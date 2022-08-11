Власти ищут точки роста для экономики России

Мишустин начал большое турне по Сибири и на Дальнему Востоку

12 августа 2022 в 02:11 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин улетел в Сибирь и на Дальний Восток Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российские власти ищут стимулы для развития экономики сибирских и дальневосточных регионов. Для этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин 12 августа отправился с рабочим визитом на Алтай, в Якутию и Забайкальский край. Эксперты объяснили URA.RU, что возможности и достижения этих субъектов власти намерены использовать для выстраивания сотрудничества с партнерами Азиатско-Тихоокеанского региона. Мишустин с начала месяца готовился к этой поездке. 1 августа на совещании с вице-премьерами он сообщил о создании Главного управления Северного морского пути, которое будет также отвечать за обеспечение северного завоза в Арктику и на Дальний Восток. 4 августа на заседании правительства премьер поднял тему повышения уровня жизни дальневосточников. 9 августа на встрече с главой корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николаем Запрягаевым Мишустин поручил активизировать привлечение инвестиций на новые проекты, в том числе социальные. Мишустин посетит Республику Алтай, Забайкальский край и Якутию Фото: Владимир Андреев © URA.RU На встрече с Запрягаевым глава правительства проанонсировал рабочую поездку. «Я вновь собираюсь на Дальний Восток, буду в ряде регионов, чтобы на местах обсудить наиболее актуальные вопросы для жителей и бизнеса. Собираюсь провести совещание перед поездкой на Дальний Восток о том, каким образом мы осуществляем в том числе национальный проект „Туризм“», — поделился планами премьер. В пятидневную поездку по Сибири и Дальнему Востоку глава правительства в 2022 году отправился впервые, это вторая командировка Мишустина в статусе премьера в Дальневосточный федеральный округ. До этого в июле 2021 года он побывал на Сахалине, в Хабаровском крае и Иркутской области. Власти России ищут точки опоры для развития экономики отдаленных регионов, считают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU В время визита в Республику Алтай в марте 2021 года Мишустин дал поручения по строительству инфраструктурных объектов в сфере туризма. Читу и Якутск премьер посетит впервые. В Якутске обострилась проблема лесных пожаров, в подвешенном состоянии находится ряд значимых проектов, таких как Ленский мост. В Чите глава правительства планирует обсудить с местными властями расширение границ территории опережающего развития «Забайкалье». Правительство РФ готовится к Восточному экономическому форуму, чтобы показать достижения и возможности этих территорий странам Азиатско-Тихоокеанского мира, комментирует поездку премьера ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. «На ВЭБ ожидается широкое представительство зарубежных партнеров. Мы покажем большому Тихоокеанскому миру позитивные моменты, по которым можно выстраивать интенсивное сотрудничество», — резюмировал эксперт. Сибирь и Дальний Восток являются связующим звеном России со странами Азии, отмечают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сибирь и Дальний Восток заслуживают особого внимания властей, так как являются связующими с Монголией, Китаем, полагает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «О Сибири много говорится с точки зрения строительства новых городов, инфраструктурных, социальных объектов, развития промышленности для удержания населения, которое активно переезжает в другие части страны. Кроме того, регион является важной транспортной составляющей России», — добавил эксперт. Премьер едет поднимать экономику регионов, считает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Горно-Алтайск и Чита экономически непонятны. Что сделать, чтобы они развивались в автоматическом режиме? Нужна идея. В Якутии с идеями все хорошо, но денег на их реализацию не хватает. Например, давно стоит вопрос строительства железной дороги из Магадана через Якутию на Запад. И никак не реализуется проект Ленского моста», — утонил политолог. Статья по теме Власти активизируют миграцию россиян на Дальний Восток Власти взяли курс на активизацию стимулов развития этих регионов, отмечает руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. «Одна из актуальных тем для правительства сегодня — рынок труда и состояние региональной экономики. В этом разрезе идут поиски приводных ремней, способных активизировать экономическую деятельность», — добавил собеседник. Поездки Мишустина по стране — это важная часть его управленческого