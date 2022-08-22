Путин показал военных союзников России

Эксперт: Запад — это только 15% мирового сообщества, остальные — за РФ

22 августа 2022 в 18:04 Размер текста - 17 +

Владимир Путин продемонстрировал, что большинство стран поддерживает Россию Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин, несмотря на спецоперацию на Украине, провел серию военных форумов, продемонстрировав, что большинство стран мира выступают за союз с Россией. Это сигнал Западу, заявил в интервью URA.RU ветеран разведки, полковник Анатолий Матвийчук. По словам военного эксперта, приезд делегаций из 70 стран мира в Москву демонстрирует, что попытки изолировать Россию провалились. — Выступая на церемонии открытия форума «Армия-2022» и Армейских международных игр, Владимир Путин заявил, что Россия в этом году приняла делегации оборонных ведомств, представителей оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и военных специалистов со всего мира. Анатолий Андреевич, почему в условиях санкций и попыток Запада изолировать Россию в Москву приехали иностранные военспецы из 70 стран мира, что их так привлекает? — Политики стран Запада говорят, что изолировали Россию. Но на деле Запад — это всего лишь 15% от мирового сообщества, тогда как на все остальные страны приходится 85% населения мира. В Москву приехали основные покупатели российского оружия и техники, в том числе Индия, Китай, ЮАР и многие другие. Эти страны трезво оценивают ситуацию и готовы работать с Россией. Тем самым Путин опроверг американские заявления об изоляции нашей страны. — В своей речи на открытии «Армии-2022» президент сказал, что Россия «выступает за самое широкое развитие военно-технического сотрудничества». Есть ли связь между влиянием страны в мире и тем, насколько широко у нее налажены военно-технические связи с другими государствами? По словам эксперта, оборонно-промышленный комплекс говорит о экономическом и научном потенциале страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Я считаю, что такая связь здесь есть. Успех ОПК любой страны — это не история про убийства, это, в первую очередь, достижения ее экономики, науки и техники. Наш ОПК заслуженно считается одним из ведущих, на него ориентируются во всем мире, многие образцы нашего оружия по своим характеристикам превосходят американские и европейские аналоги. До недавнего времени российские технологии приобретала и сама Европа. Поэтому Путин объявил, что мы в этой сфере мировые лидеры и открыты для сотрудничества с другими странами. Прошедшие мероприятия в Москве с широким участием иностранцев это наглядно продемонстрировали. Основным конкурентом России в этой сфере являются США, но не только. В недавнем прошлом с РФ пыталась соперничать Украина, однако ее военно-технический потенциал разрушен. Подпирают российских оружейников Китай и ЮАР, также по отдельным направлениям это могут быть Великобритания и Франция. — В своем выступлении Путин сказал, что у России много союзников и единомышленников, которые «не прогибаются перед так называемым гегемоном», потому что их лидеры выбирают суверенный путь развития, хотят коллективно решать вопросы безопасности на основе международного права, взаимной ответственности и учета интересов друг друга. Чем эта концепция отличается от того, что миру предлагает США? США насаждают по всему миру собственную бизнес-схему, считает эксперт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — США разыгрывают по всему миру бизнес-схему «всеобщая безопасность», суть ее сводится к разрушению собственного ОПК страны в обмен на защиту со стороны американцев. Примером последствий такого выбора могут служить Германия или Греция, которые вынуждены отказываться от сотрудничества с Россией и теряют свой военно-технический потенциал. Концепция Путина состоит в том, что каждая страна развивается самостоятельно, в том числе через сотрудничество с другими государствами. Так поступают Китай, Индия, Вьетнам, КНДР, это примеры только в Южной и Восточной Азии. — Гости «Армии-2022» отмечают, что особенно много образцов своего вооружения и техники на в Россию в этом году привез Иран. Почему именно эта страна проявляет такую