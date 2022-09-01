Куйвашев попытался переманить избирателей у своего конкурента

Губернатор пошел на риск, но столкнулся с троллингом и провокациями

01 сентября 2022 в 22:00 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев в своей кампании делал мощный акцент на поддержку студентов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU статья из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, у которого осталось девять дней до выборов, попытался перехватить электорат и повестку своего соперника — кандидата от «Новых людей» Александра Демина. 1 сентября глава региона встретился со студентами, покорением которых неожиданно занимался в течение всей кампании. Однако молодежь не только отказалась демонстрировать лояльность, но и оконфузила Куйвашева. Свердловский депутат Госдумы Демин — один из четырех конкурентов Куйвашева. Вместе с ним губернатору противостоят вице-спикер заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), депутат заксо Александр Каптюг (ЛДПР) и депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия»). Александр Демин впервые участвует в губернаторских выборах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На старте кампании Демина называли одним из опаснейших оппонентов Куйвашева. Эксперты указывали, что 33-летний политик интересен молодому уральскому электорату. По замерам социологов, «Новые люди» как партия обладает поддержкой самых юных избирателей. Целевой аудиторией Демина и его однопартийцев являются люди 18-24 лет и 25-34 лет — бакалавры и магистры вузов, начинающие специалисты и предприниматели. Понимая это, самую яркую приманку для молодых избирателей забросил именно Демин. В середине августа кандидат обратился к генпрокурору Игорю Краснову с предложением разблокировать запрещенную в России соцсеть Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). Инициатива быстро получила широчайший резонанс: о заявлении Демина написали крупнейшие СМИ, блогеры и telegram-каналы, а идею публично поддержали в думской фракции «Новых людей». Вопрос пообещали поднять на первом заседании осенней сессии Госдумы в сентябре. Евгений Куйвашев презентовал «Кампус» сотням студентов со всего Екатеринбурга Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU На фоне этого нынешняя предвыборная активность Куйвашева вызывает у политтусовки сомнения. «Единая Россия» и сам кандидат, согласно опросам, пользуются поддержкой электората среднего и старшего возраста. Однако еще со старта кампании губернатор обозначил, что ключевым пунктом его программы станет поддержка студенчества. И тогда многих удивило, что глава региона делает ставку на чужой электорат. «Сказать, что студенты являются организованной политической и избирательной силой, конечно, нельзя. И ставки на студентов не оправдали надежды многих партий и кандидатов, — подтверждает опасения директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков. — Для власти это электорально малопривлекательная аудитория». Статья по теме Куйвашев раскрыл уральцам, какой будет их жизнь следующие 5 лет Тем не менее, на протяжении последних трех месяцев Куйвашев продолжал работать на молодежь. Ни одно публичное мероприятие с участием кандидата не проходило без упоминания проекта «Кампус» — перечня мер поддержки студентов, ставшего основой предвыборной программы губернатора. Апогей наступил 1 сентября, когда Куйвашев встретился с учащимися всех екатеринбургских вузов: кандидат впервые презентовал задумку ее потенциальным потребителям. «Рад сегодня оказаться в компании такого количества талантливых молодых людей. Не сомневаюсь, что каждый из вас талантлив. Именно от вас зависит будущее Екатеринбурга, Урала, всей нашей страны», — старался заработать симпатию губернатор. И раскрыл студентам, что их ждет, когда «Кампус» запустят: стипендии 10 тысяч рублей, льготные образовательные кредиты, дешевое арендное жилье, скидки в магазинах и кафе, а также учеба у лучших преподавателей страны. Вопросы губернатору из зала порой отличались особой остротой Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Однако безоговорочной лояльностью молодежь не ответила. Когда настала очередь зала задавать вопросы, губернатора попросили обосновать, почему студенческой столицей должен стать именно Екатеринбург, а не Томск, Новосибирск или Казань. Куйвашев дал понять, что это имеет стратегическое значение для областных властей. «Это вопрос реальной конкуренции за человеческий ресурс. Сегодня главное конкурентное преимущество любого региона — это люди», — объяснил он. Последующие