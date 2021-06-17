Путин повысил статус кремлевской школы губернаторов

Глава государства поддержал площадку, которая снабжает государство новыми управленцами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Программа развития кадрового резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС, которая считается «школой губернаторов», оправдала доверие президента РФ Владимира Путина, говорят эксперты. Об этом свидетельствует то, что на встрече с участниками проекта 17 июня, глава государства сообщил о почти двукратном росте числа выпускников, занявших ключевые должности в стране. Кроме того, Путин поручил начать подготовку нового поколения элит, в котором страна особо нуждается после начала пандемии.

Владимир Путин в начале встречи подчеркнул, что с 2017 года через площадку прошло уже более 300 талантливых и перспективных управленцев со всей страны. Пять из них с начала проекта стали федеральными министрами, 39 выпускников в 2021 году возглавили регионы РФ (в 2020 году было 29), другие стали мэрами и топ-менеджерами.

Президент по ВКС поздравил с выпуском четвертую волну учеников «школы губернаторов» Фото: Kremlin.ru

«Среди выпускников текущего потока четверо — это действующие руководители субъектов Федерации, а трое ваших коллег в период обучения стали временно исполняющими обязанности глав регионов, — отметил Путин. — Не сомневаюсь, что ваша целеустремленность, компетенции обязательно будут востребованы и каждый в дальнейшем сможет достойно себя проявить».

Глава государства особо выделил значимость проекта. «Высшая школа государственного управления — это, по сути, вершина всей системы подготовки управленческих кадров, и в этой системе, которую мы обязательно будем и дальше развивать, значимы все звенья», — отметил Путин. Он добавил, что задача проекта состоит в том, чтобы россияне могли построить карьеру на госслужбе с помощью доступных форматов — без протекции и связей. Кроме того, Путин рассказал о том, какие управленцы сегодня нужны стране.

«В сегодняшнем стремительно меняющемся мире, когда очень много вокруг нас факторов неопределенности, все важнее становится умение принимать быстрые, порой нестандартные, но вместе с тем выверенные и продуманные решения», — подчеркнул президент.

Система, о которой говорил Путин включает в себя целый список проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». За три года они охватили уже около 8 миллионов россиян. Сюда входят конкурсы для школьников «Мой первый бизнес» и «Большая перемена». В 2021 году на него заявилось 2,5 млн подростков (теперь кроме 8-10 классов, возможность участия появилась у учеников 5-7 классов и студентов колледжей и техникумов). Также система включает в себя студенческий проект «Твой ход» и олимпиаду «Я профессионал». Востребованным остается конкурс для молодых руководителей «Лидеры России», на который в этот раз заявились 180 тысяч участников из 150 стран мира.

«Школа губернаторов» каждый год проходит в Сенеже Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Участники проектов учатся и соревнуются в различных сферах. К примеру, в конкурсе «Твой ход» представлено 11 направлений, в том числе: спорт, туризм, высокие технологии. В «Лидерах России» в 2021 году было введено восемь треков, среди которых: «Госуправление», «Бизнес и промышленность», «Здравоохранение». Разносторонность кадровых проектов подчеркивает и встреча Путина с выпускниками «школы губернаторов» 17 июня, в которой, например, участвовали пермский губернатор Дмитрий Махонин, руководитель ФНС Даниил Егоров, замгенпрокурора РФ Анатолий Разинкин.

На предыдущих встречах с выпускниками «школы губернаторов» президент еще не делал акцент на поиске управленцев с нестандартным мышлением. К примеру, в 2020 году он говорил о поиске госслужащих с «человеческими качествами». В 2019 — о качестве управленческой работы. А в 2018 году — о современных и думающих управленцах. Необходимость в госслужащих нового формата возникла после начала пандемии коронавируса, считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Пандемия показала необходимость в управленцах нового формата Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Наступление ограничений, социально-экономические последствия оказались очень серьезным вызовом и для системы госуправления и для России, и для всего мира. Конечно, чтобы справиться с этой ситуацией, чтобы наша страна лучше, чем другие государства, преодолевала последствия карантинных мер в плане социального и экономического развития, нужно уметь действовать быстро и нестандартно», — объяснил источник агентства.

Аналогичной точки зрения придерживается и Солонников. Он напомнил, что первая волна коронавируса в 2020 году, когда по всей стране был введен локдаун, проявила проблему несамостоятельности многих губернаторов.

«Глав регионов десятилетиями тренировали так, что они все время ждут команды из Кремля.

Пока первое лицо не скажет, все стоят. В результате многие решения в регионах во время локдауна принимались только после того, как о них заявлял у себя [мэр Москвы Сергей] Собянин. Просто ряд руководителей субъектов нашли в этом подобие приказа», — считает Солонников.

Подобные кадровые проекты снимают напряжение в российском обществе из-за недоверия к социальным лифтам, считает другой эксперт, пожелавший остаться анонимным. «Во всем мире политические, управленческие, культурные элиты достаточно замкнутые. Эта замкнутость в какой-то мере затормаживает процессы общественного развития, обтекает талантливых людей, которые не имеют семейной или корпоративной принадлежности к той или иной элитной группе. В России же создана система, которые открывает для талантливых людей двери на первом этапе карьеры», — объяснил политолог.

39 выпускников программы развития кадрового резерва стали губернаторами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский объясняет доверие, которое Путин оказывает системе подготовки управленческих кадров тем, что «Школа губернаторов» «показала свою состоятельность на практике назначения кадров». «Ее выпускники показывают себя очень хорошо, в том числе в кризисных ситуациях. Кроме того, площадка имеет пересечения с другими кадровыми проектами, например, с „Лидерами России“ [победители конкурса получают возможность участвовать в программе]. В результате мы получаем людей с дважды подтвержденными компетенциями», — сказал эксперт.

Директор ВШГУ и гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров в разговоре с URA.RU сообщил, что платформа начала готовить кадры, о которых говорил Путин, уже в пандемию. «Сегодняшнее время вынуждает нас принимать решения очень быстро и выверенно. Мы, конечно, много говорим на программе обучения о том, как принимаются решения. Но главное, даем возможность применять свои знания не в теории, а на практике. В том числе, через реализацию проектов в регионах. Мы даем поработать нашим участникам „на земле“, в командах губернаторов, которые тоже являются нашими выпускниками», — сказал URA.RU Комиссаров.