активность и чем Вооруженным силам РФ могут быть полезны иранские разработки? — Иран, несмотря на десятки лет санкций и изоляции со стороны коллективного Запада, развивается экономически и научно, сегодня у него есть великолепные технологии. Фактически, он в одной лодке с нами и настроен на совместную работу, стремится к участию в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и совместных военных учениях. Опыт взаимодействия в Сирии между нашими странами позитивный. России Иран предлагает свои разработки, например, беспилотные летательные аппараты (БПЛА), а взамен он просит определенные технологические материалы и конструкторские решения под собственные задачи. Это взаимовыгодные отношения. — Как опыт использования беспилотников на Украине может поменять тактику Вооруженных сил РФ? И почему сейчас Россия вынуждена закупать БПЛА за рубежом, хотя на выставках в прежние годы были представлены БПЛА отечественного производства? Беспилотники изменили ведение боевых действий Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Мы очень поздно включились в гонку производства современных БПЛА. Хотя у России есть хорошие наработки в этом направлении, для их внедрения в производство нужно время, это развитие целых отраслей экономики. А нужны беспилотники в войсках прямо сейчас, поэтому покупаем. Что касается тактики, то БПЛА действительно значительно меняют работу военной разведки. Ранее командир батальона имел оптическую и электронную разведку, а теперь даже у командира роты благодаря использованию беспилотников может быть воздушная разведка глубиной действия до 15 километров, которая позволяет оперативно, в режиме реального времени обнаружить противника. Кроме того, появились ударные беспилотники с системами комплексного огневого поражения противника. Раньше такие системы представляли собой удары артиллерии и ракетных войск, а теперь к ним добавились ударные БПЛА, оперативная зона действия которых достигает 300 километров. Военная система, насыщенная разведывательными и ударными беспилотниками, значительно эффективнее традиционной. — Что означает решение Пекина отправить китайских военных на участие в учениях «Восток-2022» в России? Китайская армия будет участвовать в совместных с Россией учениях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU — Вооруженные силы России и Китая сотрудничают и проводят совместные учения не первый год, в том числе в рамках ШОС, но в этом году в связи с обострением ситуации вокруг Тайваня Пекин тем самым посылает определенный сигнал. В первую очередь, это предупреждение Западу о готовности к тесному военно-политическому союзу с Россией, которая способна в сжатые сроки вооружить 100 миллионов китайских солдат. Для НАТО это смерти подобно, поскольку объединение мобилизационных и технологических ресурсов РФ и КНР резко усиливают обе страны. Это сигнал Китая США о намерении отстаивать свои интересы в регионе. — В своем обращении к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности Путин заметил, что США разжигают конфликты в Азии, Африке, Латинской Америке. Днем ранее президент сказал, что Россия дружит со многими государствами в тех же регионах. Москва готова предлагать помощь всем, кто конфликтует с американцами? Какой смысл в таком подходе? США организуют конфликты в независимых от них странах, полагает эксперт Фото: miliman/pickupimage.com — Наоборот, США организуют войны в тех странах, которые желают развиваться самостоятельно, отстаивать свои национальные интересы, а не чужие, вследствие чего и выбирают сотрудничество с Россией. Власти США поступают так, поскольку знают, что войны тормозят развитие государства. У Москвы, как и у Вашингтона, в этих регионах большие интересы, но мы, в отличие от США, их не завоевываем, мы налаживаем взаимовыгодное сотрудничество. Это большая разница в подходах. Чем больше государств пойдут по пути самостоятельности, тем слабее окажутся американцы. Еще 10-15 лет и США из гегемона станут обычной региональной державой. На Западе понимают, что проигрывают, и проводят политику сдерживания и разжигания конфликтов, мешая развитию других стран. — Помимо НАТО США создали еще один военный блок — AUKUS. Путин заявил, что Россия готова к защите своих союзников. Планирует ли Россия