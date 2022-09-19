Пермский госуниверситет вспоминает жертв трагедии 20 сентября

Студенческий кампус ПГНИУ, на который напал Бекмансуров
Пермский государственный университет (ПГНИУ) вспоминает жертв трагедии, произошедшей 20 сентября 2021 года. Ровно год назад первокурсник университета Тимур Бекмансуров, вооруженный помповым ружьем, проник на территорию кампуса, где открыл стрельбу. В результате атаки погибли шесть человек.
Во вторник на территории кампуса пройдут памятные мероприятия: концерт, организованный студентами университета, открытая дискуссия об осмыслении насилия и совещание, посвященное комплексной безопасности вузов. В 13:30 будет объявлена минута молчания в память о погибших. О том, чем живет ПГНИУ спустя год после страшной атаки, в фоторепортаже URA.RU.
Западный КПП университета, через который на территорию кампуса проник Тимур Бекмансуров. Сейчас о трагедии здесь уже ничего не напоминает, а за охраной следит подведомственное Росгвардии ФГУП «Охрана».
Пермский госуниверситет — один из крупнейших на Западном Урале вузов. На территории кампуса расположены 16 корпусов.
Ближайшие к КПП корпуса — 6-й (химический факультет) и 8-й (географический факультет). Именно они год назад стали «мишенью» нападавшего.
Фонтан «Одуванчик» — одно из излюбленных мест встреч не только студентов — сюда с удовольствием приходят и горожане со своими детьми, посещающие ботанический сад при ПГНИУ.
Проход между двумя корпусами с бетонными колоннами во время атаки стал укрытием для тех, кто оказался на пути у Бекмансурова.
Внутри корпусов ПГНИУ кипит жизнь. Кто-то спешит на пары…
…а кто-то торопится успеть попасть в студенческий буфет
Охрана практически везде — как внутри зданий университета…
…так и на улице
20 сентября все желающие могут почтить память погибших. Место для возложения цветов организовано рядом с восточным входом на территории кампуса.
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