студенты в своих вопросах отошли от темы «Кампуса» — и даже устраивали губернатору провокации. Учащийся УрФУ, например, спросил, готов ли Куйвашев присоединиться к футбольным болельщикам в борьбе с системой Fan ID. Губернатор был явно не готов к вопросу, но все же постарался найти подходящие слова: «Если не впадать в крайности, то можно шаг за шагом идти и добавиться своего. Мы с руководством ФК „Урал“ обсуждаем этот вопрос, инициативы готовим. Все надо делать цивилизованно, со всем обоснованием». В какой-то момент общение со студентами чуть не превратилось в фарс. Третьекурсник УрГАУ пришел к губернатору с просьбой — помочь устроиться в «Газпром». Зал взорвался хохотом. «Вот я вам сейчас скажу, что помогу. Вы представляете, что будет в зале?» — с улыбкой спросил Куйвашев. «Понимаю. Но я…» — настаивал студент, вызвав еще большую истерику собравшихся. Глава региона, стараясь успокоить зал, лишь предложил парню связаться со своими помощниками. А один из студентов УрТИСИ и вовсе потроллил губернатора. «Вопрос, связанный с предстоящими выборами. Я искренне верю в вашу победу, но все-таки. Если у нас будет другой губернатор, это [проект „Кампус“] не отменится вообще?» Куйвашев, кажется, отреагировал ревностно: «Ну, на это будет другой [губернатор] смотреть. Посмотрит и расскажет». «Кампус» называют продуманным и полезным проектом — но не для нынешних студентов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Политолог Русаков полагает, что «Кампус» при всех своих преимуществах абсолютно неактуален для нынешних студентов. «Они уже живут и учатся в существующих реалиях. И месседж, что там будет через несколько лет, для них электорально далекий и неактуальный», — заметил эксперт. И предположил, что проект призван играть на чувствах родителей — избирателей среднего и старшего возраста. «Разговор идет о будущем. Родителям, чьи дети окончат школу только через несколько лет, не надо будет посылать ребенка в Москву. Все условия будут созданы в Екатеринбурге». Эту версию подтверждает источник URA.RU, участвовавший в обсуждении концепции. По его словам, «Кампус» изначально был направлен на уральцев старше 35 лет, чьи дети или только поступили в вузы, или будут поступать в ближайшие годы. «На молодежь ставка если и делалась, то только второстепенная», — уточнил собеседник, подчеркнувший, что сам губернатор искренне считает проект перспективным. Впрочем, уверен политолог Анатолий Гагарин, Куйвашев и его задумка все же оказывают прямое влияние на молодой электорат. Специалист считает, что губернатор таким способом забирает себе часть аудитории Демина. «Во многом „Кампус“ это мощная стратегическая идея, которая переворачивает образ губернатора. Она дает Куйвашеву реальную обращенность в будущее. Потому что студенты — это символ будущего», — резюмировал Гагарин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, у которого осталось девять дней до выборов, попытался перехватить электорат и повестку своего соперника — кандидата от «Новых людей» Александра Демина. 1 сентября глава региона встретился со студентами, покорением которых неожиданно занимался в течение всей кампании. Однако молодежь не только отказалась демонстрировать лояльность, но и оконфузила Куйвашева. Свердловский депутат Госдумы Демин — один из четырех конкурентов Куйвашева. Вместе с ним губернатору противостоят вице-спикер заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), депутат заксо Александр Каптюг (ЛДПР) и депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия»). На старте кампании Демина называли одним из опаснейших оппонентов Куйвашева. Эксперты указывали, что 33-летний политик интересен молодому уральскому электорату. По замерам социологов, «Новые люди» как партия обладает поддержкой самых юных избирателей. Целевой аудиторией Демина и его однопартийцев являются люди 18-24 лет и 25-34 лет — бакалавры и магистры вузов, начинающие специалисты и предприниматели. Понимая это, самую яркую приманку для молодых избирателей забросил именно Демин. В середине августа кандидат обратился к генпрокурору Игорю Краснову с предложением разблокировать запрещенную в России соцсеть Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). Инициатива быстро получила широчайший резонанс: о заявлении Демина написали крупнейшие СМИ, блогеры и telegram-каналы, а идею публично поддержали в думской фракции «Новых людей». Вопрос пообещали поднять на первом заседании осенней сессии Госдумы в сентябре. На фоне этого нынешняя предвыборная активность Куйвашева вызывает у политтусовки сомнения. «Единая Россия» и сам кандидат, согласно опросам, пользуются поддержкой