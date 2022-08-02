Избирком объявил имена кандидатов в свердловские губернаторы

03 августа 2022 в 15:23 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев стал последним кандидатом в губернаторы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Свердловский избирком зарегистрировал пятого и последнего кандидата в губернаторы области — действующего главу региона Евгения Куйвашева, выдвинутого «Единой Россией». Он собрал и подтвердил необходимое число подписей депутатов в свою поддержку. Об этом было объявлено на заседании избиркома, передает корреспондент URA.RU. «Все подписи 127 депутатов признаны достоверными. С учетом этой информации предлагается зарегистрировать Куйвашева Евгения Владимировича, выдать ему удостоверение кандидата и включить в избирательный бюллетень информацию о нем», — зачитал секретарь комиссии Игорь Буртов. Члены избиркома единогласно проголосовали за регистрацию кандидата. Вместе с Куйвашевым на губернаторский пост претендуют еще четыре человека. Это вице-спикер заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), областной депутат Александр Каптюг (ЛДПР) и депутаты Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») и Александр Демин («Новые люди»). Еще один претендент — адвокат Иван Волков («Российский общенародный союз») — уже выбыл из борьбы, не собрав нужное число подписей в свою поддержку. Выборы губернатора Свердловской области назначены на 11 сентября.

Свердловский избирком зарегистрировал пятого и последнего кандидата в губернаторы области — действующего главу региона Евгения Куйвашева, выдвинутого «Единой Россией». Он собрал и подтвердил необходимое число подписей депутатов в свою поддержку. Об этом было объявлено на заседании избиркома, передает корреспондент URA.RU. «Все подписи 127 депутатов признаны достоверными. С учетом этой информации предлагается зарегистрировать Куйвашева Евгения Владимировича, выдать ему удостоверение кандидата и включить в избирательный бюллетень информацию о нем», — зачитал секретарь комиссии Игорь Буртов. Члены избиркома единогласно проголосовали за регистрацию кандидата. Вместе с Куйвашевым на губернаторский пост претендуют еще четыре человека. Это вице-спикер заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), областной депутат Александр Каптюг (ЛДПР) и депутаты Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») и Александр Демин («Новые люди»). Еще один претендент — адвокат Иван Волков («Российский общенародный союз») — уже выбыл из борьбы, не собрав нужное число подписей в свою поддержку. Выборы губернатора Свердловской области назначены на 11 сентября.