Власти РФ хотят вернуть рост экономики страны за счет соседей

О чем Мишустин будет договариваться с коллегами на форуме ЕАЭС

25 августа 2022 в 02:05 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отправился в Киргизию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские власти хотят восстановить темпы развития экономики за счет импорта товаров через страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Такими ожиданиями от участия премьер-министра РФ Михаила Мишустина в межправительственном совете ЕАЭС в Киргизии 25—26 августа поделились эксперты с URA.RU. По их мнению, Россия предложит соседям взаимовыгодные варианты сотрудничества. По итогам серии совещаний в июле и августе в рамках Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), странам союза предложено продлить сроки временного ввоза для отдельных товаров, изменить правила фармацевтической инспекции, создать условия для формирования рынка медизделий и другие решения. Комиссия рекомендовала уточнить формулировки по ввозу алкоголя и табака для личного пользования. В Бишкеке может появиться логистический хаб для иностранных товаров, которые будут отправлять в Россию, считают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU На прошлой встрече глав правительств в Минске (Белоруссия) был сделан акцент на формировании нового центра экономической силы на Востоке, который в ближайшие годы будет драйвером мировой экономики. На предстоящем совете государства-участники ЕАЭС, считают эксперты URA.RU, приступят к детальному решению проблем, возникших из-за санкций Запада против России, в том числе будет обсуждаться возможность упрощения процедур для импорта. Премьер-министр РФ будет икать пути преодоления кризисных явлений в транспортной логистике, обеспечения продовольственной безопасности России и обсудит переход к полномасштабной торговле в национальных валютах в ЕАЭС, полагает кандидат политических наук, заведующая сектором Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова Елена Кузьмина. «На повестке дня Евразийского межправительственного совета остаются те же проблемы, которые были до введения санкций Запада против России, — цифровая повестка, промышленное производство, в частности, запуск новых проектов. Будут решаться вопросы применения механизмов, которые наладят поставки импортных товаров в РФ», — уточнила эксперт. Передвижение иностранных товаров между странами Евразийского экономического союза упростят, уточняют эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Один из вопросов, который может решаться в Киргизии — создание хаба для иностранных товаров в Бишкеке (Киргизия), которые станут доставлять в Россию, полагает директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. «Из России ушло более 1000 компаний, которые являлись правообладателями продукции. Мы лишились многих иностранных брендов, к которым привыкли. Поэтому власти разрешили параллельный импорт. Теперь наши дилеры будут договариваться с компаниями за рубежом, чтобы покупать эти товары. Не исключено, что логистические хабы, после переговоров в Киргизии, появятся в Бишкеке», — комментирует эксперт. Российские власти ищут пути компенсации групп импортных товаров, которые они теряют из-за санкций Запада, подтверждает заместитель директора Центра социальных и интеграционных исследований по вопросам Союзного государства и евразийской интеграции Владимир Киреев. «В условиях давления Запада и санкций против России очевидно будет подниматься вопрос экономической безопасности и оборонной интеграции. РФ заинтересована, чтобы страны ЕАЭС стали поставщиками некоторых ресурсов, от которых она оказалась заблокирована. Речь идет о взаимной компенсации на продовольственном рынке. В свою очередь Россия поможет Киргизии и Таджикистану избежать проблем с продуктами», — сказал собеседник. Статья по теме Россия формирует центр экономической силы на Востоке Мишустин едет укреплять экономическое сотрудничество с соседями в условиях ограничений со стороны Запада и подтвердить не участие стран-соседей в санкционном процессе, предполагает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Страны этого региона ориентированы на Китай. Более самостоятельную позицию занимают Казахстан и Узбекистан. Из-за страха остаться один на один с Китаем, Казахстан не желает ссориться с Россией. Такие страны, как Киргизия и Таджикистан, хоть и маленькие, но могут помочь России своими рынками сбыта», — пояснил политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти хотят восстановить темпы развития экономики за счет импорта товаров через страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Такими ожиданиями от участия премьер-министра РФ Михаила Мишустина в межправительственном совете ЕАЭС в Киргизии 25—26 августа поделились эксперты с URA.RU. По их мнению, Россия предложит соседям взаимовыгодные варианты сотрудничества. По итогам серии совещаний в июле и августе в рамках Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), странам союза предложено продлить сроки временного ввоза для отдельных товаров, изменить правила фармацевтической инспекции, создать условия для формирования рынка медизделий и другие решения. Комиссия рекомендовала уточнить формулировки по ввозу алкоголя и табака для личного пользования. На прошлой встрече глав правительств в Минске (Белоруссия) был сделан акцент на формировании нового центра экономической силы на Востоке, который в ближайшие годы будет драйвером мировой экономики. На предстоящем совете государства-участники ЕАЭС, считают эксперты URA.RU, приступят к детальному решению проблем, возникших из-за санкций Запада против России, в том числе будет обсуждаться возможность упрощения процедур для импорта. Премьер-министр РФ будет икать пути преодоления кризисных явлений в транспортной логистике, обеспечения продовольственной безопасности России и обсудит переход к полномасштабной торговле в национальных валютах в ЕАЭС, полагает кандидат политических наук, заведующая сектором Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова Елена Кузьмина. «На повестке дня Евразийского межправительственного совета остаются те же проблемы, которые были до введения санкций Запада против России, — цифровая повестка, промышленное производство, в частности, запуск новых проектов. Будут решаться вопросы применения механизмов, которые наладят поставки импортных товаров в РФ», — уточнила эксперт. Один из вопросов, который может решаться в Киргизии — создание хаба для иностранных товаров в Бишкеке (Киргизия), которые станут доставлять в Россию, полагает директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. «Из России ушло более 1000 компаний, которые являлись правообладателями продукции. Мы лишились многих иностранных брендов, к которым привыкли. Поэтому власти разрешили параллельный импорт. Теперь наши дилеры будут договариваться с компаниями за рубежом, чтобы покупать эти товары. Не исключено, что логистические хабы, после переговоров в Киргизии, появятся в Бишкеке», — комментирует эксперт. Российские власти ищут пути компенсации групп импортных товаров, которые они теряют из-за санкций Запада, подтверждает заместитель директора Центра социальных и интеграционных исследований по вопросам Союзного государства и евразийской интеграции Владимир Киреев. «В условиях давления Запада и санкций против России очевидно будет подниматься вопрос экономической безопасности и оборонной интеграции. РФ заинтересована, чтобы страны ЕАЭС стали поставщиками некоторых ресурсов, от которых она оказалась заблокирована. Речь идет о взаимной компенсации на продовольственном рынке. В свою очередь Россия поможет Киргизии и Таджикистану избежать проблем с продуктами», — сказал собеседник. Мишустин едет укреплять экономическое сотрудничество с соседями в условиях ограничений со стороны Запада и подтвердить не участие стран-соседей в санкционном процессе, предполагает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Страны этого региона ориентированы на Китай. Более самостоятельную позицию занимают Казахстан и Узбекистан. Из-за страха остаться один на один с Китаем, Казахстан не желает ссориться с Россией. Такие страны, как Киргизия и Таджикистан, хоть и маленькие, но могут помочь России своими рынками сбыта», — пояснил политолог.