Путин укрепил вертикаль власти в России

Президент готовит выдвиженцев в губернаторы к выборам

11 августа 2022 в 20:35 Размер текста - 17 +

Владимир Путин провел встречу с врио главы Республики Марий Эл Юрием Зайцевым Фото: пресс-служба президента России статья из сюжета Перестановки в губернаторском корпусе Президент Владимир Путин привлек глав регионов к укреплению вертикали власти в России. Так эксперты объяснили URA.RU его встречи с врио губернаторов в августе, включая доклад от нового руководителя администрации Республики Марий Эл Юрия Зайцева 11 августа. По словам политологов, президент поддерживает своих выдвиженцев перед выборами, чтобы обеспечить выполнение регионами поставленных федеральным центром задач. Встреча с Зайцевым стала для Путина третьей с начала месяца среди врио губернаторов. До этого президент выслушал отчеты о работе глав Кировской и Ярославской областей Александра Соколова и Михаила Евраева. Кроме того, а последние две недели с докладами в Кремле побывали астраханский и белгородский губернаторы. На каждой встрече Путин обращал внимание их внимание на проблемы с экологией и изношенностью сетей ЖКХ, а также важность инвестиций, расселения аварийного жилья и поддержки сферы здравоохранения. Врио главы Республики Марий Эл Юрий Зайцев отчитался перед президентом по видеосвязи Фото: пресс-служба президента России Отличительной особенностью Марий Эл являются высокие темпы развития строительного сектора и сельского хозяйства, отметил глава государства. «Есть очень хорошие инвестиции, в нужном направлении, имею в виду прежде всего племенное животноводство и все, что связано с зерном, с теми направлениями, которым мы в сельском хозяйстве, в отрасли в целом должны уделить особое внимание», — сказал Путин. Это важно не только для республики, но для страны в целом, добавил он. Среди проблем региона президент акцентировал внимание Зайцева на уровне безработицы и состоянии дорожной сети. «А так в целом у вас хороший очень опыт, образование хорошее, у вас и высшее военное образование есть, и гражданское хорошее, инженерное. Вы работали в руководстве крупных государственных холдингов, возглавляли правительство одной из близлежащих республик, в Калмыкии работали почти три года. То есть у вас все есть, для того чтобы добиваться тех целей, которые стоят перед республикой», — заметил Путин. Владимир Путин делится с врио губернаторов своим высоким рейтингом, обеспечивая им победу на выборах Фото: пресс-служба президента России Врио губернатора поблагодарил президента за поддержку и попросил у федерального центра содействия по ряду проектов, включая реставрацию замка Шереметевых, который работает как туристический центр. «Мы своими силами не потянем. Мы подсчитали, у нас нет даже проекта, потому что проект делать сложно, это очень дорого, мы где-то в 2 миллиарда оцениваем. Но это будет жемчужина не просто Поволжья, а жемчужина России. Таких замков, думаю, по пальцам одной руки пересчитать», — рассказал Зайцев. Встреча Владимира Путина с Юрием Зайцевым показала, что президент работает над укреплением вертикали власти, заявил URA.RU директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «До выборов остался буквально месяц, поэтому важно в информационном поле субъекта Федерации создать соответствующее представление о кандидате. Если президент назначает того или иного политика исполняющим обязанности губернатора, то он демонстрирует, что доверяет ему и поддерживает на предстоящих выборах. Президент поддерживает тех людей, которых он выдвинул в губернаторы для укрепления вертикали власти», — сказал политолог. До губернаторских выборов-2022 остался месяц Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Во время встреч с врио губернаторов Путин делится с ними своим высоким рейтингом, обеспечивая им поддержку населения на выборах и благоприятные условия для выполнения поставленных задач, добавил президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «Путин выдвигает людей без рейтинга, как бы под своим зонтичным брендом. Люди голосуют не за них самих, а потому, что этого человека выбрал президент. Для этого Путин демонстрирует, что врио губернаторов — это его люди, а не случайные лица. Президенту для выполнения поставленных задач нужно, чтобы его выдвиженцы избирались, в этом смысл», — пояснил политолог. Встречи с врио губернаторов перед выборами проводятся президентом в качестве ревизии кадровых ресурсов, поэтому для Зайцева это была проверка готовности к работе главой региона, полагает вице-президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов. «Президенту сейчас необходимо провести ревизию его кадровых ресурсов и в преддверии выборов поддержать людей, на которых он сделал ставку. А для них это проверка готовности к дальнейшей работе по руководству регионом», — сказал Куртов в беседе с URA.RU. Статья по теме Путин изменил правила назначения врио губернаторов Доброжелательная тональность президента в общении с выпускником «школы губернаторов» Зайцевым говорит о высоком уровне доверия со стороны президента, считает глава холдинга «Минченко консалтинг», политконсультант Евгений Минченко. «Несмотря