Мэр Екатеринбурга забирает у Тунгусова важный актив

Данные о 1,5 млн горожан перейдут к заму Куйвашева — если не помешает влиятельный чиновник

10 августа 2022 в 15:32 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов (справа) и Владимир Тунгусов — соседи по элитному поселку Карасьеозерский-1, долгое время их отношения описывали как товарищеские Фото: Анна Майорова © URA.RU Во власти Екатеринбурга обсуждают большие перемены. По данным URA.RU, мэр Алексей Орлов запустил реорганизацию «Центра муниципальных услуг» (ЦМУ) — местного аналога МФЦ. Учреждение до сих пор называют одним из активов Владимира Тунгусова — бывшего замглавы администрации (1997—2016 гг.), экс-вице-губернатора, со скандалом отстраненного от власти осенью 2018 года. Однако у реформы якобы нашелся статусный противник. ЦМУ в его нынешнем виде работает с 2015 года. С осени 2017-го структурой руководит Сергей Баранов. Он сменил Наталью Змееву, возглавившую областной МФЦ, — Тунгусов тогда брал под контроль работу многофункциональных центров по всему региону. ЦМУ предоставляет горожанам более 80 услуг Фото: Анна Майорова © URA.RU Из разделов на сайте следует, что ЦМУ оказывает 15 видов услуг (образование, субсидии, ЖКХ, строительство, транспорт). Каждая из них содержит подпункты, всего их 82. Также ЦМУ — это огромная база данных о полутора миллионах жителей Екатеринбурга. Но о том, что ЦМУ — это самостоятельная структура, не связанная с МФЦ, не знают даже некоторые чиновники. «Открыл для себя [ЦМУ] несколько дней назад, когда записывал ребенка в муниципальный лагерь», — признался знакомый городской управленец. Озаботившись исполнением поручения президента РФ Владимира Путина от 24 мая 2017 года — о необходимости централизованного оказания социальных услуг, — свердловские власти провели аудит и выяснили: то, чем занимается ЦМУ, во многом дублирует работу МФЦ. «При этом в учреждении заняты порядка 500 человек. А из бюджета ежегодно выделяются около 300 миллионов рублей», — рассказал источник. Владимир Тунгусов покинул власть в сентябре 2018-го — из-за конфликта с губернатором по поводу выборов в гордуму Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Другая странность, на которую обратил внимание собеседник, — аренда помещений. По его словам, филиалы ЦМУ занимают площади, принадлежащие бизнесмену Борису Мильману (информация подтверждается данными из открытых источников). «Арендные ставки завышены чуть ли не в два раза», — утверждает источник. В пресс-службе мэрии не стали комментировать, правда ли это, лишь заверив, что подобные договоры заключаются по конкурсу. «Орлов принял доводы коллег из области и распорядился закрыть ЦМУ. У руководителя МФЦ (Анастасии Девятых, ставленницы замгубернатора Олега Чемезова — прим. URA.RU) уже спросили, сколько времени ей нужно, чтобы перевести екатеринбургские услуги в МФЦ — причем так, чтобы горожане не испытали неудобств. Ответ: квартал», — добавил другой инсайдер. Впрочем, в пресс-службе свердловского МФЦ корреспонденту заявили, что не располагают такой информацией. Противником реформы собеседники называют вице-мэра по ЖКХ Владимира Гейко, который курирует ЦМУ. Якобы он убеждает градоначальника, что закрывать центр не нужно. Объяснение этому простое: Гейко, работающего в мэрии с 2008 года, до сих пор причисляют к команде Тунгусова. «Это неправда. Речь идет о передаче части функций от ЦМУ к МФЦ, я абсолютно не против этого. У ЦМУ много полномочий в части ЖКХ и управления жилым фондом. Это функционал города, он у ЦМУ и останется», — прокомментировал URA.RU сам Гейко. Говорят, Анастасия Девятых уже готова к усилению Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Аналогично ситуацию прокомментировал источник, хорошо знакомый с позицией Орлова: «Он подробно ознакомился с работой ЦМУ и поставил задачу подготовить предложения по оптимизации как в целом работы ЦМУ, так и штатной численности сотрудников в связи с выполняемыми ими функциями. Повторюсь, задача — оптимизация и разумный подход. Работа ведется как на уровне города, так и в области (создана специальная группа). Есть муниципальные услуги, которые выполняет только ЦМУ. Они там и останутся». