Партнеры по ЕАЭС помогут России вернуться на международные рынки

Создана структура, которая нейтрализует санкции Запада

26 августа 2022 в 15:27 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин (в центре) в Чолпон-Ате объявил о создании Евразийской перестраховочной компании Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия и ее торговые партнеры наладят прежние связи и получат возможность выйти на новые рынки сбыта с помощью Евразийской перестраховочной компании, о создании которой 26 августа объявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании межправительственного экономического совета в Чолпон-Ате (Киргизия). Эксперты объяснили URA.RU, что этот механизм заменит западные инструменты, заблокированные в рамках санкций ЕС и США. Начиная свое выступление на межправкомиссии ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия), Мишустин подчеркнул, что с последней встречи в Минске в июне ситуация изменилась. «Запад усиливает давление на Россию и Белоруссию. Негативную отдачу санкций почувствовали и их инициаторы. Экономическая система расшатывается, нарушаются связи и уклады. Но ЕАЭС показал свою эффективность. Об этом говорят экономические показатели — рост сельскохозяйственного производства, выпуска промышленных товаров снижение на треть уровня безработицы», — сказал премьер. Три четверти расчетов между странами ЕАЭС происходят в национальных валютах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Переход на нацвалюты во взаимных расчетах достиг 75% показателя, рассказал Мишустин. «Более тесная интеграция позволит нам стать сильнее экономически и уменьшить зависимость от внешней, в том числе экономической конъюнктуры», — акцентировал внимание премьер-министр РФ. Мишустин анонсировал новый инструмент содействия бизнесу — Евразийская перестраховочная компания (ЕАПК). «Мы приняли соглашение об ее учреждении. Организация окажет страховую поддержку взаимной и внешней торговле, будет стимулировать развитие инвестиционного сотрудничества, обеспечит экспортные займы и взаимодействие с кредитными агентствами и страховщиками. В планах — выпуск собственных ценных бумаг и финансирование проектов. Подчеркну: компания открыта для присоединения новых международных партнеров», — отметил премьер. Михаил Мишустин обратил внимание коллег на развитие транспортных коридоров, которые следует интегрировать в китайский проект «Один пояс — один путь» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава правительства РФ выделил важность развития транспортных коридоров «Восток — Запад» и «Север — Юг», в том числе в связке с китайским проектом «Один пояс — один путь». «ЕАЭС укрепляет диалог с другими странами и организациями. Ключевым направлением считаем расширение взаимодействия с партнерами по СНГ. С учетом переориентации логистических цепочек и маршрутов выступаем за сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки, с Китаем, Египтом, Индией, Ираном, ШОС и АСЕАН. Это позволит обеспечить условия для продвижения наших товаров на мировые рынки, укрепит авторитет ЕАЭС на международной арене», — добавил Мишустин. Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров подтвердил, что создание Евразийской страховой компании будет стимулировать внешнюю торговлю и инвестиции в ЕАЭС. «Создание ее в статусе международной финансовой организации нацелено на стимулирование внешней торговли, реализацию операционных проектов и инвестиции. С учетом существующих ограничений в доступе к перестраховочным емкостями традиционных рынков страхования, Евразийская перестраховочная компания является своевременным механизмом, который поможет национальным кредитно-экспортным агентствам, наращиванию аналитического и институционального потенциала стран ЕАЭС», — сказал Жапаров. Российский бизнес с помощью Евразийской перестраховочной компании может восстановить экспорт Фото: Сергей Венявский © URA.RU Создание ЕАПК, которое анонсировал Мишустин, откроет России новые рынки и наладит прежние связи, полагает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. «Из-за санкций возникла проблема перестрахования коммерческих грузов. В первую очередь это касается контейнерных перевозок, транспортировки сырья и импорта продукции. Создание независимых от западных стран компаний упростит логистику и создаст дополнительные возможности для завоза и вывоза в нашу страну компонентов, которые нужны для электроники и промышленности. Если компания решит эти проблемы, кризис будет преодолен, и мы получим устойчивую финансовую инфраструктуру», — комментирует эксперт. Инициатива создания ЕАПК является ключевой для и развития торгово-экономических отношений между странами ЕАЭС, считает кандидат экономических наук Михаил Беляев. «Операции страхования — обязательный компонент внешнеторговой деятельности. Страховые компании стремятся минимизировать свои риски и перестраховывают свои операции в других компаниях, как правило зарубежных. Чаще всего на лондонском страховом рынке „Ллойдс“. Но в условиях санкций „перестраховочная операция“ становится рискованной вплоть до блокирования. ЕАПК будет свободна от таких рисков», — отмечает собеседник. Статья по теме Власти РФ хотят вернуть рост экономики страны за счет соседей Российские власти стремятся понизить санкционные риски для своих и зарубежных компаний, добавляет эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников. «Создание