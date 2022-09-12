Власти РФ намерены подвинуть США на мировом рынке продовольствия

Экспорт еды составит конкуренцию нефти и газу

12 сентября 2022 в 20:09 Размер текста - 17 +

Рост урожайности зерновых сделает Россию богаче Фото: Игорь Меркулов © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Правительство намерено расширить долю России на мировом рынке продовольствия. Это следует из обновленной Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов РФ до 2030 года, об утверждении которой премьер-министр Михаил Мишустин заявил на совещании с замами 12 сентября. Она предусматривает рост производства еды и ее экспорта, повышение качества жизни на селе. Эти меры сделают продукцию АПК важнейшей статьей экспорта России наряду с нефтью и газом, рассказали URA.RU эксперты. Ключевыми целями Стратегии являются повышение уровня продовольственной безопасности, вовлечение новых земель в сельскохозяйственный оборот, а также внедрение цифровых сервисов, которые упростят аграриям получение господдержки и повысят качество управленческих решений за счет быстрого поступления информации. Обновленная версия документа, первая редакция которого была принята в 2020 году, учитывает экономическое влияние антироссийских санкций, сообщила пресс-служба правительства. «Очень важно продолжить укрепление продовольственной безопасности страны, поддержать развитие сельскохозяйственных территорий, чтобы у наших людей была возможность выбирать качественные продукты», — сказал Мишустин. Премьер Михаил Мишустин держит вопросы продовольственной безопасности на контроле Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам главы кабмина, правительство будет добиваться устойчивого среднегодового роста производства в секторе на уровне 3%, для чего потребуется финансирование в размере не менее 900 млрд рублей ежегодно. «Решаться эти задачи будут в увязке с другими программными документами по развитию страны и национальными целями, определенными президентом. Это и улучшение условий жизни в малых населенных пунктах, включая дороги, школы, медицину, увеличение доходов живущих там людей, развитие туризма», — добавил Мишустин, дав слово для доклада куратору российского агропромышленного комплекса (АПК) вице-премьеру Виктории Абрамченко. «По оценкам экспертов, к 2050 году численность населения планеты будет около 10 миллиардов человек. Из-за неблагоприятных климатических изменений стран — поставщиков продовольствия становится все меньше. При этом Россия — ключевой и надежный поставщик на мировом продовольственном рынке», — заявила Абрамченко. В связи с этим в правительстве рассчитывают на значительное увеличение объемов экспорта российской сельхозпродукции. Для этого власти намерены наладить работу логистических цепочек и развивать сеть атташе по АПК за рубежом. Экспорт пшеницы может приносить России еще больше доходов Фото: Сергей Венявский © URA.RU Приоритетными направлениями поставок российских продуктов станут страны СНГ, Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии, а также Китай и Индия. «Наша цель — к 2030 году увеличить экспорт сельхозпродукции до более чем 47 млрд долларов, то есть более чем в 1,5 раза. Для этого необходимо увеличить поставки продукции с высокой добавленной стоимостью и решить вопросы логистики. Поэтому планируем построить более 40 судов для транспортировки продукции АПК, а также обеспечить достаточное количество железнодорожных контейнеров и рефрижераторов», — сообщила вице-премьер. Чтобы россияне охотнее шли работать в АПК, правительство взялось обеспечить высокое качество жизни сельского населения. «Граждане должны иметь всю необходимую инфраструктуру для комфортной жизни на селе. Это дороги, качественное медицинское обслуживание, центры образования и досуга и, конечно, новые жилищные возможности. Такая востребованная мера поддержки, как сельская ипотека, стала бессрочной. Благодаря этому мы сможем помочь большому количеству семей в улучшении жилищных условий. Сельское хозяйство никогда не подводило — и даже в пандемию показывало устойчивый рост. АПК будет и дальше обеспечивать россиян доступными и качественными продуктами и укреплять позиции на мировом рынке», — подчеркнула Абрамченко. Российский АПК курирует вице-премьер Виктория Абрамченко Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По информации центра «Агроэкспорт» Минсельхоза РФ, Россия находится на 18-м месте в списке главных стран-экспортеров продовольствия. На первых пяти местах — США, Нидерланды, Бразилия, Германия и Франция. Согласно данным Росстата, по итогам 2021 года топливно-энергетические товары, прежде всего сырая нефть и газ, занимали в товарной структуре экспорта РФ первое место с долей 54,3%, а продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье шли на четвертом месте (7,3%) после металлов (10,4%) и продукции химической промышленности (7,7%). Рост