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Во власти Екатеринбурга обсуждают большие перемены. По данным URA.RU, мэр Алексей Орлов запустил реорганизацию «Центра муниципальных услуг» (ЦМУ) — местного аналога МФЦ. Учреждение до сих пор называют одним из активов Владимира Тунгусова — бывшего замглавы администрации (1997—2016 гг.), экс-вице-губернатора, со скандалом отстраненного от власти осенью 2018 года. Однако у реформы якобы нашелся статусный противник. ЦМУ в его нынешнем виде работает с 2015 года. С осени 2017-го структурой руководит Сергей Баранов. Он сменил Наталью Змееву, возглавившую областной МФЦ, — Тунгусов тогда брал под контроль работу многофункциональных центров по всему региону. Из разделов на сайте следует, что ЦМУ оказывает 15 видов услуг (образование, субсидии, ЖКХ, строительство, транспорт). Каждая из них содержит подпункты, всего их 82. Также ЦМУ — это огромная база данных о полутора миллионах жителей Екатеринбурга. Но о том, что ЦМУ — это самостоятельная структура, не связанная с МФЦ, не знают даже некоторые чиновники. «Открыл для себя [ЦМУ] несколько дней назад, когда записывал ребенка в муниципальный лагерь», — признался знакомый городской управленец. Озаботившись исполнением поручения президента РФ Владимира Путина от 24 мая 2017 года — о необходимости централизованного оказания социальных услуг, — свердловские власти провели аудит и выяснили: то, чем занимается ЦМУ, во многом дублирует работу МФЦ. «При этом в учреждении заняты порядка 500 человек. А из бюджета ежегодно выделяются около 300 миллионов рублей», — рассказал источник. Другая странность, на которую обратил внимание собеседник, — аренда помещений. По его словам, филиалы ЦМУ занимают площади, принадлежащие бизнесмену Борису Мильману (информация подтверждается данными из открытых источников). «Арендные ставки завышены чуть ли не в два раза», — утверждает источник. В пресс-службе мэрии не стали комментировать, правда ли это, лишь заверив, что подобные договоры заключаются по конкурсу. «Орлов принял доводы коллег из области и распорядился закрыть ЦМУ. У руководителя МФЦ (Анастасии Девятых, ставленницы замгубернатора Олега Чемезова — прим. URA.RU) уже спросили, сколько времени ей нужно, чтобы перевести екатеринбургские услуги в МФЦ — причем так, чтобы горожане не испытали неудобств. Ответ: квартал», — добавил другой инсайдер. Впрочем, в пресс-службе свердловского МФЦ корреспонденту заявили, что не располагают такой информацией. Противником реформы собеседники называют вице-мэра по ЖКХ Владимира Гейко, который курирует ЦМУ. Якобы он убеждает градоначальника, что закрывать центр не нужно. Объяснение этому простое: Гейко, работающего в мэрии с 2008 года, до сих пор причисляют к команде Тунгусова. «Это неправда. Речь идет о передаче части функций от ЦМУ к МФЦ, я абсолютно не против этого. У ЦМУ много полномочий в части ЖКХ и управления жилым фондом. Это функционал города, он у ЦМУ и останется», — прокомментировал URA.RU сам Гейко. Аналогично ситуацию прокомментировал источник, хорошо знакомый с позицией Орлова: «Он подробно ознакомился с работой ЦМУ и поставил задачу подготовить предложения по оптимизации как в целом работы ЦМУ, так и штатной численности сотрудников в связи с выполняемыми ими функциями. Повторюсь, задача — оптимизация и разумный подход. Работа ведется как на уровне города, так и в области (создана специальная группа). Есть муниципальные услуги, которые выполняет только ЦМУ. Они там и останутся».