электората среднего и старшего возраста. Однако еще со старта кампании губернатор обозначил, что ключевым пунктом его программы станет поддержка студенчества. И тогда многих удивило, что глава региона делает ставку на чужой электорат. «Сказать, что студенты являются организованной политической и избирательной силой, конечно, нельзя. И ставки на студентов не оправдали надежды многих партий и кандидатов, — подтверждает опасения директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков. — Для власти это электорально малопривлекательная аудитория». Тем не менее, на протяжении последних трех месяцев Куйвашев продолжал работать на молодежь. Ни одно публичное мероприятие с участием кандидата не проходило без упоминания проекта «Кампус» — перечня мер поддержки студентов, ставшего основой предвыборной программы губернатора. Апогей наступил 1 сентября, когда Куйвашев встретился с учащимися всех екатеринбургских вузов: кандидат впервые презентовал задумку ее потенциальным потребителям. «Рад сегодня оказаться в компании такого количества талантливых молодых людей. Не сомневаюсь, что каждый из вас талантлив. Именно от вас зависит будущее Екатеринбурга, Урала, всей нашей страны», — старался заработать симпатию губернатор. И раскрыл студентам, что их ждет, когда «Кампус» запустят: стипендии 10 тысяч рублей, льготные образовательные кредиты, дешевое арендное жилье, скидки в магазинах и кафе, а также учеба у лучших преподавателей страны. Однако безоговорочной лояльностью молодежь не ответила. Когда настала очередь зала задавать вопросы, губернатора попросили обосновать, почему студенческой столицей должен стать именно Екатеринбург, а не Томск, Новосибирск или Казань. Куйвашев дал понять, что это имеет стратегическое значение для областных властей. «Это вопрос реальной конкуренции за человеческий ресурс. Сегодня главное конкурентное преимущество любого региона — это люди», — объяснил он. Последующие студенты в своих вопросах отошли от темы «Кампуса» — и даже устраивали губернатору провокации. Учащийся УрФУ, например, спросил, готов ли Куйвашев присоединиться к футбольным болельщикам в борьбе с системой Fan ID. Губернатор был явно не готов к вопросу, но все же постарался найти подходящие слова: «Если не впадать в крайности, то можно шаг за шагом идти и добавиться своего. Мы с руководством ФК „Урал“ обсуждаем этот вопрос, инициативы готовим. Все надо делать цивилизованно, со всем обоснованием». В какой-то момент общение со студентами чуть не превратилось в фарс. Третьекурсник УрГАУ пришел к губернатору с просьбой — помочь устроиться в «Газпром». Зал взорвался хохотом. «Вот я вам сейчас скажу, что помогу. Вы представляете, что будет в зале?» — с улыбкой спросил Куйвашев. «Понимаю. Но я…» — настаивал студент, вызвав еще большую истерику собравшихся. Глава региона, стараясь успокоить зал, лишь предложил парню связаться со своими помощниками. А один из студентов УрТИСИ и вовсе потроллил губернатора. «Вопрос, связанный с предстоящими выборами. Я искренне верю в вашу победу, но все-таки. Если у нас будет другой губернатор, это [проект „Кампус“] не отменится вообще?» Куйвашев, кажется, отреагировал ревностно: «Ну, на это будет другой [губернатор] смотреть. Посмотрит и расскажет». Политолог Русаков полагает, что «Кампус» при всех своих преимуществах абсолютно неактуален для нынешних студентов. «Они уже живут и учатся в существующих реалиях. И месседж, что там будет через несколько лет, для них электорально далекий и неактуальный», — заметил эксперт. И предположил, что проект призван играть на чувствах родителей — избирателей среднего и старшего возраста. «Разговор идет о будущем. Родителям, чьи дети окончат школу только через несколько лет, не надо будет посылать ребенка в Москву. Все условия будут созданы в Екатеринбурге». Эту версию подтверждает источник URA.RU, участвовавший в обсуждении концепции. По его словам, «Кампус» изначально был направлен на уральцев старше 35 лет, чьи дети или только поступили в вузы, или будут поступать в ближайшие годы. «На молодежь ставка если и делалась, то только второстепенная», — уточнил собеседник, подчеркнувший, что сам губернатор искренне считает проект перспективным. Впрочем, уверен политолог Анатолий Гагарин, Куйвашев и его задумка все же оказывают прямое влияние на молодой электорат. Специалист считает, что губернатор таким способом забирает себе часть аудитории Демина. «Во многом „Кампус“ это мощная стратегическая идея, которая переворачивает образ губернатора. Она дает Куйвашеву реальную обращенность в будущее. Потому что студенты — это символ будущего», — резюмировал Гагарин.