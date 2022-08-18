Куйвашев раскрыл уральцам, какой будет их жизнь следующие 5 лет

Главное из программной статьи губернатора

19 августа 2022 в 02:55 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев написал к выборам новую программную статью Фото: Марина Молдавская © URA.RU статья из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, который в сентябре участвует в выборах, впервые обозначил, как в случае его победы будет жить регион в ближайшие пять лет. Главным приоритетом для уральской власти он провозгласил поддержку молодежи и студенчества. Таков лейтмотив программной статьи кандидата, вышедшей под заголовком «Вместе мы решим любые проблемы». Публикация Куйвашева размещена на первых двух полосах свежего выпуска правительственной «Областной газеты». В печатном виде номер от 19 августа, вышедший тиражом 68 820 экземпляров, окажется на прилавках и в кабинетах всех свердловских чиновников только утром. А за несколько часов до этого, еще ночью, материал в электронном виде появился на сайте «ОГ». Евгений Куйвашев признал, что не припомнит «простых времен» с начала своего губернаторства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Простых времен не бывает. Постоянно напоминаю себе и другим эту старую истину», — начинает статью Куйвашев, замечая, что за 10 лет его губернаторства Урал пережил несколько кризисов, санкции и пандемию коронавируса. И регион, несмотря ни на что, «стал в два раза сильнее», настаивает автор статьи: «Задача, которую я ставил в далеком 2012 году — сохранить опорный край державы — выполнена». Следом Куйвашев, признавая опасность конфликтов и разобщенности, делает первое громкое заявление. «Вижу своей главной целью объединение уральцев, всех жителей Свердловской области для решения масштабных, по-настоящему амбициозных задач для развития и процветания региона», — пишет губернатор. И подчеркивает уникальный статус своих земляков: «Это люди особого склада — свободные, трудолюбивые, умудренные жизнью». Новость по теме Куйвашев раскрыл URA.RU, что будет в его предвыборной программе Кандидат рассказывает, что его стратегия развития Свердловской области «основывается на мощи Урала», а чиновники и жители региона впредь продолжат «развивать промышленность, строить дороги и социальные объекты». «Сейчас я размышляю о другом. Как укрепить основу наших успехов, воспитать новое поколение уральцев, сердца которых наполнены любовью к родной земле, которые гордятся традициями и историей Урала», — рассуждает Куйвашев. Впервые кандидат называет и имя своей предвыборной программы — «Вместе сохранили. Вместе победим». Ее ключевым пунктом станет, как и ожидалось, поддержка студенческой среды. Еще в начале июня Куйвашев впервые объявил, что в следующие пять лет его команда должна превратить Екатеринбург в студенческую столицу России. Для этого, объяснял тогда губернатор, власти запускают программу «Кампус». Помимо озвученного ранее, теперь Куйвашев обещает платить стипендии до 10 тысяч рублей студентам, сдавшим сессию без троек, а также обеспечивать учащихся социальным жильем, сдаваемым в аренду. Кроме того, напоминает губернатор, свердловским студентам готовы давать скидки в магазинах, кафе и фитнес-центрах. А особо инициативным — гранты на предпринимательство. Екатеринбург хотят сделать крупнейшим логистическим центром России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Не упустил Куйвашев и возможности напомнить, что мечтает сделать Екатеринбург главным «сухим портом» страны — крупнейшим логистическим и транспортным узлом. При этом губернатор признает, что никакое развитие невозможно без цифровизации. Поэтому власти, заверяет кандидат, видят своей задачей поддержку главных IT-компаний области, в особенности «уральского Google» — фирмы «СКБ-Контур». Отдельно Куйвашев соглашается, что область должна формировать собственные квалифицированные кадры с «уральским характером». Особую роль в этом он отводит профессиональным турнирам и развитию образовательно-производственных кластеров. Куйвашев также указывает, что в его программе перечислены планы по благоустройству городов и сел, завершению строительства ЕКАД и строительству скоростной трассы Екатеринбург — Казань — Москва. «И это не просто мечты — дорожные работы прямо сейчас ведутся напряженными темпами», — подчеркивает автор. И добавляет: улучшение ситуации с экологией, развитие туризма и повышение эффективности здравоохранения тоже входят в планы властей. «Кто-то может сказать — реально ли сейчас мечтать о таких больших преобразованиях, мол, „не до жиру, быть бы живу“. Лучшим ответом является объективный факт — задачи, которые мы ставили перед собой в течение прошедших десяти лет, выполнены. Наша команда наработала уникальный опыт. Мы честно оцениваем ситуацию, и знаем, что нужно делать. Уверен, что совместная работа на результат, уральский характер жителей Свердловской области позволят не только преодолевать текущие трудности, но и решать перспективные задачи», — завершает статью губернатор. Вместе с Куйвашевым, выдвинутым «Единой Россией», за победу в выборах борются еще четыре кандидата. Каждый из них ранее тоже представил тезисы своих программ. Александр Ивачев (КПРФ), идущий под слоганом «Вернем область свердловчанам», обещает ввести народовластие, вернуть заботу и уважение уральцев и развивать регион за счет стабильной экономики. Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») с девизом «За трудовой Урал!» гарантирует защиту прав рабочих и пропагандирует соответствующие меры поддержки. Выборы состоятся 11 сентября — уже через три недели Фото: Размик Закарян © URA.RU Александр Каптюг (ЛДПР), выбравший лозунг «Урал — возможность для каждого!» собирается поднять зарплаты медикам и учителям, развивать малые города и обеспечить пенсионеров всей необходимой поддержкой. А Александр Демин («Новые люди») со слоганом «Голос свободных людей» предлагает лечить свердловчан в частных клиниках за счет бюджета, вернуть прямые выборы мэров и улучшить условия жизни молодежи. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, который в сентябре участвует в выборах, впервые обозначил, как в случае его победы будет жить регион в ближайшие пять лет. Главным приоритетом для уральской власти он провозгласил поддержку молодежи и студенчества. Таков лейтмотив программной статьи кандидата, вышедшей под заголовком «Вместе мы решим любые проблемы». Публикация Куйвашева размещена на первых двух полосах свежего выпуска правительственной «Областной газеты». В печатном виде номер от 19 августа, вышедший тиражом 68 820 экземпляров, окажется на прилавках и в кабинетах всех свердловских чиновников только утром. А за несколько часов до этого, еще ночью, материал в электронном виде появился на сайте «ОГ». «Простых времен не бывает. Постоянно напоминаю себе и другим эту старую истину», — начинает статью Куйвашев, замечая, что за 10 лет его губернаторства Урал пережил несколько кризисов, санкции и пандемию коронавируса. И регион, несмотря ни на что, «стал в два раза сильнее», настаивает автор статьи: «Задача, которую я ставил в далеком 2012 году — сохранить опорный край державы — выполнена». Следом Куйвашев, признавая опасность конфликтов и разобщенности, делает первое громкое заявление. «Вижу своей главной целью объединение уральцев, всех жителей Свердловской области для решения масштабных, по-настоящему амбициозных задач для развития и процветания региона», — пишет губернатор. И подчеркивает уникальный статус своих земляков: «Это люди особого склада — свободные, трудолюбивые, умудренные жизнью». Кандидат рассказывает, что его стратегия развития Свердловской области «основывается на мощи Урала», а чиновники и жители региона впредь продолжат «развивать промышленность, строить дороги и социальные объекты». «Сейчас я размышляю о другом. Как укрепить основу наших успехов, воспитать новое поколение уральцев, сердца которых наполнены любовью к родной земле, которые гордятся традициями и историей Урала», — рассуждает Куйвашев. Впервые кандидат называет и имя своей предвыборной программы — «Вместе сохранили. Вместе победим». Ее ключевым пунктом станет, как и ожидалось, поддержка студенческой среды. Еще в начале июня Куйвашев впервые объявил, что в следующие пять лет его команда должна превратить Екатеринбург в студенческую столицу России. Для этого, объяснял тогда губернатор, власти запускают программу «Кампус». Помимо озвученного ранее, теперь Куйвашев обещает платить стипендии до 10 тысяч рублей студентам, сдавшим сессию без троек, а также обеспечивать учащихся социальным жильем, сдаваемым в аренду. Кроме того, напоминает губернатор, свердловским студентам готовы давать скидки в магазинах, кафе и фитнес-центрах. А особо инициативным — гранты на предпринимательство. Не упустил Куйвашев и возможности напомнить, что мечтает сделать Екатеринбург главным «сухим портом» страны — крупнейшим логистическим и транспортным узлом. При этом губернатор признает, что никакое развитие невозможно без цифровизации. Поэтому власти, заверяет кандидат, видят своей задачей поддержку главных IT-компаний области, в особенности «уральского Google» — фирмы «СКБ-Контур». Отдельно Куйвашев соглашается, что область должна формировать собственные квалифицированные кадры с «уральским характером». Особую роль в этом он отводит профессиональным турнирам и развитию образовательно-производственных кластеров. Куйвашев также указывает, что в его программе перечислены планы по благоустройству городов и сел, завершению строительства ЕКАД и строительству скоростной трассы Екатеринбург — Казань — Москва. «И это не просто мечты — дорожные работы прямо сейчас ведутся напряженными темпами», — подчеркивает автор. И добавляет: улучшение ситуации с экологией, развитие туризма и повышение эффективности здравоохранения тоже входят в планы властей. «Кто-то может сказать — реально ли сейчас мечтать о таких больших преобразованиях, мол, „не до жиру, быть бы живу“. Лучшим ответом является объективный факт — задачи, которые мы ставили перед собой в течение прошедших десяти лет, выполнены. Наша команда наработала уникальный опыт. Мы честно оцениваем ситуацию, и знаем, что нужно делать. Уверен, что совместная работа на результат, уральский характер жителей Свердловской области позволят не только преодолевать текущие трудности, но и решать перспективные задачи», — завершает статью губернатор. Вместе с Куйвашевым, выдвинутым «Единой Россией», за победу в выборах борются еще четыре кандидата. Каждый из них ранее тоже представил тезисы своих программ. Александр Ивачев (КПРФ), идущий под слоганом «Вернем область свердловчанам», обещает ввести народовластие, вернуть заботу и уважение уральцев и развивать регион за счет стабильной экономики. Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») с девизом «За трудовой Урал!» гарантирует защиту прав рабочих и пропагандирует соответствующие меры поддержки. Александр Каптюг (ЛДПР), выбравший лозунг «Урал — возможность для каждого!» собирается поднять зарплаты медикам и учителям, развивать малые города и обеспечить пенсионеров всей необходимой поддержкой. А Александр Демин («Новые люди») со слоганом «Голос свободных людей» предлагает лечить свердловчан в частных клиниках за счет бюджета, вернуть прямые выборы мэров и улучшить условия жизни молодежи.