расширять ОДКБ и ШОС, и способны ли эти союзы противостоять НАТО и AUKUS? Новость по теме Франция впервые отозвала своих послов из США и Австралии — В текущем виде AUKUS — это англосаксонский военный союз, это видно по тому, как они сходу наказали Францию в ситуации с подлодками. Цель этого альянса — сдерживание Китая и защита интересов США и Великобритании в Тихоокеанском регионе. С нашей стороны действует ОДКБ, а ШОС постепенно превращается в военно-экономический блок, при этом многие страны хотят войти в эту организацию. Речь идет о Бразилии, Аргентине, Иране, ОАЭ и других государствах. — Cтраны-участницы ОДКБ Таджикистан, Киргизия и Казахстан провели совместные учения с США «Региональное сотрудничество-2022», хотя все три страны — военные союзники РФ. В них участвует также и Узбекистан и Монголия. Почему они так себя ведут? — С моей точки зрения как военного эксперта это несуразное мероприятие. У США есть определенные интересы в Центральной Азии и особенно в Афганистане, поэтому Вашингтон выстраивает связи с соседними государствами. Особенно здесь выделяется Узбекистан, который пытается получить выгоду от сотрудничества одновременно и с Россией, и с Западом. Это по большей части дипломатические игры, однако целостности ОДКБ они не угрожают. В Таджикистане стоят наши войска на 201-й военной базе, они обеспечивают стабильность в регионе. — В начале августа посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко заявил о планах открытия российской военной базы в Сербии, однако президент Александр Вучич сказал, что его стране не нужны иностранные военные базы, и она будет защищать себя сама. Что означают противоречия в заявлениях посла и президента Вучича? Сербия пригрозила Европе российскими войсками Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Эту историю надо рассматривать в контексте обострения ситуации в Косово, которая угрожала безопасности Сербии, которая окружена в Европе врагами. Мы не можем знать всех дипломатических нюансов, но в итоге ситуация в Косово нормализовалась. Насколько я могу судить, обсуждение вопроса о базе действительно было, и послужило сигналом Западу о том, как Сербия может отреагировать на угрозу. Для оказания военной помощи Сербии России необязательно иметь там постоянную военную базу, воздушная операция по переброске десанта туда занимает всего несколько часов. Так сербы ответили Западу: если будете нагнетать в Косово, здесь появятся русские войска. — С какой целью украинцы обстреливают Запорожскую АЭС? — Впервые в истории человечества регулярная армия ведет боевые действия на территории действующего ядерного объекта. Россия приняла все меры по защите этого объекта, обеспечила охрану зданий и персонала, в результате станция может работать нормально, если бы не обстрелы с украинской стороны. Я считаю, что это военная и политическая провокация с целью объявить РФ виновной в экологической катастрофе и с помощью мирового сообщества организовать вокруг станции демилитаризованную зону до 300 километров с вводом международных сил. Так Россию хотят лишить контроля над всем югом Украины. — Почему боевые действия на Украине последний месяц не приводят к заметному продвижению российских и союзных войск вглубь украинской территории? После взятия Краматорска ожидается новое мощное наступление союзных войск Фото: Сергей Венявский © URA.RU — Я не согласен с такой оценкой, союзные войска заняли Пески и прорвали оборону в районе Угледара, они двигаются. Украинцы за 8 лет создали там мощный укрепрайон, штурмовать который без тщательной подготовки означает понести большие потери в живой силе. Условия боев тяжелые, однако украинские войска уступают в средствах огневого поражения, чем и надо пользоваться — методично разрушать все укрепления. После взятия Краматорская я прогнозирую мощное оперативное продвижение с выходом на рубежи Николаев — Харьков — Одесса. — Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно жаловался, что недополучает помощь от европейских союзников. Почему Евросоюз перестал наращивать поставки оружия Киеву? Если бы Владимир Зеленский был самостоятелен, он давно бы уже пошел на переговоры, уверен военный эксперт Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua — Выяснилось, во-первых, что Украина