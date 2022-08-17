В России преодолеют зависимость от импортных продуктов

Для этого правительство РФ одобрило новые меры поддержки аграриев

17 августа 2022 в 22:17 Размер текста - 17 +

В российских магазинах будет больше отечественных овощей и фруктов Фото: Александр Мамаев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти намерены перевести Россию на самообеспечение отечественными продуктами. В этом должно помочь решение, озвученное 17 августа премьер-министром Михаилом Мишустиным на заседании правительства РФ о новых льготных инвестиционных кредитах, считают эксперты. По словам специалистов, власти стремятся на 75-80% локализовать производство собственных продуктов, чтобы повысить продовольственную безопасность страны. Перед обсуждением основной повестки заседания, Мишустин акцентировал внимание на новой мере поддержки агропромышленного комплекса (АПК). «Как отмечал президент, отрасль демонстрирует хорошие темпы и качество развития. Чтобы помочь бизнесу и дальше наращивать выпуск продукции, упрощается доступ к льготным кредитам», — сказал глава правительства РФ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о новых мерах поддержки сельхозпроизводителей Фото: Владимир Андреев © URA.RU По его словам, предприятия могут оформить кредиты на производство и переработку сельхозсырья, а также на приобретение холодильников, что позволит быстро доставлять скоропортящуюся продукцию. «Льготные инвестиционные займы сельхозпроизводители смогут получать по ставке до 5% на срок от 2 до 15 лет и по такой же ставке взять кредит на короткие сроки. Постановление подписано. В нем учтены запросы АПК, который обеспечивает нашу продовольственную безопасность и снабжает людей необходимыми качественными продуктами», — уточнил в заключении Мишустин. Тема продовольственной безопасности часто поднималась премьером в последние месяцы. 14 июля он сообщил о выделении дополнительных денег железнодорожникам в качестве компенсации за льготные тарифы на транспортировку продовольствия. 27 июля Мишустин побывал на сельхозпредприятиях в Подмосковье. Там обсуждалась поддержка селекционеров. В турне по Дальневосточным регионам 12—16 августа глава правительства осмотрел тепличное хозяйство в Якутии. Покупка оборудования для перевозки и хранения сельхозпродукции позволит повысить самообеспеченность страны, считают эксперты Фото: Анна Майорова © URA.RU Стимулируя бизнес к покупке оборудования для перевозки сельхозпродуктов и развивая систему хранилищ, правительство повышает самообеспеченность страны собственными продуктами, чтобы меньше покупать за границей, комментирует кандидат экономических наук Михаил Беляев. «Мы собираем достаточное количество урожая. А дальше надо его сохранить и довести в нормальном виде до покупателей. Рефрижераторы и складские помещения не менее актуальны, чем само производство. О полной замене российскими продуктами импортных говорить трудно. Мы покупаем в Турции, Азербайджане, странах Средней Азии, Африки и Латинской Америки. Это указывает на то, что собственной продукции не хватает. Но это пока. У нас есть производство овощей средней климатической зоны и повышение сохранности, которое стимулирует мера поддержки правительства, позволит увеличить обеспеченность россиян отечественными продуктами», — пояснил эксперт. Локализация производства сельхозпродуктов в РФ повысит продовольственную безопасность страны, отмечают эксперты Фото: Анна Майорова © URA.RU Российские власти хотят локализовать производство сельхозпродуктов, чтобы повысить продовольственную безопасность страны, полагает директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. «Кредиты дают возможность аграриям вкладывать в спецоборудование для перевозки по большой стране овощей и фруктов. Более 60% территории России находится в вечной мерзлоте, овощи выращивают в основном в южных регионах и оттуда везут в Сибирь и на Дальний Восток. На этом этапе из-за транспортных издержек их цена удваивается. Локализация сельхозпроизводства на 75-80%, которой добивается правительство, позволит покрывать потребности в основных сельхозпродуктах», — уточнил собеседник. Статья по теме Власти определили главное звено продовольственной безопасности РФ Мишустин решает проблему доведения до россиян большего объема качественной сельхозпродукции не только в сезон, но и в течение всего года, отмечает доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод. «Правительство