Новый челябинский муниципалитет устроил сюрприз депутату Гартунгу

Позиции Валерия Гартунга в Коркинском округе перестали быть незыблемыми Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Единый день голосования — 2022

Первые в истории выборы в созданном из четырех муниципалитетов Коркинском округе закончились фатально для «Справедливой России — За правду». На протяжении многих лет территория считалась почти безраздельной вотчиной депутата Госдумы и лидера региональной организации «СР» Валерия Гартунга. Но результат, показанный эсерами, удивил даже их конкурентов.

Явка в Коркинском муниципальном округе (по предварительным данным, но существенно они не изменятся) составила 21% — это ниже почти 30%-й среднемуниципальной. Наблюдатели отмечали, что на участках голосования почти не было молодежи. Однако неожиданность все-таки произошла: в территории, считающейся почти безраздельно вотчиной лидера областной «Справедливой России» Валерия Гартунга, лишь один мандат достался эсерке — Татьяне Александриной. По информации URA.RU, это даже стало сюрпризом для единороссов, получивших абсолютный контроль над собранием округа — 21 мандат из 23.

Наталья Лощинина назвала результаты выборов в Коркинском муниципальном округе пропорциональными усилиям кандидатов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Вообще предполагалось, что эсеры получат 4-5 мандатов. К этому были готовы заранее, так что сюрприз получился и для ЕР. Поэтому сейчас возникло некое неудобство. Не хотелось бы, чтобы исход выборов спровоцировал шероховатости в отношениях с Валерием Карловичем (Гартунгом — ред.)», — сказал URA.RU инсайдер в региональном отделении «Единой России».

Глава Коркинского района Наталья Лощинина в разговоре с корреспондентом агентства подчеркнула, что выборы 11 сентября были максимально прозрачными. Претензий со стороны кандидатов и поддерживающих их сил не звучало, так что фактически все решили сами избиратели.

Итоговый расклад выглядит так: помимо Александриной, в собрание войдут представляющие ЕР Виктор Еловсков, Александр Головешкин, Юлия Гартман, Наталья Лаврова, Марина Щенникова, Роман Горохов, Валерий Кальянов, Олег Столбун, Екатерина Журавлева, Андрей Шиленберг, Олег Калашников, Виктор Лощинин, Андрей Школык, Татьяна Селютина, Игорь Янчев, Николай Швец, Николай Курисько, Александр Тимофеев, Сергей Сыров, Владимир Винокуров, Сергей Котмаков, Владимир Селютин и самовыдвиженец Андрей Школык.

«В качестве спикера окружного собрания видят Николая Швеца, руководившего до сих пор собранием депутатов района.

Решать, разумеется, предстоит его коллегам. Но есть мнение, что он будет достойно председательствовать и в только что сформированном органе представительной власти», — сообщил URA.RU источник в партийных кругах.

Начало переформатированию территории положил визит губернатора Алексея Текслера в 2019 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Результаты выборов официально утвердят в течение 3-4 дней. На следующей неделе, ориентировочно в четверг, депутаты должны провести установочную сессию, избрать глав комиссий и председателя собрания округа. В начале октября прошедший процедуру публичных слушаний и утвержденный народными избранниками Устав муниципального округа уйдет на регистрацию в областной минюст», — пояснила URA.RU глава Коркинского района Наталья Лощинина, которая до выборов нового главы продолжает руководить муниципалитетом.

Собственно, по информации URA.RU она останется «у руля» и позже. Поскольку хорошо зарекомендовала себя и в качестве главы района, и как координатор объединительного процесса.

«Главу округа выберут еще до утверждения Устава. Для этого депутатам до конца сентября придется провести еще одно заседание.

Областные власти делают ставку на Лощинину.

В 2019 году она предложила губернатору Алексею Текслеру объединить враждующие муниципалитеты, где годами не прекращалась война местных элит. Она же сумела сгладить противоречия между ними. Наконец, Лощинина просто эффективный руководитель, менять которого в правительстве области просто не видят смысла», — пояснил инсайдер URA.RU во властных кругах региона.

Явка в 21% оказалась достаточной для сокрушительной победы единороссов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В целом прошедшие в регионе выборы завершились абсолютной победой «Единой России». Партия получила 206 мандатов из 220, или более 93% (плюс один мандат на довыборах в заксобрание Челябинской области). Это гигантский отрыв от конкурентов: «Справедливая Россия» получила пять мандатов, еще два ЛДПР — даже самовыдвиженцы одержали семь побед.

«В условиях патриотической консолидации избирателей и отсутствия у системных оппозиционных партий альтернативной повестки выборные кампании лишились особой интриги и драйва. Партия власти и ее кандидаты оказались в комфортной ситуации, которую и сумели реализовать. При этом открытость и легитимность выборов были полностью обеспечены властями и облизбиркомом», — прокомментировал итоги выборов на Южном Урале политолог Александр Мельников.