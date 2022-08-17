Оппонент Куйвашева пообещал решить главную проблему бюджетников

Александр Каптюг презентовал свою предвыборную программу Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022

В случае победы ЛДПР на выборах губернатора Свердловской области, в первую очередь, необходимо поднять зарплаты медиков и учителей, а также обеспечить бюджетников выплатами на покупку жилья. Такой пункт включен в предвыборную программу кандидата Александра Каптюга, копия которой есть в распоряжении URA.RU.

Каптюг — один из пяти претендентов на пост свердловского губернатора. Вместе с ним в гонке участвуют действующий глава региона Евгений Куйвашев («Единая Россия»), вице-спикер заксо Александр Ивачев (КПРФ), а также депутаты Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») и Александр Демин («Новые люди»). До дня голосования 11 сентября каждый из них должен публично представить свою программу.

Одним из первых подробные тезисы представил Каптюг, который обещает сделать акцент на трех сферах — поддержке малых городов, молодежи и пенсионеров. Основой кандидат провозглашает помощь учителям и врачам: «Персонал должен быть квалифицированным и с достойной заработной платой. Молодым учителям необходимо оказывать такую же поддержку, что и медицинским работникам — обеспечить единовременные для приобретения жилья».

Помимо прочего, Каптюг предлагает поддерживать градообразующие предприятия, передать ЖКХ под государственный контроль, а также строить жилье из природных материалов. Для молодежи представитель ЛДПР обещает повышенные стипендии отличникам, возврат жилищных кооперативов и появление в городах бесплатных секций. Пенсионеры, как заверяет Каптюг, получат доступную бесплатную медицину, возможность проходить переподготовку и обучение и получать досуг.