единой страховой компании — признак поступательного движения ЕАЭК по интеграционному треку. Она полезна для бизнеса и финансового рынка. Усилилась интенсивность финансовых операций между странами. Россияне стали открывать счета и получать банковские карты в соседних государствах. Это также требует страховки, так как санкционная история увеличила традиционный уровень риска», — резюмировал собеседник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия и ее торговые партнеры наладят прежние связи и получат возможность выйти на новые рынки сбыта с помощью Евразийской перестраховочной компании, о создании которой 26 августа объявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании межправительственного экономического совета в Чолпон-Ате (Киргизия). Эксперты объяснили URA.RU, что этот механизм заменит западные инструменты, заблокированные в рамках санкций ЕС и США. Начиная свое выступление на межправкомиссии ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия), Мишустин подчеркнул, что с последней встречи в Минске в июне ситуация изменилась. «Запад усиливает давление на Россию и Белоруссию. Негативную отдачу санкций почувствовали и их инициаторы. Экономическая система расшатывается, нарушаются связи и уклады. Но ЕАЭС показал свою эффективность. Об этом говорят экономические показатели — рост сельскохозяйственного производства, выпуска промышленных товаров снижение на треть уровня безработицы», — сказал премьер. Переход на нацвалюты во взаимных расчетах достиг 75% показателя, рассказал Мишустин. «Более тесная интеграция позволит нам стать сильнее экономически и уменьшить зависимость от внешней, в том числе экономической конъюнктуры», — акцентировал внимание премьер-министр РФ. Мишустин анонсировал новый инструмент содействия бизнесу — Евразийская перестраховочная компания (ЕАПК). «Мы приняли соглашение об ее учреждении. Организация окажет страховую поддержку взаимной и внешней торговле, будет стимулировать развитие инвестиционного сотрудничества, обеспечит экспортные займы и взаимодействие с кредитными агентствами и страховщиками. В планах — выпуск собственных ценных бумаг и финансирование проектов. Подчеркну: компания открыта для присоединения новых международных партнеров», — отметил премьер. Глава правительства РФ выделил важность развития транспортных коридоров «Восток — Запад» и «Север — Юг», в том числе в связке с китайским проектом «Один пояс — один путь». «ЕАЭС укрепляет диалог с другими странами и организациями. Ключевым направлением считаем расширение взаимодействия с партнерами по СНГ. С учетом переориентации логистических цепочек и маршрутов выступаем за сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки, с Китаем, Египтом, Индией, Ираном, ШОС и АСЕАН. Это позволит обеспечить условия для продвижения наших товаров на мировые рынки, укрепит авторитет ЕАЭС на международной арене», — добавил Мишустин. Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров подтвердил, что создание Евразийской страховой компании будет стимулировать внешнюю торговлю и инвестиции в ЕАЭС. «Создание ее в статусе международной финансовой организации нацелено на стимулирование внешней торговли, реализацию операционных проектов и инвестиции. С учетом существующих ограничений в доступе к перестраховочным емкостями традиционных рынков страхования, Евразийская перестраховочная компания является своевременным механизмом, который поможет национальным кредитно-экспортным агентствам, наращиванию аналитического и институционального потенциала стран ЕАЭС», — сказал Жапаров. Создание ЕАПК, которое анонсировал Мишустин, откроет России новые рынки и наладит прежние связи, полагает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. «Из-за санкций возникла проблема перестрахования коммерческих грузов. В первую очередь это касается контейнерных перевозок, транспортировки сырья и импорта продукции. Создание независимых от западных стран компаний упростит логистику и создаст дополнительные возможности для завоза и вывоза в нашу страну компонентов, которые нужны для электроники и промышленности. Если компания решит эти проблемы, кризис будет преодолен, и мы получим устойчивую финансовую инфраструктуру», — комментирует эксперт. Инициатива создания ЕАПК является ключевой для и развития торгово-экономических отношений между странами ЕАЭС, считает кандидат экономических наук Михаил Беляев. «Операции страхования — обязательный компонент внешнеторговой деятельности. Страховые компании стремятся минимизировать свои риски и перестраховывают свои операции в других компаниях, как правило зарубежных. Чаще всего на лондонском страховом рынке „Ллойдс“. Но в условиях санкций „перестраховочная операция“ становится рискованной вплоть до блокирования. ЕАПК будет свободна от таких рисков», — отмечает собеседник. Российские власти стремятся понизить санкционные риски для своих и зарубежных компаний, добавляет эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников. «Создание единой страховой компании — признак поступательного движения ЕАЭК по интеграционному треку. Она полезна для бизнеса и финансового рынка. Усилилась интенсивность финансовых операций между странами. Россияне стали открывать счета и получать банковские карты в соседних государствах. Это также требует страховки, так как санкционная история увеличила традиционный уровень риска», — резюмировал собеседник.