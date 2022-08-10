Оппозиция готовит план, как сорвать победу Куйвашева

Но команда губернатора уже знает, чем крыть

11 августа 2022 в 13:32 Размер текста - 17 +

Кампания Евгения Куйвашева идет полным ходом — но оппозиция не готова отдавать победу Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU статья из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Кандидаты на пост губернатора Свердловской области вступили в фазу интенсивной борьбы. Несмотря на активность главы региона Евгения Куйвашева, соперники из оппозиции не намерены отдавать победу легко и уже приготовили стратегию, как помешать его переизбранию. URA.RU выяснило, какие идеи каждый из выдвиженцев приберег для выборов. Нового главу области свердловчане выберут 11 сентября. Всего в гонку вступили пять претендентов. Это действующий губернатор Евгений Куйвашев («Единая Россия»), вице-спикер заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), депутат заксо Александр Каптюг (ЛДПР), а также представители региона в Госдуме Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») и Александр Демин («Новые люди»). Кампания Евгения Куйвашева находится под пристальным вниманием общественности Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Каждый из них уже вовсю ведет предвыборную деятельность. Наибольший интерес СМИ и общественности ожидаемо прикован к Куйвашеву и его кампании. Для губернатора новый срок станет уже третьим кряду, и перед выдвижением политологи расходились в оценках — навредит или поможет ему столь долгое пребывание у власти. Одни эксперты говорили, что Куйвашев вселяет в избирателя чувство стабильности и конкурентов у него нет. Другие, напротив, утверждали, что у свердловчан созрел запрос на обновление, поэтому исход выборов непредсказуем. Как бы то ни было, обе позиции учел предвыборный штаб Куйвашева. В начале июля стартовал большой объезд губернатора по региону, а уже к концу месяца были обнародованы первые тезисы его программы. Исходя из них, кандидат обещает развивать сферы образования, труда, промышленности, бюджетной политики и строительства жилья. Сам Куйвашев рассказывал URA.RU, что в его программу войдут модернизация городов региона и поддержка дошкольного образования. На сегодняшний день в команде кандидата стараются не делать смелых прогнозов об итоге кампании. Но и паники по поводу результата нет: по данным URA.RU, последний соцопрос, устроенный резиденцией губернатора, показал, что поддержка Куйвашева держится на уровне 60%. «Рейтинг не снижается, плюс есть резерв [голосов в пользу губернатора] среди неопределившихся избирателей», — поделился источник в штабе. Впрочем, претенденты от оппозиции дают понять, что легкой для Куйвашева гонка не будет. Как рассказал URA.RU кандидат Кузнецов, «Справедливая Россия» ведет максимально конкурентную кампанию. «Тактика идет на организацию второго тура. Все-таки мы понимаем, что в данных условиях победить в один тур будет достаточно сложно», — поделился эсер. Андрей Кузнецов настроен на максимально конкурентную кампанию Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В частности, Кузнецов и его команда уже развернули полноценную работу с избирателями в территориях. Кандидат начал турне с окраинных муниципалитетов Свердловской области и имеет амбициозный план — посещать минимум один город в день, охватив в результате все участки региона. «Наш акцент среди избирателей обозначен — люди труда. Я пропагандирую комплекс мер, который необходимо принять в защиту человека труда. И сценарий пребывания в городах мы выстраиваем исходя из этого приоритета. Планируется достаточно плотный график дебатов, и их мы рассматриваем как серьезный инструмент формирования общественного мнения», — поделился Кузнецов. Не намерена уступать позиции и ЛДПР. Кандидат Каптюг рассказал URA.RU, что готовит аналогичный по масштабу объезд региона: на днях он был в Первоуральске и Новоалексеевке, и до конца кампании планирует объехать всю область. Особенно