Екатеринбург отмечает День города: куда пойти и чем заняться

URA.RU рассказывает о самых примечательных событиях главного праздника города

19 августа 2022 в 12:58 Размер текста - 17 +

В этом году салют будет один — над акваторией городского пруда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Впервые за два года екатеринбуржцы смогут с размахом и без ковидных ограничений отметить День города. Масштабное мероприятие в честь 299-летия Екатеринбурга пройдет в субботу, 20 августа. Помимо традиционных концертов знаменитостей горожан ждет театральный фестиваль, городская дискотека и светомузыкальное представление на Макаровском мосту. URA.RU подготовило для читателей подробную программу празднования Дня города. Официальная часть Праздник начнут отмечать уже с 10.00 на площади 1905 года, где состоится церемония открытия Дня города. К 12.00 торжество переместится на площадь Труда — здесь представители свердловской власти возложат цветы к памятнику основателям города — Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину. Выступление хэдлайнеров В этом году заявлено пять ведущих музыкальных исполнителей, которые поделят между собой четыре городских площадки. На Октябрьской площади в 20.30 на сцену выйдет бард Александр Новиков, следом за ним в 21.15 свои хиты исполнит Александр Маршал. На площади 1905 года в 19.00 концерт даст Олег Митяев, а городскую дискотеку, плавно перетекающую в рейв на Плотинке, в 21.00 устроит deep-house дуэт Filatov & Karas. В районе Академический в Преображенском парке с Днем города екатеринбуржцев в 21.00 поздравит уроженка Екатеринбурга Клава Кока. Клаву Коку в этом году пригласило АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Салют и шоу Особый сюрприз будет представлен на набережной городского пруда, где на Макаровском мосту в 22.30 покажут десятиминутное светомузыкальное представление. Завершится шоу салютом в 22.40. Обращаем внимание, что в этом году салют будет один, а не три, как это было ранее. Концерты Организаторы не забыли и о меломанах, которые планируют насладиться музыкой не только поздним вечером, но и днем. Возле памятник The Beatles (ул. Горького,8) в 13.00 пройдет концерт «Битлз с тобой, Екатеринбург!». С 17.00 до 22.30 у «Эрмитаж — Урала» (ул. Вайнера, 11) и у здания фондохранилища (ул. Вайнера, 16) начнется фестиваль Rock Museum, где выступят 25 групп. На первой площадке будет установлена электрическая сцена, на второй — акустическая. На площадке перед гипермаркетом «Лента» на дублере Сибирского тракта с 10.00 до 18.00 проведут финал чемпионата России по автозвуку и тюнингу, а на перекрестке проспекта Ленина и улицы Пушкина представят выставку ретроавтомобилей. Фото: Размик Закарян © URA.RU Площадь 1905 года На фестивале «Атмофест», который расположился на главной площади города, с 11.00 до 19.00 пройдет ярмарка дизайнерской одежды. В 11.00 женский клуб «Бегаешь, как девчонка» на сцене устроит спортивные активности, а следом в 14.00 стартует музыкальная программа. После этого в 17.00 состоится торжественное закрытие фестиваля ландшафтного искусства «Атмофест». Улица 8 марта (от пр. Ленина до ул. Малышева) Одна из центральных улиц Екатеринбурга 20 августа на время станет главным спортивным пространством города. С 10.00 здесь стартует праздник спорта, в рамках которого пройдет турнир по скалолазанию «Кубок Контура», турнир по баскетболу, будет установлен велодром на беговелах EXTREME KIDS, а также площадка армрестлинга, воркаута и мини-гольфа, где любой желающий до 12.30 сможет попробовать свои силы, после чего начнутся соревнования для профессиональных спортсменов. Помимо этого, горожане смогут показать свои умения на площадке «ГТО», посетить программу от сети фитнес-клубов WORLD CLASS и ознакомиться с площадкой гоночной команды именитого Сергея Карякина: покататься на квадроциклах, посмотреть силовое экстрим-шоу «Уральские богатыри» и многое другое. Октябрьская площадь Площадка возле Драмтеатра понравится тем, кто любит звучание духовых инструментов. Здесь с 11.30 пройдет концерт участников проекта «Оркестровая смена» — сводного детского духового оркестра под руководством Александра Павлова. В 13.00 пройдет традиционная «Городская свадьба». В 14.00 начнется фестиваль духовых оркестров, на сцену выйдут духовой оркестр «Оренбург», Малый состав Духового оркестра Могилева (Беларусь), Пермский губернский оркестр, Муниципальный духовой оркестр им. М.