Пермский госуниверситет вспоминает жертв трагедии 20 сентября

Студенческий кампус ПГНИУ, на который напал Бекмансуров Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермский государственный университет (ПГНИУ) вспоминает жертв трагедии, произошедшей 20 сентября 2021 года. Ровно год назад первокурсник университета Тимур Бекмансуров, вооруженный помповым ружьем, проник на территорию кампуса, где открыл стрельбу. В результате атаки погибли шесть человек.

Во вторник на территории кампуса пройдут памятные мероприятия: концерт, организованный студентами университета, открытая дискуссия об осмыслении насилия и совещание, посвященное комплексной безопасности вузов. В 13:30 будет объявлена минута молчания в память о погибших. О том, чем живет ПГНИУ спустя год после страшной атаки, в фоторепортаже URA.RU.

Западный КПП университета, через который на территорию кампуса проник Тимур Бекмансуров. Сейчас о трагедии здесь уже ничего не напоминает, а за охраной следит подведомственное Росгвардии ФГУП «Охрана». Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермский госуниверситет — один из крупнейших на Западном Урале вузов. На территории кампуса расположены 16 корпусов. Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Ближайшие к КПП корпуса — 6-й (химический факультет) и 8-й (географический факультет). Именно они год назад стали «мишенью» нападавшего. Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Фонтан «Одуванчик» — одно из излюбленных мест встреч не только студентов — сюда с удовольствием приходят и горожане со своими детьми, посещающие ботанический сад при ПГНИУ. Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Проход между двумя корпусами с бетонными колоннами во время атаки стал укрытием для тех, кто оказался на пути у Бекмансурова. Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Внутри корпусов ПГНИУ кипит жизнь. Кто-то спешит на пары… Фото: Сергей Русанов © URA.RU

…а кто-то торопится успеть попасть в студенческий буфет Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Охрана практически везде — как внутри зданий университета… Фото: Сергей Русанов © URA.RU

…так и на улице Фото: Сергей Русанов © URA.RU