те города, где представители ЛДПР участвуют в муниципальных выборах. Александр Каптюг планирует объехать всю область до конца кампании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Нашего избирателя не нужно тотально агитировать — неравнодушных к судьбе региона практически нет, — подчеркнул Каптюг. — Те наши сторонники, которые приходят голосовать, искренне хотят проявить свою волю. Поэтому и акцент [в кампании] сделан именно на такую активную часть нашего электората». Отдельно политик анонсировал, что уже в эти дни его команда выпустит партию агитационных газет и буклетов, где будет рассказана его предвыборная программа. Модернистский подход к ведению кампании демонстрируют «Новые люди». Кандидат Демин позиционирует себя как противник «пустого и бесполезного популизма» — общение с электоратом, по его словам, должно выливаться в реальный результат. «Мы собираем запросы людей лично и в соцсетях. Это делают и наши пикетчики — люди, которые рассказывают об основных программных тезисах жителям Екатеринбурга и области и получают обратную связь. Главная цель всех наших мероприятий и агитации — получить обратную связь, чтобы не заниматься бесполезным популизмом ради пиара», — раскрыл URA.RU Демин. Александр Демин делает акцент на образовании, медицине и развитии предпринимательства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Политик заметил, что основную работу «Новые люди» ведут в крупных муниципалитетах. Высокую поддержку партия имеет в Екатеринбурге, Первоуральске, Нижнем Тагиле, Серове, Асбесте. Сам Демин уже побывал в 16 городах области. «Работу со сторонниками в Свердловской области мы ведем с момента открытия здесь отделения. Поэтому ничего сверхъестественного в плане мобилизации нам делать не нужно — наш актив и так мобилизован с начала губернаторской кампании», — акцентировал он. Оперативно связаться с кандидатом Ивачевым и его представителями URA.RU не удалось. Из его соцсетей известно, что лидер свердловской КПРФ активно ездит по городам области и встречается с местным электоратом. Например, 6 августа коммунист был в Красноуральске, 8-го — в Краснотурьинске, а 10-го — в Артемовском. Несмотря на усилия оппозиции, в команде Куйвашева на грядущие выборы смотрят с оптимизмом. Интенсивность кампании, заметил источник URA.RU, штаб оценивает как умеренную — и на то есть причины: «Задача не агитировать, а убедить имеющихся сторонников губернатора прийти на выборы 11 сентября. Сюда смещены все акценты». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Кандидаты на пост губернатора Свердловской области вступили в фазу интенсивной борьбы. Несмотря на активность главы региона Евгения Куйвашева, соперники из оппозиции не намерены отдавать победу легко и уже приготовили стратегию, как помешать его переизбранию. URA.RU выяснило, какие идеи каждый из выдвиженцев приберег для выборов. Нового главу области свердловчане выберут 11 сентября. Всего в гонку вступили пять претендентов. Это действующий губернатор Евгений Куйвашев («Единая Россия»), вице-спикер заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), депутат заксо Александр Каптюг (ЛДПР), а также представители региона в Госдуме Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») и Александр Демин («Новые люди»). Каждый из них уже вовсю ведет предвыборную деятельность. Наибольший интерес СМИ и общественности ожидаемо прикован к Куйвашеву и его кампании. Для губернатора новый срок станет уже третьим кряду, и перед выдвижением политологи расходились в оценках — навредит или поможет ему столь долгое пребывание у власти. Одни эксперты говорили, что Куйвашев вселяет в избирателя чувство стабильности и конкурентов у него нет. Другие, напротив, утверждали, что у свердловчан созрел запрос на обновление, поэтому исход выборов непредсказуем. Как бы то ни было, обе позиции учел предвыборный штаб Куйвашева. В начале июля стартовал большой объезд губернатора по региону, а уже к концу месяца были обнародованы первые тезисы его программы. Исходя из них, кандидат обещает развивать сферы