помогает средним и мелким производителям решить проблему хранения продуктов и доведения их до покупателей в удовлетворительном виде. Усилия направлены на улучшение инфраструктуры сбыта. Это позволит выстроить маркетинговую тактику сельхозпроизводителям, чтобы они могли продавать те же овощи не только сразу после сбора урожая, а в течение всего периода хранения их в хранилищах или холодильниках», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти намерены перевести Россию на самообеспечение отечественными продуктами. В этом должно помочь решение, озвученное 17 августа премьер-министром Михаилом Мишустиным на заседании правительства РФ о новых льготных инвестиционных кредитах, считают эксперты. По словам специалистов, власти стремятся на 75-80% локализовать производство собственных продуктов, чтобы повысить продовольственную безопасность страны. Перед обсуждением основной повестки заседания, Мишустин акцентировал внимание на новой мере поддержки агропромышленного комплекса (АПК). «Как отмечал президент, отрасль демонстрирует хорошие темпы и качество развития. Чтобы помочь бизнесу и дальше наращивать выпуск продукции, упрощается доступ к льготным кредитам», — сказал глава правительства РФ. По его словам, предприятия могут оформить кредиты на производство и переработку сельхозсырья, а также на приобретение холодильников, что позволит быстро доставлять скоропортящуюся продукцию. «Льготные инвестиционные займы сельхозпроизводители смогут получать по ставке до 5% на срок от 2 до 15 лет и по такой же ставке взять кредит на короткие сроки. Постановление подписано. В нем учтены запросы АПК, который обеспечивает нашу продовольственную безопасность и снабжает людей необходимыми качественными продуктами», — уточнил в заключении Мишустин. Тема продовольственной безопасности часто поднималась премьером в последние месяцы. 14 июля он сообщил о выделении дополнительных денег железнодорожникам в качестве компенсации за льготные тарифы на транспортировку продовольствия. 27 июля Мишустин побывал на сельхозпредприятиях в Подмосковье. Там обсуждалась поддержка селекционеров. В турне по Дальневосточным регионам 12—16 августа глава правительства осмотрел тепличное хозяйство в Якутии. Стимулируя бизнес к покупке оборудования для перевозки сельхозпродуктов и развивая систему хранилищ, правительство повышает самообеспеченность страны собственными продуктами, чтобы меньше покупать за границей, комментирует кандидат экономических наук Михаил Беляев. «Мы собираем достаточное количество урожая. А дальше надо его сохранить и довести в нормальном виде до покупателей. Рефрижераторы и складские помещения не менее актуальны, чем само производство. О полной замене российскими продуктами импортных говорить трудно. Мы покупаем в Турции, Азербайджане, странах Средней Азии, Африки и Латинской Америки. Это указывает на то, что собственной продукции не хватает. Но это пока. У нас есть производство овощей средней климатической зоны и повышение сохранности, которое стимулирует мера поддержки правительства, позволит увеличить обеспеченность россиян отечественными продуктами», — пояснил эксперт. Российские власти хотят локализовать производство сельхозпродуктов, чтобы повысить продовольственную безопасность страны, полагает директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. «Кредиты дают возможность аграриям вкладывать в спецоборудование для перевозки по большой стране овощей и фруктов. Более 60% территории России находится в вечной мерзлоте, овощи выращивают в основном в южных регионах и оттуда везут в Сибирь и на Дальний Восток. На этом этапе из-за транспортных издержек их цена удваивается. Локализация сельхозпроизводства на 75-80%, которой добивается правительство, позволит покрывать потребности в основных сельхозпродуктах», — уточнил собеседник. Мишустин решает проблему доведения до россиян большего объема качественной сельхозпродукции не только в сезон, но и в течение всего года, отмечает доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод. «Правительство помогает средним и мелким производителям решить проблему хранения продуктов и доведения их до покупателей в удовлетворительном виде. Усилия направлены на улучшение инфраструктуры сбыта. Это позволит выстроить маркетинговую тактику сельхозпроизводителям, чтобы они могли продавать те же овощи не только сразу после сбора урожая, а в течение всего периода хранения их в хранилищах или холодильниках», — резюмировал эксперт.