи Екатеринбурга, кадры из заводских цехов или фото уборки урожая вместе с теми же слоганами. По своему формату (портрет + фамилия + слоган) плакаты губернатора не отличаются от агитации конкурентов, признают опрошенные URA.RU эксперты. Однако выбранный лейтмотив — Урал и его идентичность — находят удачным. «Куйвашев — губернатор центрального региона Урала, и ему никак от этого не отойти. Даже если он родом из Тюменской области», — считает екатеринбургский политолог и социолог Андрей Мозолин. Кроме того, лозунг «Урал — опорный край державы» достаточно хорошо отражается избирателями старшего поколения, уверен эксперт. «Поэтому использование этого мотива закономерно», — добавил Мозолин. Вместе с баннерами команда Куйвашева выпустила раздаточные буклеты в той же стилистике. Внутри — краткая программа кандидата, сформулированная в пяти пунктах. Прозваны они «точками опоры» и провозглашают планы и достижения губернатора в сферах образования (сделать Екатеринбург студенческой столицей), труда (повышать доходы уральцев), бюджета (повышать доходы региона), жилья (строить новые жилплощади) и промышленности (поддерживать производство). Директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков заметил, что предвыборная программа, напечатанная в виде агитации, выделяет губернатора из числа кандидатов. «Избирателю сейчас нужны не лозунги, а изложение внятной стратегии жизни региона. Пока со старта кампании только Куйвашев излагал какие-либо политические смыслы. У остальных такого посыла еще не было», — пояснил политолог. Кузнецов («Справедливая Россия»): «За трудовой Урал!» Впрочем, локальную «уральскую» тему взял на вооружение не только Куйвашев. Схожий месседж продемонстрировал эсер Кузнецов. На своих билбордах, выполненных в традиционных бордово-оранжевых цветах, кандидат изображен в анфас на фоне карты Свердловской области. Крупный слоган гласит: «За трудовой Урал!» Как рассказал URA.RU сам Кузнецов, плакаты вывешены вдоль основных автотрасс региона, а в Екатеринбурге агитация будет выведена на экраны. Буклеты и предвыборную газету команда кандидата представит в ближайшее время. Слоган «За трудовой Урал!» эксперты находят неслучайным. Политолог Анатолий Гагарин уверен, что так Кузнецов пытается зайти на поле КПРФ и переманить часть электората партии. «В принципе, на определенную часть избирателя это будет иметь воздействие. Сочетание Урала, труда и личности самого кандидата — частая комбинация, на которой строится агитационный месседж в Свердловской области», — указал Гагарин. Ивачев (КПРФ): «Вернем область свердловчанам» Сама КПРФ развернула предвыборную кампанию раньше остальных. Ближе к концу июля в Екатеринбурге стали замечать ярко-красные баннеры с фигурой Ивачева — кандидат снят по колени, а его фото пересекает фамилия крупными буквами. В таком же стиле создан буклет, в котором Ивачев декламирует свою программу: ввести народовластие, вернуть заботу и уважение свердловчан, развивать регион за счет стабильной экономики. Слоган «Вернем область свердловчанам», размещенный на обеих агитках, быстро стал одним из самых обсуждаемых решений нынешней кампании. Политолог Гагарин подтвердил URA.RU, что в среде экспертов многие делились мнениями о лозунге коммуниста, но разгадать посыл так никто и не сумел: «Может быть, была такая задумка — как можно более туманно высказаться, чтобы слоган оставил людей в недоумении. Но недоумение — в это не лучший электоральный инструмент. Нужно, чтобы сигнал был понятным и предельно простым, чтобы в нем была эмоция». «Слоган, видимо, является отсылкой на тюменское происхождение действующего губернатора, — предполагает политолог Русаков. — Но к Тюмени Куйвашев уже достаточное длительное время самое отдаленное отношение. И это не является электоральной идеей». В целом, как подчеркивает Русаков, агитация и коммунистов, и справороссов вызывает недоумение. По мнению специалиста, обе партии, будучи левыми по идеологии, могли вместо локальной и абстрактной темы Урала занять повестку социальных вопросов, волнующих избирателя. «Люди ждут от власти, от будущего губернатора, что они не останутся один на один с экономическими проблемами. И это гигантское пространство для социальной тематики. Сложно сказать, почему левая оппозиция не стала эксплуатировать эту тему», — поделился политолог. Каптюг (ЛДПР): «Урал — возможность для каждого!» Как ни странно, образ Урала использовал в своей кампании и четвертый кандидат — претендент от ЛДПР Каптюг. Его штаб только-только начинает размещать агитацию по области, и политик поделился с URA.RU макетом плаката. Будущие баннеры, основная часть которых появится в отдаленных муниципалитетах, выполнены в сине-бело-желтых цветах партии, слева позирует снятый по пояс Каптюг без галстука, а сверху гласит надпись: «Урал — возможность для каждого!» Опрошенные политики солидарны во мнении, что слоган выдался слишком абстрактным и не несет в себе электорального призыва. «Та же „Единая Россия“ может показать, что обеспечивает народу какие-то возможности. У ЛДПР в этом смысле все сложнее», — уточняет Мозолин. А Русаков, находя оправдание, смягчает: «У Каптюга слабая узнаваемость. И главная цель печатной агитации в его случае — показать лицо кандидата». Демин («Новые люди»): «Голос свободных людей» В аналогичном положении безымянного кандидата оказался и представитель «Новых людей» Демин, уроженец Ростова-на-Дону. Его команда пока представила только предвыборную четырехполосную газету тиражом 50 тысяч экземпляров. На первой полосе по пояс изображен сам кандидат на фирменном бирюзовом фоне, а белыми буквами по красным строчкам выведен лозунг: «Голос свободных людей». Внутри — биографическое интервью Демина и его программа. Созданная словно по черновикам Куйвашева, она названа «Пять первых дел губернатора Демина». 33-летний кандидат предлагает лечить свердловчан в частных клиниках за счет бюджета; поднять зарплаты педагогов; снизить нагрузку на бизнес; вернуть прямые выборы мэров; улучшить условия жизни молодежи. Агитация Демина под лозунгом «Голос свободных людей» не несет никакой месседж избирателю, настаивает Русаков: «Эта мысль не заставит избирателя бежать на участки. „Свободные люди“ — а какие у нас еще есть?» Мозолин же предлагает считать, что с таким девизом «Новые люди» делают уклон в либеральную тематику. «Большой вопрос, как такой слоган подойдет для региона, который в большей степени провластный. Да, есть достаточно большой процент людей, для которых этот смысл важен. Но даже при этом сложно сказать, сколько избирателей пойдут голосовать за кандидата, который им неизвестен», — сомневается эксперт. Резюмируя, политологи транслируют одинаковую мысль: с имеющимися слоганами и формами агитации кандидаты вряд ли смогут достучаться до избирателя. Органичным является лишь посыл Куйвашева, поскольку действующий губернатор на полных правах обыгрывает образ Урала. Агитация же других претендентов слишком абстрактна. «Учитывая, что бюджеты небольшие, длинная агитационная кампания вряд ли будет возможна. Видимо, технологи кандидатов полагают, что чем проще [посыл], тем лучше», — находит объяснение Гагарин, не исключая, что свердловских избирателей ждут новые слоганы и материалы.