стиля, уверен эксперт по региональной политике Виталий Иванов. «Премьер длительное время объезжает страну. Видимо, поставил задачу — посетить все регионы, со всеми познакомиться. Это управленческая тактика. Мишустин подчеркивает, что он не московский кабинетный руководитель, и находится на постоянной связи с регионами, хочет все увидеть своими глазами и потрогать руками», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти ищут стимулы для развития экономики сибирских и дальневосточных регионов. Для этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин 12 августа отправился с рабочим визитом на Алтай, в Якутию и Забайкальский край. Эксперты объяснили URA.RU, что возможности и достижения этих субъектов власти намерены использовать для выстраивания сотрудничества с партнерами Азиатско-Тихоокеанского региона. Мишустин с начала месяца готовился к этой поездке. 1 августа на совещании с вице-премьерами он сообщил о создании Главного управления Северного морского пути, которое будет также отвечать за обеспечение северного завоза в Арктику и на Дальний Восток. 4 августа на заседании правительства премьер поднял тему повышения уровня жизни дальневосточников. 9 августа на встрече с главой корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николаем Запрягаевым Мишустин поручил активизировать привлечение инвестиций на новые проекты, в том числе социальные. На встрече с Запрягаевым глава правительства проанонсировал рабочую поездку. «Я вновь собираюсь на Дальний Восток, буду в ряде регионов, чтобы на местах обсудить наиболее актуальные вопросы для жителей и бизнеса. Собираюсь провести совещание перед поездкой на Дальний Восток о том, каким образом мы осуществляем в том числе национальный проект „Туризм“», — поделился планами премьер. В пятидневную поездку по Сибири и Дальнему Востоку глава правительства в 2022 году отправился впервые, это вторая командировка Мишустина в статусе премьера в Дальневосточный федеральный округ. До этого в июле 2021 года он побывал на Сахалине, в Хабаровском крае и Иркутской области. В время визита в Республику Алтай в марте 2021 года Мишустин дал поручения по строительству инфраструктурных объектов в сфере туризма. Читу и Якутск премьер посетит впервые. В Якутске обострилась проблема лесных пожаров, в подвешенном состоянии находится ряд значимых проектов, таких как Ленский мост. В Чите глава правительства планирует обсудить с местными властями расширение границ территории опережающего развития «Забайкалье». Правительство РФ готовится к Восточному экономическому форуму, чтобы показать достижения и возможности этих территорий странам Азиатско-Тихоокеанского мира, комментирует поездку премьера ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. «На ВЭБ ожидается широкое представительство зарубежных партнеров. Мы покажем большому Тихоокеанскому миру позитивные моменты, по которым можно выстраивать интенсивное сотрудничество», — резюмировал эксперт. Сибирь и Дальний Восток заслуживают особого внимания властей, так как являются связующими с Монголией, Китаем, полагает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «О Сибири много говорится с точки зрения строительства новых городов, инфраструктурных, социальных объектов, развития промышленности для удержания населения, которое активно переезжает в другие части страны. Кроме того, регион является важной транспортной составляющей России», — добавил эксперт. Премьер едет поднимать экономику регионов, считает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Горно-Алтайск и Чита экономически непонятны. Что сделать, чтобы они развивались в автоматическом режиме? Нужна идея. В Якутии с идеями все хорошо, но денег на их реализацию не хватает. Например, давно стоит вопрос строительства железной дороги из Магадана через Якутию на Запад. И никак не реализуется проект Ленского моста», — утонил политолог. Власти взяли курс на активизацию стимулов развития этих регионов, отмечает руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. «Одна из актуальных тем для правительства сегодня — рынок труда и состояние региональной экономики. В этом разрезе идут поиски приводных ремней, способных активизировать экономическую деятельность», — добавил собеседник. Поездки Мишустина по стране — это важная часть его управленческого стиля, уверен эксперт по региональной политике Виталий Иванов. «Премьер длительное время объезжает страну. Видимо, поставил задачу — посетить все регионы, со всеми познакомиться. Это управленческая тактика. Мишустин подчеркивает, что он не московский кабинетный руководитель, и находится на постоянной связи с регионами, хочет все увидеть своими глазами и потрогать руками», — резюмировал эксперт.