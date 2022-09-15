Правительство РФ открыло новый ресурс для экономики

Внимание Мишустина привлекли неиспользуемые богатства страны

15 сентября 2022 в 20:01 Размер текста - 17 +

Премьер-министр Михаил Мишустин принял решение ускорить вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых земель Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Власть предприняла новые шаги для раскрытия аграрного потенциала России. На заседании правительства 15 сентября премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о решении ускорить вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения и упростить агробизнесу регистрационные процедуры. Это позволит нарастить производство сельхозпродукции и укрепит позиции РФ на мировом рынке продовольствия, рассказали URA.RU эксперты. Чтобы ускорить возвращение в оборот пригодных для сельского хозяйства земель, правительство уточнит порядок признания муниципальной собственности на невостребованные участки, хозяева которых оставили их без дела, рассказал Мишустин. «Многие такие участки не просто заброшены, но зачастую даже не оформлены должным образом за последние 30 лет. В ряде российских субъектов они составляли до четверти от общей площади региона», — заметил премьер. Огромный земельный фонд — важное преимущество России перед другими странами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В результате органы местного самоуправления смогут в течение двух следующих лет передавать такие земли в аренду. «Эти решения помогут предоставить предпринимателям десятки тысяч гектаров земель для ведения сельского хозяйства и позволят стимулировать деловую активность в российском агропромышленном комплексе», — сказал Мишустин. Кроме того, правительство упростит регистрацию сельскохозяйственных некоммерческих организаций (НКО) в реестре саморегулируемых организаций (СРО). По указанию премьера были подготовлены поправки в законодательство о сельскохозяйственной кооперации, которые облегчают процедуру включения сведений о такой НКО в реестр СРО. Теперь документы можно будет направлять и получать не только на бумаге, но и в электронном виде, появится возможность корректировки данных, а сроки внесения НКО в госреестр ограничены пятью рабочими днями. «Рассчитываем, что такие изменения позволят агробизнесу сэкономить время на оформлении необходимых документов», — отметил глава кабмина. Принятые правительством решения позволят нарастить производство сельхозпродукции и укрепят позиции России на мировом рынке продовольствия, объяснил URA.RU доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства РФ Леонид Холод. «Простаивающие сельхозземли — болезненная тема для нашей страны. После конца социализма сельское хозяйство сконцентрировалось там, где оно показывало наибольшую доходность, а менее доходные участки остались невостребованными. Это ужасно, потому что в мире наблюдаются серьезные проблемы с продовольствием, а во всех странах, где власть уделяет внимание сельскому хозяйству, свободных земель давно не осталось. Это позволит нарастить производство, просто вернув земли в оборот. Причем сделать это экологично — без каких-либо сильнодействующих химикатов, которые применяются, когда нужно повысить урожайность на уже используемых участках», — пояснил эксперт. Возвращение земель в оборот повысит доходы государства и улучшит жизнь на селе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Упрощение регистрации сельскохозяйственных НКО в реестре СРО, по мнению Леонида Холода, поможет небольшим хозяйствам и будет способствовать повышению конкуренции в отрасли. «Тут речь идет об объединении малых и средних товаропроизводителей в ассоциации, а это повышает их устойчивость и конкурентоспособность на рынке. В целом все эти меры правительства направлены на раскрытие аграрного потенциала России и реализацию ее конкурентных преимуществ перед другими странами. Это равнозначно повышению доходов страны», — добавил экс-министр. Снижение бюрократических барьеров позволит агробизнесу работать эффективнее, что, в свою очередь, повысит занятость на селе и увеличит доходы государства, уверен основатель и руководитель агрокомпании «Аривера» Илья Калеткин. «Все решения правительства, которые облегчают процедуры и ускоряют сроки согласований можно только приветствовать», — заявил URA.RU предприниматель. Вовлечение в оборот неиспользуемых земель он назвал ставкой властей на расширение экспорта сельхозпродукции. «Экспорт имеет громадные перспективы, на неиспользуемых землях с учетом специфики региона можно производить самую разную продукцию, от зерновых до меда. То, что не пойдет на внутренний рынок, можно экспортировать. Все это — новые налоги и рабочие места, а значит государство останется в плюсе», — подчеркнул эксперт. Статья по теме Власти РФ намерены подвинуть США на мировом рынке продовольствия Помогая небольшим агропредприятиям с землями и регистрационными процедурами, правительство не только стимулирует деловую активность, но и посылает сигнал бизнесу о том, что он должен взять инициативу в свои руки, сказал в беседе с URA.RU руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов. «Поощряя