Пермский стартап из «Сколково» поможет выявлять рак

Пермские стартапы могут бесплатно заявить о себе на международном рынке. Такую возможность дает участие в Предакселераторе НТИ. Мероприятие, прошедшее на днях в социокультурном пространстве Шпагина, собрало 16 команд, каждая из которых презентовала свой проект. Корреспондент URA.RU узнал, чем они уникальны.
Одним из представленных проектов стала тест-система для ранней диагностики рака шейки матки от компании «Сайтек Лабораторис». Стартап появился на рынке всего три года назад, но его уже заметили в «Сколково» — институт развития бизнеса выделил компании почти 8 млн рублей. Разрабатываемая тест-система является улучшенным аналогом швейцарского теста от компании Roche. Пермяки смогли повысить ее чувствительность за счет использования сверхъярких флуоресцентных нанокристаллов, рассказала в своей презентации представитель «Сайтек Лабораторис» Анастасия Кузнецова.
«Система состоит из запатентованных нами гибридных флуоресцентных наночастиц специфичным к таким же маркерам, как в тесте Roche. При иммуноцитохимии частицы связываются с маркерами, в результате, с помощью флуоресцентной микроскопии можно обнаружить их вплоть до единичных молекул. Наша тест-система совместима с распространенным на рынке оборудованием и позволяет одновременно визуализировать два маркера (p16 и Ki-67)», — пояснила Кузнецова. За счет государственных и частных медучреждений компания планирует охватить не менее 90% рынка в России. Помочь выйти на рынок госучреждений должен Московский центр инновационных технологий здравоохранения.
Александр Князев представил на Предакселераторе НТИ «Умные очки» — систему, которая в режиме реального времени способна анализировать данные о направлении взглядов нескольких людей. Новинка может найти применение в маркетинге и на предприятиях.
«Умные» очки позволяют отслеживать и анализировать взгляд человека
Фото предоставлено авторами проекта
«Очки следят за взглядом покупателя в торговом зале и формируют единую картину. Это позволит маркетологу понять, как потребитель взаимодействует с его „продуктом“. А на промпредприятии можно отслеживать, как рабочие взаимодействуют с оборудованием, чтобы исключить брак или простой оборудования», — пояснил Князев.
Смысл данного мероприятия в том, чтобы «прокачать» стартап за короткий срок (2-3 месяца) и дать ему возможность двигаться дальше, пояснил руководитель Предакселератора НТИ Родион Брехач. «Иными словами, команда предакселератора помогает „упаковать“ идею, сделать МVP, и накачать инструментарием для бизнеса. Тем самым, ребята могут идти дальше, в акселерацию и сделать для себя выбор: развиваться самостоятельно, искать инвестора, чтобы расти либо найти несколько корпораций чтобы делать для них свой продукт», — сказал Брехач.
Участие в предакселераторе позволяет стартапам стать заметнее на рынке и двигаться дальше, отмечает Родион Брехач
Фото: Полина Ончукова
Проекты, представленные в предакселераторе, должны соответствовать определенным критериям. Наличие лишь «пермской прописки» недостаточно, уточняет Брехач. Важны также инновационность в решениях, которая в будущем может упростить жизнь людей, и желание расти в бизнесе. За командами в режиме оффлайн и онлайн следят фонды и корпорации. Фонды могут забрать проекты на инвестирование, а корпорации — предложить разработать «пилотный» продукт, если видят, что это позволит им существенно сократить экономические издержки.
Участниками предакселератора стали 16 команд из Перми и края. Все они получили полезные советы и замечания от экспертов, которые позволят им улучшить свои проекты
Фото: Полина Ончукова
Основные направления для развития бизнеса, где видят себя пермяки, это информационные технологии (нейронет), передовые промышленные технологии (технет), и рынок фотоники, отмечает руководитель акселератора «Носороги НТИ». По его словам, именно следующий этап — участие в акселераторе — позволяет местным стартапам масштабировать свой бизнес, выходить на другие регионы и экспортный рынок.