Борисова и многие другие. Завершит концертную программу площадки трибьют-шоу QUEEN & SCORPIONS TOP HITS: Сергей Арутюнов и эстрадно-симфонический оркестр под управлением Ильи Коптева выйдут на сцену в 19.00. Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU ЦПКиО им. Маяковского В 12.00 начнется театральный фестиваль «Лица улиц», где горожан познакомят с московским театром клоунады «Микос» и питерским театром «Странствующие куклы господина Пэжо». Жителей Екатеринбурга ждут представления в стиле европейского цирка, мимы, сказки от свердловской филармонии и модные показы. Посмотреть на парад кукол можно будет до 22.30. Литературный квартал Детские активности будут сосредоточены в Литературном квартале, где с 11.00 для юных екатеринбуржцев устроят пенную дискотеку и шоу мыльных пузырей. Все пространство «Города детей» будет разделено на тематические зоны: «АРТ-квартал», «Проспект строителей», «Техно-парк», «Улица традиций», «Историческая реконструкция», «Эко-лаборатория» и эко-проект «Птичкино». Посетить площадку можно будет до 18.00. Площадь перед ККТ «Космос» Танцевальные баттлы DANCЕКБ с 12.00 устроят возле ККТ «Космос», где пройдут чемпионаты по уличным танцам, а также развернутся площадки с историческими и социальными танцами. В 22.00 пройдет VJ-шоу, где представят авторскую электронную музыку и световое шоу. Фото: Дарья Попова © URA.RU Набережная реки Исети (от улицы Малышева до улицы Куйбышева) Все желающие смогут объединиться в команды и поучаствовать в турнирах, посвященных Дню города. Чтобы стать участником, необходимо будет подойти за 30—40 минут до старта соревнования. Определять победителей будут в таких направлениях, как: турнир по бочче (начало в 11.00), шахматам (начало в 12.00), настольным играм (начало в 12.00). Также на мероприятии определят самых прыгающих и рисующих горожан. Парк семейного отдыха «Эльмашевский» (ул. Старых большевиков, 22) Для жителей городского района Эльмаш устроят праздничную программу «Огни большого города». Мероприятие стартует в 16.00, где проведут театральные, вокальные и хореографические выступления коллективов центра культуры «Эльмаш» и приглашенные гости. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Впервые за два года екатеринбуржцы смогут с размахом и без ковидных ограничений отметить День города. Масштабное мероприятие в честь 299-летия Екатеринбурга пройдет в субботу, 20 августа. Помимо традиционных концертов знаменитостей горожан ждет театральный фестиваль, городская дискотека и светомузыкальное представление на Макаровском мосту. URA.RU подготовило для читателей подробную программу празднования Дня города. Официальная часть Праздник начнут отмечать уже с 10.00 на площади 1905 года, где состоится церемония открытия Дня города. К 12.00 торжество переместится на площадь Труда — здесь представители свердловской власти возложат цветы к памятнику основателям города — Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину. Выступление хэдлайнеров В этом году заявлено пять ведущих музыкальных исполнителей, которые поделят между собой четыре городских площадки. На Октябрьской площади в 20.30 на сцену выйдет бард Александр Новиков, следом за ним в 21.15 свои хиты исполнит Александр Маршал. На площади 1905 года в 19.00 концерт даст Олег Митяев, а городскую дискотеку, плавно перетекающую в рейв на Плотинке, в 21.00 устроит deep-house дуэт Filatov & Karas. В районе Академический в Преображенском парке с Днем города екатеринбуржцев в 21.00 поздравит уроженка Екатеринбурга Клава Кока. Салют и шоу Особый сюрприз будет представлен на набережной городского пруда, где на Макаровском мосту в 22.30 покажут десятиминутное светомузыкальное представление. Завершится шоу салютом в 22.40. Обращаем внимание, что в этом году салют будет один, а не три, как это было ранее. Концерты Организаторы не забыли и о меломанах, которые планируют насладиться музыкой не только поздним вечером, но и днем. Возле памятник The Beatles (ул. Горького,8) в 13.00 пройдет концерт «Битлз с тобой, Екатеринбург!». С 17.00 до 22.30 