доходов от продажи сельхозпродукции за рубеж в полтора раза, как планируют в правительстве, может сделать АПК второй по значимости статьей экспорта. В Совете Федерации считают эту цель вполне достижимой, сказал URA.RU председатель комитета по аграрно-продовольственной политике Алексей Майоров. «В других странах продовольствия катастрофически не хватает. Экспорту могут мешать санкции, но все равно найдется немало стран, которые будут охотно покупать у России», — заявил сенатор. В России разработаны уникальные технологии, которые резко повышают урожайность пшеницы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Россия обладает уникальными конкурентными преимуществами, которые позволят ей стать глобальной житницей и получать большие доходы от продажи продовольствия по всему миру, чем от экспорта металлов и химии, подтвердил доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод. «Помимо запасов углеводородов Россия обладает превосходными водными ресурсами и аграрным потенциалом, это уникальное преимущество над другими странами. Раскрытие этого потенциала сделает Россию ведущей агропромышленной страной мира, а сельское хозяйство — отраслью номер два в отечественной экономике. Не исключено, что и номер один», — сказал эксперт в беседе с URA.RU. По мнению Леонида Холода, спрос на еду в мире повышается из-за роста численности населения планеты, а Россия является одной из немногих стран, которые способны значительно нарастить производство продуктов. «Правительство стремится к тому, чтобы Россия стала основным производителем продуктов питания, потенциал для этого огромный, однако и проблем предстоит решить немало. Санкции изменили условиях хозяйствования, поскольку российский АПК во многом зависит от импорта: за границей закупаются семена, племенные материалы, саженцы, корма, часть ветеринарных препаратов, действующие вещества для химзащиты растений, средства механизации, даже упаковка вплоть до колбасной оболочки. Для национальных интересов и с учетом санкций правительство будет работать над тем, чтобы все это замещать на отечественное», — добавил он. Статья по теме В России преодолеют зависимость от импортных продуктов В России разработаны уникальные технологии, которые позволят властям нарастить производство пшеницы — главного экспортного товара АПК, рассказал URA.RU главный научный сотрудник Российской сельскохозяйственной академии, академик РАН Виктор Драгавцев. «Российские ученые в сфере генетики и селекции растений опережают зарубежных коллег на годы вперед. Мы уже внедрили новые сорта пшеницы, которые обгоняют по урожайности стандартные сорта на 45-70%. Если эта работа будет продолжена, то Россия в течение пяти лет сможет нарастить урожай на 70-80% и будет получать доход от экспорта зерновых, сопоставимый с доходом от продажи газа или нефти. Попутно правительство сможет решить вопрос с развитием сельских территорий», — заключил академик. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительство намерено расширить долю России на мировом рынке продовольствия. Это следует из обновленной Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов РФ до 2030 года, об утверждении которой премьер-министр Михаил Мишустин заявил на совещании с замами 12 сентября. Она предусматривает рост производства еды и ее экспорта, повышение качества жизни на селе. Эти меры сделают продукцию АПК важнейшей статьей экспорта России наряду с нефтью и газом, рассказали URA.RU эксперты. Ключевыми целями Стратегии являются повышение уровня продовольственной безопасности, вовлечение новых земель в сельскохозяйственный оборот, а также внедрение цифровых сервисов, которые упростят аграриям получение господдержки и повысят качество управленческих решений за счет быстрого поступления информации. Обновленная версия документа, первая редакция которого была принята в 2020 году, учитывает экономическое влияние антироссийских санкций, сообщила пресс-служба правительства. «Очень важно продолжить укрепление продовольственной безопасности страны, поддержать развитие сельскохозяйственных территорий, чтобы у наших людей была возможность выбирать качественные продукты», — сказал Мишустин. По словам главы кабмина, правительство будет добиваться устойчивого среднегодового роста производства в секторе на уровне 3%, для чего потребуется финансирование в размере не менее 900 млрд рублей ежегодно. «Решаться эти задачи будут в увязке с другими программными документами по развитию страны и национальными целями, определенными президентом. Это и улучшение условий жизни в малых населенных пунктах, включая дороги, школы, медицину, увеличение доходов живущих там людей, развитие туризма», — добавил Мишустин, дав слово для доклада куратору российского агропромышленного комплекса (АПК) вице-премьеру Виктории Абрамченко. «По оценкам экспертов, к 2050 году численность населения планеты будет около 10 миллиардов человек. Из-за неблагоприятных климатических изменений стран — поставщиков