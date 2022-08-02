Избирком объявил имена кандидатов в свердловские губернаторы

Свердловский избирком зарегистрировал пятого и последнего кандидата в губернаторы области — действующего главу региона Евгения Куйвашева, выдвинутого «Единой Россией». Он собрал и подтвердил необходимое число подписей депутатов в свою поддержку. Об этом было объявлено на заседании избиркома, передает корреспондент URA.RU.
«Все подписи 127 депутатов признаны достоверными. С учетом этой информации предлагается зарегистрировать Куйвашева Евгения Владимировича, выдать ему удостоверение кандидата и включить в избирательный бюллетень информацию о нем», — зачитал секретарь комиссии Игорь Буртов. Члены избиркома единогласно проголосовали за регистрацию кандидата.
Еще один претендент — адвокат Иван Волков («Российский общенародный союз») — уже выбыл из борьбы, не собрав нужное число подписей в свою поддержку. Выборы губернатора Свердловской области назначены на 11 сентября.
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Свердловский избирком зарегистрировал пятого и последнего кандидата в губернаторы области — действующего главу региона Евгения Куйвашева, выдвинутого «Единой Россией». Он собрал и подтвердил необходимое число подписей депутатов в свою поддержку. Об этом было объявлено на заседании избиркома, передает корреспондент URA.RU. «Все подписи 127 депутатов признаны достоверными. С учетом этой информации предлагается зарегистрировать Куйвашева Евгения Владимировича, выдать ему удостоверение кандидата и включить в избирательный бюллетень информацию о нем», — зачитал секретарь комиссии Игорь Буртов. Члены избиркома единогласно проголосовали за регистрацию кандидата. Вместе с Куйвашевым на губернаторский пост претендуют еще четыре человека. Это вице-спикер заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), областной депутат Александр Каптюг (ЛДПР) и депутаты Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») и Александр Демин («Новые люди»). Еще один претендент — адвокат Иван Волков («Российский общенародный союз») — уже выбыл из борьбы, не собрав нужное число подписей в свою поддержку. Выборы губернатора Свердловской области назначены на 11 сентября.