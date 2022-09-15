Пермский стартап из «Сколково» поможет выявлять рак

Тест-система совместима с оборудованием зарубежных производителей: Olympus, Leica, Zeiss и другими (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пермские стартапы могут бесплатно заявить о себе на международном рынке. Такую возможность дает участие в Предакселераторе НТИ. Мероприятие, прошедшее на днях в социокультурном пространстве Шпагина, собрало 16 команд, каждая из которых презентовала свой проект. Корреспондент URA.RU узнал, чем они уникальны.

Одним из представленных проектов стала тест-система для ранней диагностики рака шейки матки от компании «Сайтек Лабораторис». Стартап появился на рынке всего три года назад, но его уже заметили в «Сколково» — институт развития бизнеса выделил компании почти 8 млн рублей. Разрабатываемая тест-система является улучшенным аналогом швейцарского теста от компании Roche. Пермяки смогли повысить ее чувствительность за счет использования сверхъярких флуоресцентных нанокристаллов, рассказала в своей презентации представитель «Сайтек Лабораторис» Анастасия Кузнецова.

Разработку пермяков уже заметили в «Сколково» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Система состоит из запатентованных нами гибридных флуоресцентных наночастиц специфичным к таким же маркерам, как в тесте Roche. При иммуноцитохимии частицы связываются с маркерами, в результате, с помощью флуоресцентной микроскопии можно обнаружить их вплоть до единичных молекул. Наша тест-система совместима с распространенным на рынке оборудованием и позволяет одновременно визуализировать два маркера (p16 и Ki-67)», — пояснила Кузнецова. За счет государственных и частных медучреждений компания планирует охватить не менее 90% рынка в России. Помочь выйти на рынок госучреждений должен Московский центр инновационных технологий здравоохранения.

Александр Князев представил на Предакселераторе НТИ «Умные очки» — систему, которая в режиме реального времени способна анализировать данные о направлении взглядов нескольких людей. Новинка может найти применение в маркетинге и на предприятиях.

«Умные» очки позволяют отслеживать и анализировать взгляд человека Фото предоставлено авторами проекта

«Очки следят за взглядом покупателя в торговом зале и формируют единую картину. Это позволит маркетологу понять, как потребитель взаимодействует с его „продуктом“. А на промпредприятии можно отслеживать, как рабочие взаимодействуют с оборудованием, чтобы исключить брак или простой оборудования», — пояснил Князев.

Смысл данного мероприятия в том, чтобы «прокачать» стартап за короткий срок (2-3 месяца) и дать ему возможность двигаться дальше, пояснил руководитель Предакселератора НТИ Родион Брехач. «Иными словами, команда предакселератора помогает „упаковать“ идею, сделать МVP, и накачать инструментарием для бизнеса. Тем самым, ребята могут идти дальше, в акселерацию и сделать для себя выбор: развиваться самостоятельно, искать инвестора, чтобы расти либо найти несколько корпораций чтобы делать для них свой продукт», — сказал Брехач.

Участие в предакселераторе позволяет стартапам стать заметнее на рынке и двигаться дальше, отмечает Родион Брехач Фото: Полина Ончукова

Проекты, представленные в предакселераторе, должны соответствовать определенным критериям. Наличие лишь «пермской прописки» недостаточно, уточняет Брехач. Важны также инновационность в решениях, которая в будущем может упростить жизнь людей, и желание расти в бизнесе. За командами в режиме оффлайн и онлайн следят фонды и корпорации. Фонды могут забрать проекты на инвестирование, а корпорации — предложить разработать «пилотный» продукт, если видят, что это позволит им существенно сократить экономические издержки.

Участниками предакселератора стали 16 команд из Перми и края. Все они получили полезные советы и замечания от экспертов, которые позволят им улучшить свои проекты Фото: Полина Ончукова

Основные направления для развития бизнеса, где видят себя пермяки, это информационные технологии (нейронет), передовые промышленные технологии (технет), и рынок фотоники, отмечает руководитель акселератора «Носороги НТИ». По его словам, именно следующий этап — участие в акселераторе — позволяет местным стартапам масштабировать свой бизнес, выходить на другие регионы и экспортный рынок.

Отечественные разработки и их поддержка позволит Россия добиться высокого статуса в области мировой науки и техники. За счет открытий молодых ученых страна сможет не опираться больше на зарубежные производства, тем самым развивая собственные сферы экономики.