образования, труда, промышленности, бюджетной политики и строительства жилья. Сам Куйвашев рассказывал URA.RU, что в его программу войдут модернизация городов региона и поддержка дошкольного образования. На сегодняшний день в команде кандидата стараются не делать смелых прогнозов об итоге кампании. Но и паники по поводу результата нет: по данным URA.RU, последний соцопрос, устроенный резиденцией губернатора, показал, что поддержка Куйвашева держится на уровне 60%. «Рейтинг не снижается, плюс есть резерв [голосов в пользу губернатора] среди неопределившихся избирателей», — поделился источник в штабе. Впрочем, претенденты от оппозиции дают понять, что легкой для Куйвашева гонка не будет. Как рассказал URA.RU кандидат Кузнецов, «Справедливая Россия» ведет максимально конкурентную кампанию. «Тактика идет на организацию второго тура. Все-таки мы понимаем, что в данных условиях победить в один тур будет достаточно сложно», — поделился эсер. В частности, Кузнецов и его команда уже развернули полноценную работу с избирателями в территориях. Кандидат начал турне с окраинных муниципалитетов Свердловской области и имеет амбициозный план — посещать минимум один город в день, охватив в результате все участки региона. «Наш акцент среди избирателей обозначен — люди труда. Я пропагандирую комплекс мер, который необходимо принять в защиту человека труда. И сценарий пребывания в городах мы выстраиваем исходя из этого приоритета. Планируется достаточно плотный график дебатов, и их мы рассматриваем как серьезный инструмент формирования общественного мнения», — поделился Кузнецов. Не намерена уступать позиции и ЛДПР. Кандидат Каптюг рассказал URA.RU, что готовит аналогичный по масштабу объезд региона: на днях он был в Первоуральске и Новоалексеевке, и до конца кампании планирует объехать всю область. Особенно те города, где представители ЛДПР участвуют в муниципальных выборах. «Нашего избирателя не нужно тотально агитировать — неравнодушных к судьбе региона практически нет, — подчеркнул Каптюг. — Те наши сторонники, которые приходят голосовать, искренне хотят проявить свою волю. Поэтому и акцент [в кампании] сделан именно на такую активную часть нашего электората». Отдельно политик анонсировал, что уже в эти дни его команда выпустит партию агитационных газет и буклетов, где будет рассказана его предвыборная программа. Модернистский подход к ведению кампании демонстрируют «Новые люди». Кандидат Демин позиционирует себя как противник «пустого и бесполезного популизма» — общение с электоратом, по его словам, должно выливаться в реальный результат. «Мы собираем запросы людей лично и в соцсетях. Это делают и наши пикетчики — люди, которые рассказывают об основных программных тезисах жителям Екатеринбурга и области и получают обратную связь. Главная цель всех наших мероприятий и агитации — получить обратную связь, чтобы не заниматься бесполезным популизмом ради пиара», — раскрыл URA.RU Демин. Политик заметил, что основную работу «Новые люди» ведут в крупных муниципалитетах. Высокую поддержку партия имеет в Екатеринбурге, Первоуральске, Нижнем Тагиле, Серове, Асбесте. Сам Демин уже побывал в 16 городах области. «Работу со сторонниками в Свердловской области мы ведем с момента открытия здесь отделения. Поэтому ничего сверхъестественного в плане мобилизации нам делать не нужно — наш актив и так мобилизован с начала губернаторской кампании», — акцентировал он. Оперативно связаться с кандидатом Ивачевым и его представителями URA.RU не удалось. Из его соцсетей известно, что лидер свердловской КПРФ активно ездит по городам области и встречается с местным электоратом. Например, 6 августа коммунист был в Красноуральске, 8-го — в Краснотурьинске, а 10-го — в Артемовском. Несмотря на усилия оппозиции, в команде Куйвашева на грядущие выборы смотрят с оптимизмом. Интенсивность кампании, заметил источник URA.RU, штаб оценивает как умеренную — и на то есть причины: «Задача не агитировать, а убедить имеющихся сторонников губернатора прийти на выборы 11 сентября. Сюда смещены все акценты».