продает получаемое оружие и оно оказалось на черных рынках Европы, а это значительная угроза для безопасности ЕС. Во-вторых, европейцы видят, как в Киеве деградирует система государственного управления, а сам Зеленский теряет авторитет. Поэтому сотрудничество с ним все чаще ставят на паузу. Кроме того, Европа исчерпала свои запасы оружия, арсеналы опустели, чтобы продолжать поставки оружия, нужно запускать производство, а это дорого, тем более в условиях энергокризиса. Я уверен, что если бы не давление со стороны коллективного Запада, Украина давно бы пошла на переговоры. Но Зеленский фигура несамостоятельная, и пока ему не дали команды, он на заключение мира не пойдет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин, несмотря на спецоперацию на Украине, провел серию военных форумов, продемонстрировав, что большинство стран мира выступают за союз с Россией. Это сигнал Западу, заявил в интервью URA.RU ветеран разведки, полковник Анатолий Матвийчук. По словам военного эксперта, приезд делегаций из 70 стран мира в Москву демонстрирует, что попытки изолировать Россию провалились. — Выступая на церемонии открытия форума «Армия-2022» и Армейских международных игр, Владимир Путин заявил, что Россия в этом году приняла делегации оборонных ведомств, представителей оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и военных специалистов со всего мира. Анатолий Андреевич, почему в условиях санкций и попыток Запада изолировать Россию в Москву приехали иностранные военспецы из 70 стран мира, что их так привлекает? — Политики стран Запада говорят, что изолировали Россию. Но на деле Запад — это всего лишь 15% от мирового сообщества, тогда как на все остальные страны приходится 85% населения мира. В Москву приехали основные покупатели российского оружия и техники, в том числе Индия, Китай, ЮАР и многие другие. Эти страны трезво оценивают ситуацию и готовы работать с Россией. Тем самым Путин опроверг американские заявления об изоляции нашей страны. — В своей речи на открытии «Армии-2022» президент сказал, что Россия «выступает за самое широкое развитие военно-технического сотрудничества». Есть ли связь между влиянием страны в мире и тем, насколько широко у нее налажены военно-технические связи с другими государствами? — Я считаю, что такая связь здесь есть. Успех ОПК любой страны — это не история про убийства, это, в первую очередь, достижения ее экономики, науки и техники. Наш ОПК заслуженно считается одним из ведущих, на него ориентируются во всем мире, многие образцы нашего оружия по своим характеристикам превосходят американские и европейские аналоги. До недавнего времени российские технологии приобретала и сама Европа. Поэтому Путин объявил, что мы в этой сфере мировые лидеры и открыты для сотрудничества с другими странами. Прошедшие мероприятия в Москве с широким участием иностранцев это наглядно продемонстрировали. Основным конкурентом России в этой сфере являются США, но не только. В недавнем прошлом с РФ пыталась соперничать Украина, однако ее военно-технический потенциал разрушен. Подпирают российских оружейников Китай и ЮАР, также по отдельным направлениям это могут быть Великобритания и Франция. — В своем выступлении Путин сказал, что у России много союзников и единомышленников, которые «не прогибаются перед так называемым гегемоном», потому что их лидеры выбирают суверенный путь развития, хотят коллективно решать вопросы безопасности на основе международного права, взаимной ответственности и учета интересов друг друга. Чем эта концепция отличается от того, что миру предлагает США? — США разыгрывают по всему миру бизнес-схему «всеобщая безопасность», суть ее сводится к разрушению собственного ОПК страны в обмен на защиту со стороны американцев. Примером последствий такого выбора могут служить Германия или Греция, которые вынуждены отказываться от сотрудничества с Россией и теряют свой военно-технический потенциал. Концепция Путина состоит в том, что каждая страна развивается самостоятельно, в том числе через сотрудничество с другими государствами. Так поступают Китай, Индия, Вьетнам, КНДР, это примеры только в Южной и Восточной Азии. — Гости «Армии-2022» отмечают, что особенно много образцов своего вооружения и техники на в Россию