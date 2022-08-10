Куйвашев раскрыл URA.RU, что будет в его предвыборной программе

Предвыборная программа Евгения Куйвашева будет презентована в конце августа Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022

В предвыборную программу свердловского губернатора Евгения Куйвашева, помимо поддержки студенчества, войдут развитие сфер школьного и дошкольного образования, а также модернизация городов региона. Об этом URA.RU рассказал сам Куйвашев на молодежном форуме «Утро» в Ханты-Мансийске.

Проект поддержки студентов, разработанный свердловскими властями и получивший название «Кампус», является ключевым пунктом программы Куйвашева. Еще в июне губернатор, выступая с одной из первых предвыборных речей, объявил, что в ближайшие пять лет Екатеринбург должен стать студенческой столицей России. Остальные пункты программы пока известны лишь тезисно — целиком она будет представлена 25 августа. В разговоре с URA.RU Куйвашев раскрыл, что еще окажется в программе.

«Поддержка студенчества — лишь одно из направлений [предвыборной программы]. Еще там будет указано развитие наших традиционных отраслей. Это развитие промышленности, развитие городов, школьного, дошкольного образования. А программа „Кампус“ — только маленькая часть», — сообщил Куйвашев корреспонденту агентства.

Презентуя «Кампус» на форуме, Куйвашев поделился, что власти провели несколько блиц-опросов среди студентов об их главных нуждах. «И главный вопрос, конечно, был про стипендию. Студенты внесли ряд серьезных инициатив для написания программы „Кампус“, которую я скоро буду презентовать широкой публике. Она начнет действовать в нашем регионе со следующего года», — заявил Куйвашев.

Ранее стало известно, что в программе губернатора будут обозначены минимум пять пунктов, названные «точками опоры». Согласно этим тезисам, Куйвашев намерен развивать сферы образования (сделать Екатеринбург студенческой столицей), труда (повышать доходы уральцев), бюджета (повышать доходы региона), жилья (строить новые жилплощади) и промышленности (поддерживать производство).

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Фото: департамент информационной политики Свердловской области