вступление в саморегулируемые организации, власть дает понять аграриям и бизнес-сообществу в целом, что они могут брать в свои руки решение широкого круга вопросов. Это и новые возможности, и новая ответственность. Не нужно ждать, пока государство за тебя подумает, сделает и проконтролирует, лучше действовать самостоятельно через СРО», — заключил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власть предприняла новые шаги для раскрытия аграрного потенциала России. На заседании правительства 15 сентября премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о решении ускорить вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения и упростить агробизнесу регистрационные процедуры. Это позволит нарастить производство сельхозпродукции и укрепит позиции РФ на мировом рынке продовольствия, рассказали URA.RU эксперты. Чтобы ускорить возвращение в оборот пригодных для сельского хозяйства земель, правительство уточнит порядок признания муниципальной собственности на невостребованные участки, хозяева которых оставили их без дела, рассказал Мишустин. «Многие такие участки не просто заброшены, но зачастую даже не оформлены должным образом за последние 30 лет. В ряде российских субъектов они составляли до четверти от общей площади региона», — заметил премьер. В результате органы местного самоуправления смогут в течение двух следующих лет передавать такие земли в аренду. «Эти решения помогут предоставить предпринимателям десятки тысяч гектаров земель для ведения сельского хозяйства и позволят стимулировать деловую активность в российском агропромышленном комплексе», — сказал Мишустин. Кроме того, правительство упростит регистрацию сельскохозяйственных некоммерческих организаций (НКО) в реестре саморегулируемых организаций (СРО). По указанию премьера были подготовлены поправки в законодательство о сельскохозяйственной кооперации, которые облегчают процедуру включения сведений о такой НКО в реестр СРО. Теперь документы можно будет направлять и получать не только на бумаге, но и в электронном виде, появится возможность корректировки данных, а сроки внесения НКО в госреестр ограничены пятью рабочими днями. «Рассчитываем, что такие изменения позволят агробизнесу сэкономить время на оформлении необходимых документов», — отметил глава кабмина. Принятые правительством решения позволят нарастить производство сельхозпродукции и укрепят позиции России на мировом рынке продовольствия, объяснил URA.RU доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства РФ Леонид Холод. «Простаивающие сельхозземли — болезненная тема для нашей страны. После конца социализма сельское хозяйство сконцентрировалось там, где оно показывало наибольшую доходность, а менее доходные участки остались невостребованными. Это ужасно, потому что в мире наблюдаются серьезные проблемы с продовольствием, а во всех странах, где власть уделяет внимание сельскому хозяйству, свободных земель давно не осталось. Это позволит нарастить производство, просто вернув земли в оборот. Причем сделать это экологично — без каких-либо сильнодействующих химикатов, которые применяются, когда нужно повысить урожайность на уже используемых участках», — пояснил эксперт. Упрощение регистрации сельскохозяйственных НКО в реестре СРО, по мнению Леонида Холода, поможет небольшим хозяйствам и будет способствовать повышению конкуренции в отрасли. «Тут речь идет об объединении малых и средних товаропроизводителей в ассоциации, а это повышает их устойчивость и конкурентоспособность на рынке. В целом все эти меры правительства направлены на раскрытие аграрного потенциала России и реализацию ее конкурентных преимуществ перед другими странами. Это равнозначно повышению доходов страны», — добавил экс-министр. Снижение бюрократических барьеров позволит агробизнесу работать эффективнее, что, в свою очередь, повысит занятость на селе и увеличит доходы государства, уверен основатель и руководитель агрокомпании «Аривера» Илья Калеткин. «Все решения правительства, которые облегчают процедуры и ускоряют сроки согласований можно только приветствовать», — заявил URA.RU предприниматель. Вовлечение в оборот неиспользуемых земель он назвал ставкой властей на расширение экспорта сельхозпродукции. «Экспорт имеет громадные перспективы, на неиспользуемых землях с учетом специфики региона можно производить самую разную продукцию, от зерновых до меда. То, что не пойдет на внутренний рынок, можно экспортировать. Все это — новые налоги и рабочие места, а значит государство останется в плюсе», — подчеркнул эксперт. Помогая небольшим агропредприятиям с землями и регистрационными процедурами, правительство не только стимулирует деловую активность, но и посылает сигнал бизнесу о том, что он должен взять инициативу в свои руки, сказал в беседе с URA.RU руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов. «Поощряя вступление в саморегулируемые организации, власть дает понять аграриям и бизнес-сообществу в целом, что они могут брать в свои руки решение широкого круга вопросов. Это и новые возможности, и новая ответственность. Не нужно ждать, пока государство за тебя подумает, сделает и проконтролирует, лучше действовать самостоятельно через СРО», — заключил эксперт.