в этом году привез Иран. Почему именно эта страна проявляет такую активность и чем Вооруженным силам РФ могут быть полезны иранские разработки? — Иран, несмотря на десятки лет санкций и изоляции со стороны коллективного Запада, развивается экономически и научно, сегодня у него есть великолепные технологии. Фактически, он в одной лодке с нами и настроен на совместную работу, стремится к участию в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и совместных военных учениях. Опыт взаимодействия в Сирии между нашими странами позитивный. России Иран предлагает свои разработки, например, беспилотные летательные аппараты (БПЛА), а взамен он просит определенные технологические материалы и конструкторские решения под собственные задачи. Это взаимовыгодные отношения. — Как опыт использования беспилотников на Украине может поменять тактику Вооруженных сил РФ? И почему сейчас Россия вынуждена закупать БПЛА за рубежом, хотя на выставках в прежние годы были представлены БПЛА отечественного производства? — Мы очень поздно включились в гонку производства современных БПЛА. Хотя у России есть хорошие наработки в этом направлении, для их внедрения в производство нужно время, это развитие целых отраслей экономики. А нужны беспилотники в войсках прямо сейчас, поэтому покупаем. Что касается тактики, то БПЛА действительно значительно меняют работу военной разведки. Ранее командир батальона имел оптическую и электронную разведку, а теперь даже у командира роты благодаря использованию беспилотников может быть воздушная разведка глубиной действия до 15 километров, которая позволяет оперативно, в режиме реального времени обнаружить противника. Кроме того, появились ударные беспилотники с системами комплексного огневого поражения противника. Раньше такие системы представляли собой удары артиллерии и ракетных войск, а теперь к ним добавились ударные БПЛА, оперативная зона действия которых достигает 300 километров. Военная система, насыщенная разведывательными и ударными беспилотниками, значительно эффективнее традиционной. — Что означает решение Пекина отправить китайских военных на участие в учениях «Восток-2022» в России? — Вооруженные силы России и Китая сотрудничают и проводят совместные учения не первый год, в том числе в рамках ШОС, но в этом году в связи с обострением ситуации вокруг Тайваня Пекин тем самым посылает определенный сигнал. В первую очередь, это предупреждение Западу о готовности к тесному военно-политическому союзу с Россией, которая способна в сжатые сроки вооружить 100 миллионов китайских солдат. Для НАТО это смерти подобно, поскольку объединение мобилизационных и технологических ресурсов РФ и КНР резко усиливают обе страны. Это сигнал Китая США о намерении отстаивать свои интересы в регионе. — В своем обращении к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности Путин заметил, что США разжигают конфликты в Азии, Африке, Латинской Америке. Днем ранее президент сказал, что Россия дружит со многими государствами в тех же регионах. Москва готова предлагать помощь всем, кто конфликтует с американцами? Какой смысл в таком подходе? — Наоборот, США организуют войны в тех странах, которые желают развиваться самостоятельно, отстаивать свои национальные интересы, а не чужие, вследствие чего и выбирают сотрудничество с Россией. Власти США поступают так, поскольку знают, что войны тормозят развитие государства. У Москвы, как и у Вашингтона, в этих регионах большие интересы, но мы, в отличие от США, их не завоевываем, мы налаживаем взаимовыгодное сотрудничество. Это большая разница в подходах. Чем больше государств пойдут по пути самостоятельности, тем слабее окажутся американцы. Еще 10-15 лет и США из гегемона станут обычной региональной державой. На Западе понимают, что проигрывают, и проводят политику сдерживания и разжигания конфликтов, мешая развитию других стран. — Помимо НАТО США создали еще один военный блок — AUKUS. Путин заявил, что Россия готова к защите своих союзников. Планирует ли Россия расширять ОДКБ и ШОС, и способны ли эти союзы противостоять НАТО и AUKUS? — В текущем виде AUKUS — это англосаксонский военный союз, это видно по тому, как они сходу наказали Францию в ситуации с подлодками. Цель этого альянса — сдерживание Китая и