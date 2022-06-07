«Новые люди» поборются за пост губернатора Свердловской области

08 июня 2022 в 04:19 Размер текста - 17 +

Руководитель фракции Алексей Нечаев рассказал, что кандидаты от партии будут выдвинуты в нескольких регионах Фото: Анна Майорова © URA.RU Партия «Новые люди» планирует выдвинуть своего кандидата на выборах главы Свердловской области в сентябре. Бороться за пост будет 33-летний председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. «Новые люди» впервые будут участвовать в губернаторских кампаниях. Ранее отделение партии в Карелии сообщило о выдвижении своего кандидата на выборы главы республики. По словам руководителя партии Алексея Нечаева, представители партии будут также выдвинуты в Бурятии и Свердловской области. Выбор этих регионов обусловлен тем, что здесь «их [партийного] электората больше и протест достаточно высокий», рассказал близкий к администрации президента собеседник. По мнению политолога Михаила Виноградова, «Новые люди» смогут побороться за голоса тех, кто обычно не ходит на выборы, включая обеспеченных и молодежь. Сам Нечаев объясняет выбор Свердловской области и Бурятии для выдвижения кандидатов статистикой прошлых лет: здесь у партии были хорошие результаты на выборах в Госдуму — 8,23% в Свердловской области. «У нас растут рейтинги, и мы надеемся, что результаты улучшим», — заявил Нечаев. За пост губернатора Свердловской области будет бороться 33-летний Александр Демин, с октября 2021 года занимающий должность председателя комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству. Демин руководил фондом Нечаева «Капитаны», поддерживающим молодежные проекты. Выборы губернатора Свердловской области назначены на 11 сентября. Нынешний глава региона Евгений Куйвашев официально о своем выдвижении еще не объявил, но публичная подготовка к переизбранию уже началась. 20 мая губернатор заручился поддержкой президента РФ Владимира Путина, а 6 июня получил напутствие от председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. Одновременно сформирован предвыборный штаб и определен его главный идеолог — кремлевский политтехнолог Глеб Кузнецов. Партия КПРФ также готова официально объявить об участии в выборах свердловского губернатора. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Партия «Новые люди» планирует выдвинуть своего кандидата на выборах главы Свердловской области в сентябре. Бороться за пост будет 33-летний председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. «Новые люди» впервые будут участвовать в губернаторских кампаниях. Ранее отделение партии в Карелии сообщило о выдвижении своего кандидата на выборы главы республики. По словам руководителя партии Алексея Нечаева, представители партии будут также выдвинуты в Бурятии и Свердловской области. Выбор этих регионов обусловлен тем, что здесь «их [партийного] электората больше и протест достаточно высокий», рассказал близкий к администрации президента собеседник. По мнению политолога Михаила Виноградова, «Новые люди» смогут побороться за голоса тех, кто обычно не ходит на выборы, включая обеспеченных и молодежь. Сам Нечаев объясняет выбор Свердловской области и Бурятии для выдвижения кандидатов статистикой прошлых лет: здесь у партии были хорошие результаты на выборах в Госдуму — 8,23% в Свердловской области. «У нас растут рейтинги, и мы надеемся, что результаты улучшим», — заявил Нечаев. За пост губернатора Свердловской области будет бороться 33-летний Александр Демин, с октября 2021 года занимающий должность председателя комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству. Демин руководил фондом Нечаева «Капитаны», поддерживающим молодежные проекты. Выборы губернатора Свердловской области назначены на 11 сентября. Нынешний глава региона Евгений Куйвашев официально о своем выдвижении еще не объявил, но публичная подготовка к переизбранию уже началась. 20 мая губернатор заручился поддержкой президента РФ Владимира Путина, а 6 июня получил напутствие от председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. Одновременно сформирован предвыборный штаб и определен его главный идеолог — кремлевский политтехнолог Глеб Кузнецов. Партия КПРФ также готова официально объявить об участии в выборах свердловского губернатора.