у «Эрмитаж — Урала» (ул. Вайнера, 11) и у здания фондохранилища (ул. Вайнера, 16) начнется фестиваль Rock Museum, где выступят 25 групп. На первой площадке будет установлена электрическая сцена, на второй — акустическая. На площадке перед гипермаркетом «Лента» на дублере Сибирского тракта с 10.00 до 18.00 проведут финал чемпионата России по автозвуку и тюнингу, а на перекрестке проспекта Ленина и улицы Пушкина представят выставку ретроавтомобилей. Площадь 1905 года На фестивале «Атмофест», который расположился на главной площади города, с 11.00 до 19.00 пройдет ярмарка дизайнерской одежды. В 11.00 женский клуб «Бегаешь, как девчонка» на сцене устроит спортивные активности, а следом в 14.00 стартует музыкальная программа. После этого в 17.00 состоится торжественное закрытие фестиваля ландшафтного искусства «Атмофест». Улица 8 марта (от пр. Ленина до ул. Малышева) Одна из центральных улиц Екатеринбурга 20 августа на время станет главным спортивным пространством города. С 10.00 здесь стартует праздник спорта, в рамках которого пройдет турнир по скалолазанию «Кубок Контура», турнир по баскетболу, будет установлен велодром на беговелах EXTREME KIDS, а также площадка армрестлинга, воркаута и мини-гольфа, где любой желающий до 12.30 сможет попробовать свои силы, после чего начнутся соревнования для профессиональных спортсменов. Помимо этого, горожане смогут показать свои умения на площадке «ГТО», посетить программу от сети фитнес-клубов WORLD CLASS и ознакомиться с площадкой гоночной команды именитого Сергея Карякина: покататься на квадроциклах, посмотреть силовое экстрим-шоу «Уральские богатыри» и многое другое. Октябрьская площадь Площадка возле Драмтеатра понравится тем, кто любит звучание духовых инструментов. Здесь с 11.30 пройдет концерт участников проекта «Оркестровая смена» — сводного детского духового оркестра под руководством Александра Павлова. В 13.00 пройдет традиционная «Городская свадьба». В 14.00 начнется фестиваль духовых оркестров, на сцену выйдут духовой оркестр «Оренбург», Малый состав Духового оркестра Могилева (Беларусь), Пермский губернский оркестр, Муниципальный духовой оркестр им. М.Борисова и многие другие. Завершит концертную программу площадки трибьют-шоу QUEEN & SCORPIONS TOP HITS: Сергей Арутюнов и эстрадно-симфонический оркестр под управлением Ильи Коптева выйдут на сцену в 19.00. ЦПКиО им. Маяковского В 12.00 начнется театральный фестиваль «Лица улиц», где горожан познакомят с московским театром клоунады «Микос» и питерским театром «Странствующие куклы господина Пэжо». Жителей Екатеринбурга ждут представления в стиле европейского цирка, мимы, сказки от свердловской филармонии и модные показы. Посмотреть на парад кукол можно будет до 22.30. Литературный квартал Детские активности будут сосредоточены в Литературном квартале, где с 11.00 для юных екатеринбуржцев устроят пенную дискотеку и шоу мыльных пузырей. Все пространство «Города детей» будет разделено на тематические зоны: «АРТ-квартал», «Проспект строителей», «Техно-парк», «Улица традиций», «Историческая реконструкция», «Эко-лаборатория» и эко-проект «Птичкино». Посетить площадку можно будет до 18.00. Площадь перед ККТ «Космос» Танцевальные баттлы DANCЕКБ с 12.00 устроят возле ККТ «Космос», где пройдут чемпионаты по уличным танцам, а также развернутся площадки с историческими и социальными танцами. В 22.00 пройдет VJ-шоу, где представят авторскую электронную музыку и световое шоу. Набережная реки Исети (от улицы Малышева до улицы Куйбышева) Все желающие смогут объединиться в команды и поучаствовать в турнирах, посвященных Дню города. Чтобы стать участником, необходимо будет подойти за 30—40 минут до старта соревнования. Определять победителей будут в таких направлениях, как: турнир по бочче (начало в 11.00), шахматам (начало в 12.00), настольным играм (начало в 12.00). Также на мероприятии определят самых прыгающих и рисующих горожан. Парк семейного отдыха «Эльмашевский» (ул. Старых большевиков, 22) Для жителей городского района Эльмаш устроят праздничную программу «Огни большого города». Мероприятие стартует в 16.00, где проведут театральные, вокальные и хореографические выступления коллективов центра культуры «Эльмаш» и приглашенные гости.