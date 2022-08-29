Четыре муниципалитета сотрут с карты Челябинской области

Процесс объединения запустил губернатор Алексей Текслер, приехав в Коркино в августе 2019 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

После сентябрьских выборов на карте Челябинской области перестанут существовать сразу нескольких муниципальных образования. Вместо четырех муниципалитетов с собственными собраниями депутатов и администрациями возникнет Коркинский муниципальный округ. Длившаяся годами война местных элит, наконец, завершится после трех лет поиска компромисса и сопротивления враждующих сторон.

Помимо Коркинского района, города Коркино, поселка Первомайский и поселка Роза, в новый муниципалитет включили еще ряд населенных пунктов. Это поселки Саксан и Дубровка-Челябинская с железнодорожной станцией, а также деревня Шумаки.

Старые вывески исчезнут с фасадов администраций после переходного периода Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Администрации останутся работать на время переходного периода. До Нового года впервые сформированное собрание должно утвердить структуру округа и его Устав. Это реальные сроки, потому что документы подготовлены заранее. Сразу после этого депутаты должны избрать главу муниципального округа. С его вступления в должность все ранее существовавшие администрации прекращают существование, преобразовываясь в территориальные отделы администрации муниципального округа», — пояснила URA.RU глава Коркинского муниципального района Наталья Лощинина.

Сами выборы пройдут 11 сентября, на 23 места в будущем районном собрании депутатов претендуют 115 человек. В числе 81 представитель шести партий: 23 единоросса и столько же представителей ЛДПР, 21 эсер, девять членов КПРФ, три представителя партии «Родина» и два «яблочника».

«Справедливороссы» Валерия Гартунга получат весомое представительство в окружном собрании депутатов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Главную интригу представляет схватка выдвиженцев «Единой России» со справедливороссами — с давних времен Коркино считается вотчиной депутата Госдумы и лидера региональной «Справедливой России» Валерия Гартунга. Однако источники утверждают, что возможную проблему удалось урегулировать.

«С Гартунгом договорились о соблюдении „правил игры“. Эсеры получат свою, вполне весомую, квоту в собрании. Сами они обязались вести кампанию по-джентльменски. Смысла раскачивать лодку в новом муниципалитете после выборов тоже никто не видит. Пока все договоренности соблюдаются», — рассказал инсайдер в партийных кругах.

Главой нового муниципалитета с высокой степенью вероятности останется Наталья Лощинина,

считает источник URA.RU в правительстве региона. Именно она в 2019 году предложила губернатору Алексею Текслеру объединить враждующие муниципалитеты, где годами шла война всех против всех. Она же в значительной мере урегулировала противоречия внутри местных элит, препятствующие этому.

Что касается сотрудников местных администраций, они в большинстве своем сохранят рабочие места. Другим предложат иную работу. Экономию бюджета обеспечит исчезновение должностей глав, их обслуживающего персонала и нескольких собраний депутатов.

Место руководителя округа прочат главе Коркинского муниципального района Наталье Лощининой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Депутатов и чиновников успокоили. В том смысле, что без работы они не останутся», — сказал URA.RU курирующий внутреннюю политику региона вице-губернатор Анатолий Векшин.

Сегодня Челябинская область раздроблена почти на 300 муниципалитетов (в том числе 242 сельских), имеющих собственные органы власти, часто враждующие друг с другом. Коркинский район станет первым в регионе, где фактически обкатают новый федеральный закон о публичной власти. Он предполагает ликвидацию советов депутатов в малых городах и поселениях, а также внутригородских районов Челябинска как отдельных образований.

Следующий этап объединительной реформы ожидают в Каслинском районе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Успешное завершение объединительного процесса должно стать прологом «объединительной реформы». По данным URA.RU, следующим по тому же пути может последовать Каслинский район. Проблема лишь в администрации Каслей, которая упорно не хочет терять самостоятельность. После неудачных попыток отстранить мэра Екатерину Васенину от власти противостояние между городом и районом «заморозили» на два года, то есть до окончания полномочий Васениной. Это время используют для уточнения границ района и поселений, что необходимо для законодательного оформления слияния. Схожие планы имеются у властей и в отношении семи муниципалитетов в Саткинском районе, где разом прекратят существование администрации пяти городских и двух сельских поселений.