на недолгое пребывание в должности, Зайцев продемонстрировал детальное понимание ситуации в регионе, его болевых точек, а доброжелательная тональность президента в общении с ним говорит о высоком уровне доверия. Тем более что Зайцев уже проявил себя и на других позициях, это один из выпускников главного кадрового резерва Кремля», — заключил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Владимир Путин привлек глав регионов к укреплению вертикали власти в России. Так эксперты объяснили URA.RU его встречи с врио губернаторов в августе, включая доклад от нового руководителя администрации Республики Марий Эл Юрия Зайцева 11 августа. По словам политологов, президент поддерживает своих выдвиженцев перед выборами, чтобы обеспечить выполнение регионами поставленных федеральным центром задач. Встреча с Зайцевым стала для Путина третьей с начала месяца среди врио губернаторов. До этого президент выслушал отчеты о работе глав Кировской и Ярославской областей Александра Соколова и Михаила Евраева. Кроме того, а последние две недели с докладами в Кремле побывали астраханский и белгородский губернаторы. На каждой встрече Путин обращал внимание их внимание на проблемы с экологией и изношенностью сетей ЖКХ, а также важность инвестиций, расселения аварийного жилья и поддержки сферы здравоохранения. Отличительной особенностью Марий Эл являются высокие темпы развития строительного сектора и сельского хозяйства, отметил глава государства. «Есть очень хорошие инвестиции, в нужном направлении, имею в виду прежде всего племенное животноводство и все, что связано с зерном, с теми направлениями, которым мы в сельском хозяйстве, в отрасли в целом должны уделить особое внимание», — сказал Путин. Это важно не только для республики, но для страны в целом, добавил он. Среди проблем региона президент акцентировал внимание Зайцева на уровне безработицы и состоянии дорожной сети. «А так в целом у вас хороший очень опыт, образование хорошее, у вас и высшее военное образование есть, и гражданское хорошее, инженерное. Вы работали в руководстве крупных государственных холдингов, возглавляли правительство одной из близлежащих республик, в Калмыкии работали почти три года. То есть у вас все есть, для того чтобы добиваться тех целей, которые стоят перед республикой», — заметил Путин. Врио губернатора поблагодарил президента за поддержку и попросил у федерального центра содействия по ряду проектов, включая реставрацию замка Шереметевых, который работает как туристический центр. «Мы своими силами не потянем. Мы подсчитали, у нас нет даже проекта, потому что проект делать сложно, это очень дорого, мы где-то в 2 миллиарда оцениваем. Но это будет жемчужина не просто Поволжья, а жемчужина России. Таких замков, думаю, по пальцам одной руки пересчитать», — рассказал Зайцев. Встреча Владимира Путина с Юрием Зайцевым показала, что президент работает над укреплением вертикали власти, заявил URA.RU директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «До выборов остался буквально месяц, поэтому важно в информационном поле субъекта Федерации создать соответствующее представление о кандидате. Если президент назначает того или иного политика исполняющим обязанности губернатора, то он демонстрирует, что доверяет ему и поддерживает на предстоящих выборах. Президент поддерживает тех людей, которых он выдвинул в губернаторы для укрепления вертикали власти», — сказал политолог. Во время встреч с врио губернаторов Путин делится с ними своим высоким рейтингом, обеспечивая им поддержку населения на выборах и благоприятные условия для выполнения поставленных задач, добавил президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «Путин выдвигает людей без рейтинга, как бы под своим зонтичным брендом. Люди голосуют не за них самих, а потому, что этого человека выбрал президент. Для этого Путин демонстрирует, что врио губернаторов — это его люди, а не случайные лица. Президенту для выполнения поставленных задач нужно, чтобы его выдвиженцы избирались, в этом смысл», — пояснил политолог. Встречи с врио губернаторов перед выборами проводятся президентом в качестве ревизии кадровых ресурсов, поэтому для Зайцева это была проверка готовности к работе главой региона, полагает вице-президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов. «Президенту сейчас необходимо провести ревизию его кадровых ресурсов и в преддверии выборов поддержать людей, на которых он сделал ставку. А для них это проверка готовности к дальнейшей работе по руководству регионом», — сказал Куртов в беседе с URA.RU. Доброжелательная тональность президента в общении с выпускником «школы губернаторов» Зайцевым говорит о высоком уровне доверия со стороны президента, считает глава холдинга «Минченко консалтинг», политконсультант Евгений Минченко. «Несмотря на недолгое пребывание в должности, Зайцев продемонстрировал детальное понимание ситуации в регионе, его болевых точек, а доброжелательная тональность президента в общении с ним говорит о высоком уровне доверия. Тем более что Зайцев уже проявил себя и на других позициях, это один из выпускников главного кадрового резерва Кремля», — заключил эксперт.