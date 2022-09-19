Трагедия, развернувшаяся в Пермском государственном университете 20 сентября 2021 года, унесла жизни шестерых человек Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

статья из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета

Пермяки вспоминают жертв атаки на Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ), произошедшей год назад. Во время стрельбы, открытой Тимуром Бекмансуровым, погибли шесть человек. URA.RU восстановило хронологию событий 20 сентября 2021 года.

20 сентября, около 11:30, нападавший проходит на территорию Пермского госуниверситета через КПП, расположенном в западной части кампуса. Очевидцы сообщают о стрельбе на КПП. В восьмом корпусе ПГНИУ, куда направился нападавший, студенты, услышав выстрелы, начинают в панике выпрыгивать из окон аудитории. Появилась информация, что нападавшим может быть студент университета Тимур Бекмансуров.

20 сентября навсегда войдет в историю Пермского университета, как один из самых трагичных дней Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Спустя менее, чем час после начала стрельбы, СМИ сообщают о ликвидации вооруженного преступника. Предварительно сообщалось, что он был мог быть застрелен, однако позже эта информация не нашла подтверждения. Как позже выяснится, остановить стрелявшего удалось бывшему сотруднику ДПС Константину Калинину. Он, и его напарник Владимир Макаров, первыми оказались на территории ПГНИУ.

Примерно в это же время на произошедшее в ПГНИУ отреагировали в федеральном центре: в Пермь срочно вылетели министр науки и высшего образования Валерий Фальков и министр здравоохранения Михаил Мурашко. В Совете Федерации звучат призывы срочно ограничить возраст приобретения огнестрельного оружия в России. Свои соболезнования родным и близким погибших в связи со случившимся выразил президент РФ Владимир Путин. В Пермском крае объявлен траур по погибшим.

Спустя год после трагедии пермяки смогут почтить память погибших в университете Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Вечером в этот же день нападавший прооперирован в Пермской краевой клинической больнице, куда был доставлен в тяжелом состоянии. Чуть позже появляется официальная информация о жертвах Бекмансурова: это Маргарита Энгаус, Ярослав Арамелев, Ксения Самченко, Екатерина Шакирова, Анна Айгельдина, Александра Мохова. Семеро пострадавших, получившие тяжелые ранения во время стрельбы, отправлены в Москву.

Спустя два дня после случившегося в Пермь прибыл глава СКР Александр Бастрыкин. На территории ПГНИУ он провел совещание с представителями силовых ведомств и раскритиковал руководство университета за отсутствие четкого плана действия на случай возникновения экстремальной ситуации. После Бастрыкин встретился со студентами вуза и возложил цветы к стихийному мемориалу у входа в университет.

Тимур Бекмансуров, перенес несколько сложнейших операций, включая ампутацию ноги, но остался жив. По источников URA.RU в силовых ведомствах, ФСБ поставило врачам, оперировавшим его задачу — пациент должен выжить любой ценой, чтобы максимально открыто и показательно его судить. Через два месяца после атаки на вуз Бекмансурова переводят в камеру СИЗО, а спустя почти год после нападения на ПГНИУ, стрелявшего начали судить. Пермский краевой суд, где рассматривается дело, принял решение сделать процесс открытым для СМИ.