защита интересов США и Великобритании в Тихоокеанском регионе. С нашей стороны действует ОДКБ, а ШОС постепенно превращается в военно-экономический блок, при этом многие страны хотят войти в эту организацию. Речь идет о Бразилии, Аргентине, Иране, ОАЭ и других государствах. — Cтраны-участницы ОДКБ Таджикистан, Киргизия и Казахстан провели совместные учения с США «Региональное сотрудничество-2022», хотя все три страны — военные союзники РФ. В них участвует также и Узбекистан и Монголия. Почему они так себя ведут? — С моей точки зрения как военного эксперта это несуразное мероприятие. У США есть определенные интересы в Центральной Азии и особенно в Афганистане, поэтому Вашингтон выстраивает связи с соседними государствами. Особенно здесь выделяется Узбекистан, который пытается получить выгоду от сотрудничества одновременно и с Россией, и с Западом. Это по большей части дипломатические игры, однако целостности ОДКБ они не угрожают. В Таджикистане стоят наши войска на 201-й военной базе, они обеспечивают стабильность в регионе. — В начале августа посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко заявил о планах открытия российской военной базы в Сербии, однако президент Александр Вучич сказал, что его стране не нужны иностранные военные базы, и она будет защищать себя сама. Что означают противоречия в заявлениях посла и президента Вучича? — Эту историю надо рассматривать в контексте обострения ситуации в Косово, которая угрожала безопасности Сербии, которая окружена в Европе врагами. Мы не можем знать всех дипломатических нюансов, но в итоге ситуация в Косово нормализовалась. Насколько я могу судить, обсуждение вопроса о базе действительно было, и послужило сигналом Западу о том, как Сербия может отреагировать на угрозу. Для оказания военной помощи Сербии России необязательно иметь там постоянную военную базу, воздушная операция по переброске десанта туда занимает всего несколько часов. Так сербы ответили Западу: если будете нагнетать в Косово, здесь появятся русские войска. — С какой целью украинцы обстреливают Запорожскую АЭС? — Впервые в истории человечества регулярная армия ведет боевые действия на территории действующего ядерного объекта. Россия приняла все меры по защите этого объекта, обеспечила охрану зданий и персонала, в результате станция может работать нормально, если бы не обстрелы с украинской стороны. Я считаю, что это военная и политическая провокация с целью объявить РФ виновной в экологической катастрофе и с помощью мирового сообщества организовать вокруг станции демилитаризованную зону до 300 километров с вводом международных сил. Так Россию хотят лишить контроля над всем югом Украины. — Почему боевые действия на Украине последний месяц не приводят к заметному продвижению российских и союзных войск вглубь украинской территории? — Я не согласен с такой оценкой, союзные войска заняли Пески и прорвали оборону в районе Угледара, они двигаются. Украинцы за 8 лет создали там мощный укрепрайон, штурмовать который без тщательной подготовки означает понести большие потери в живой силе. Условия боев тяжелые, однако украинские войска уступают в средствах огневого поражения, чем и надо пользоваться — методично разрушать все укрепления. После взятия Краматорская я прогнозирую мощное оперативное продвижение с выходом на рубежи Николаев — Харьков — Одесса. — Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно жаловался, что недополучает помощь от европейских союзников. Почему Евросоюз перестал наращивать поставки оружия Киеву? — Выяснилось, во-первых, что Украина продает получаемое оружие и оно оказалось на черных рынках Европы, а это значительная угроза для безопасности ЕС. Во-вторых, европейцы видят, как в Киеве деградирует система государственного управления, а сам Зеленский теряет авторитет. Поэтому сотрудничество с ним все чаще ставят на паузу. Кроме того, Европа исчерпала свои запасы оружия, арсеналы опустели, чтобы продолжать поставки оружия, нужно запускать производство, а это дорого, тем более в условиях энергокризиса. Я уверен, что если бы не давление со стороны коллективного Запада, Украина давно бы пошла на переговоры. Но Зеленский фигура несамостоятельная, и пока ему не дали команды, он на заключение мира не пойдет.