продовольствия становится все меньше. При этом Россия — ключевой и надежный поставщик на мировом продовольственном рынке», — заявила Абрамченко. В связи с этим в правительстве рассчитывают на значительное увеличение объемов экспорта российской сельхозпродукции. Для этого власти намерены наладить работу логистических цепочек и развивать сеть атташе по АПК за рубежом. Приоритетными направлениями поставок российских продуктов станут страны СНГ, Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии, а также Китай и Индия. «Наша цель — к 2030 году увеличить экспорт сельхозпродукции до более чем 47 млрд долларов, то есть более чем в 1,5 раза. Для этого необходимо увеличить поставки продукции с высокой добавленной стоимостью и решить вопросы логистики. Поэтому планируем построить более 40 судов для транспортировки продукции АПК, а также обеспечить достаточное количество железнодорожных контейнеров и рефрижераторов», — сообщила вице-премьер. Чтобы россияне охотнее шли работать в АПК, правительство взялось обеспечить высокое качество жизни сельского населения. «Граждане должны иметь всю необходимую инфраструктуру для комфортной жизни на селе. Это дороги, качественное медицинское обслуживание, центры образования и досуга и, конечно, новые жилищные возможности. Такая востребованная мера поддержки, как сельская ипотека, стала бессрочной. Благодаря этому мы сможем помочь большому количеству семей в улучшении жилищных условий. Сельское хозяйство никогда не подводило — и даже в пандемию показывало устойчивый рост. АПК будет и дальше обеспечивать россиян доступными и качественными продуктами и укреплять позиции на мировом рынке», — подчеркнула Абрамченко. По информации центра «Агроэкспорт» Минсельхоза РФ, Россия находится на 18-м месте в списке главных стран-экспортеров продовольствия. На первых пяти местах — США, Нидерланды, Бразилия, Германия и Франция. Согласно данным Росстата, по итогам 2021 года топливно-энергетические товары, прежде всего сырая нефть и газ, занимали в товарной структуре экспорта РФ первое место с долей 54,3%, а продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье шли на четвертом месте (7,3%) после металлов (10,4%) и продукции химической промышленности (7,7%). Рост доходов от продажи сельхозпродукции за рубеж в полтора раза, как планируют в правительстве, может сделать АПК второй по значимости статьей экспорта. В Совете Федерации считают эту цель вполне достижимой, сказал URA.RU председатель комитета по аграрно-продовольственной политике Алексей Майоров. «В других странах продовольствия катастрофически не хватает. Экспорту могут мешать санкции, но все равно найдется немало стран, которые будут охотно покупать у России», — заявил сенатор. Россия обладает уникальными конкурентными преимуществами, которые позволят ей стать глобальной житницей и получать большие доходы от продажи продовольствия по всему миру, чем от экспорта металлов и химии, подтвердил доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод. «Помимо запасов углеводородов Россия обладает превосходными водными ресурсами и аграрным потенциалом, это уникальное преимущество над другими странами. Раскрытие этого потенциала сделает Россию ведущей агропромышленной страной мира, а сельское хозяйство — отраслью номер два в отечественной экономике. Не исключено, что и номер один», — сказал эксперт в беседе с URA.RU. По мнению Леонида Холода, спрос на еду в мире повышается из-за роста численности населения планеты, а Россия является одной из немногих стран, которые способны значительно нарастить производство продуктов. «Правительство стремится к тому, чтобы Россия стала основным производителем продуктов питания, потенциал для этого огромный, однако и проблем предстоит решить немало. Санкции изменили условиях хозяйствования, поскольку российский АПК во многом зависит от импорта: за границей закупаются семена, племенные материалы, саженцы, корма, часть ветеринарных препаратов, действующие вещества для химзащиты растений, средства механизации, даже упаковка вплоть до колбасной оболочки. Для национальных интересов и с учетом санкций правительство будет работать над тем, чтобы все это замещать на отечественное», — добавил он. В России разработаны уникальные технологии, которые позволят властям нарастить производство пшеницы — главного экспортного товара АПК, рассказал URA.RU главный научный сотрудник Российской сельскохозяйственной академии, академик РАН Виктор Драгавцев. «Российские ученые в сфере генетики и селекции растений опережают зарубежных коллег на годы вперед. Мы уже внедрили новые сорта пшеницы, которые обгоняют по урожайности стандартные сорта на 45-70%. Если эта работа будет продолжена, то Россия в течение пяти лет сможет нарастить урожай на 70-80% и будет получать доход от экспорта зерновых, сопоставимый с доходом от продажи газа или нефти. Попутно правительство сможет решить вопрос с развитием сельских территорий», — заключил академик.