Отечественные разработки и их поддержка позволит Россия добиться высокого статуса в области мировой науки и техники. За счет открытий молодых ученых страна сможет не опираться больше на зарубежные производства, тем самым развивая собственные сферы экономики.
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Пермские стартапы могут бесплатно заявить о себе на международном рынке. Такую возможность дает участие в Предакселераторе НТИ. Мероприятие, прошедшее на днях в социокультурном пространстве Шпагина, собрало 16 команд, каждая из которых презентовала свой проект. Корреспондент URA.RU узнал, чем они уникальны. Одним из представленных проектов стала тест-система для ранней диагностики рака шейки матки от компании «Сайтек Лабораторис». Стартап появился на рынке всего три года назад, но его уже заметили в «Сколково» — институт развития бизнеса выделил компании почти 8 млн рублей. Разрабатываемая тест-система является улучшенным аналогом швейцарского теста от компании Roche. Пермяки смогли повысить ее чувствительность за счет использования сверхъярких флуоресцентных нанокристаллов, рассказала в своей презентации представитель «Сайтек Лабораторис» Анастасия Кузнецова. «Система состоит из запатентованных нами гибридных флуоресцентных наночастиц специфичным к таким же маркерам, как в тесте Roche. При иммуноцитохимии частицы связываются с маркерами, в результате, с помощью флуоресцентной микроскопии можно обнаружить их вплоть до единичных молекул. Наша тест-система совместима с распространенным на рынке оборудованием и позволяет одновременно визуализировать два маркера (p16 и Ki-67)», — пояснила Кузнецова. За счет государственных и частных медучреждений компания планирует охватить не менее 90% рынка в России. Помочь выйти на рынок госучреждений должен Московский центр инновационных технологий здравоохранения. Александр Князев представил на Предакселераторе НТИ «Умные очки» — систему, которая в режиме реального времени способна анализировать данные о направлении взглядов нескольких людей. Новинка может найти применение в маркетинге и на предприятиях. «Очки следят за взглядом покупателя в торговом зале и формируют единую картину. Это позволит маркетологу понять, как потребитель взаимодействует с его „продуктом“. А на промпредприятии можно отслеживать, как рабочие взаимодействуют с оборудованием, чтобы исключить брак или простой оборудования», — пояснил Князев. Смысл данного мероприятия в том, чтобы «прокачать» стартап за короткий срок (2-3 месяца) и дать ему возможность двигаться дальше, пояснил руководитель Предакселератора НТИ Родион Брехач. «Иными словами, команда предакселератора помогает „упаковать“ идею, сделать МVP, и накачать инструментарием для бизнеса. Тем самым, ребята могут идти дальше, в акселерацию и сделать для себя выбор: развиваться самостоятельно, искать инвестора, чтобы расти либо найти несколько корпораций чтобы делать для них свой продукт», — сказал Брехач. Проекты, представленные в предакселераторе, должны соответствовать определенным критериям. Наличие лишь «пермской прописки» недостаточно, уточняет Брехач. Важны также инновационность в решениях, которая в будущем может упростить жизнь людей, и желание расти в бизнесе. За командами в режиме оффлайн и онлайн следят фонды и корпорации. Фонды могут забрать проекты на инвестирование, а корпорации — предложить разработать «пилотный» продукт, если видят, что это позволит им существенно сократить экономические издержки. Основные направления для развития бизнеса, где видят себя пермяки, это информационные технологии (нейронет), передовые промышленные технологии (технет), и рынок фотоники, отмечает руководитель акселератора «Носороги НТИ». По его словам, именно следующий этап — участие в акселераторе — позволяет местным стартапам масштабировать свой бизнес, выходить на другие регионы и экспортный рынок. Отечественные разработки и их поддержка позволит Россия добиться высокого статуса в области мировой науки и техники. За счет открытий молодых ученых страна сможет не опираться больше на зарубежные производства, тем самым развивая собственные сферы экономики.