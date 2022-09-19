19 сентября 2022

Пермский госуниверситет вспоминает жертв трагедии 20 сентября

Фоторепортаж из кампуса, где год назад в ходе стрельбы погибло шесть человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Кампус ПГНИУ. Пермь, фонтан одуванчик, студенческий кампус пгниу, пермский университет
Студенческий кампус ПГНИУ, на который напал Бекмансуров Фото:

Пермский государственный университет (ПГНИУ) вспоминает жертв трагедии, произошедшей 20 сентября 2021 года. Ровно год назад первокурсник университета Тимур Бекмансуров, вооруженный помповым ружьем, проник на территорию кампуса, где открыл стрельбу. В результате атаки погибли шесть человек.

Во вторник на территории кампуса пройдут памятные мероприятия: концерт, организованный студентами университета, открытая дискуссия об осмыслении насилия и совещание, посвященное комплексной безопасности вузов. В 13:30 будет объявлена минута молчания в память о погибших. О том, чем живет ПГНИУ спустя год после страшной атаки, в фоторепортаже URA.RU.

Кампус ПГНИУ. Пермь
Западный КПП университета, через который на территорию кампуса проник Тимур Бекмансуров. Сейчас о трагедии здесь уже ничего не напоминает, а за охраной следит подведомственное Росгвардии ФГУП «Охрана».
Фото:
Кампус ПГНИУ. Пермь
Пермский госуниверситет — один из крупнейших на Западном Урале вузов. На территории кампуса расположены 16 корпусов.
Фото:
Кампус ПГНИУ. Пермь
Ближайшие к КПП корпуса — 6-й (химический факультет) и 8-й (географический факультет). Именно они год назад стали «мишенью» нападавшего.
Фото:
Кампус ПГНИУ. Пермь
Фонтан «Одуванчик» — одно из излюбленных мест встреч не только студентов — сюда с удовольствием приходят и горожане со своими детьми, посещающие ботанический сад при ПГНИУ.
Фото:
Кампус ПГНИУ. Пермь
Проход между двумя корпусами с бетонными колоннами во время атаки стал укрытием для тех, кто оказался на пути у Бекмансурова.
Фото:
Кампус ПГНИУ. Пермь
Внутри корпусов ПГНИУ кипит жизнь. Кто-то спешит на пары…
Фото:
Кампус ПГНИУ. Пермь
…а кто-то торопится успеть попасть в студенческий буфет
Фото:
Кампус ПГНИУ. Пермь
Охрана практически везде — как внутри зданий университета…
Фото:
Кампус ПГНИУ. Пермь
…так и на улице
Фото:
Кампус ПГНИУ. Пермь
20 сентября все желающие могут почтить память погибших. Место для возложения цветов организовано рядом с восточным входом на территории кампуса.
Фото:

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Пермский государственный университет (ПГНИУ) вспоминает жертв трагедии, произошедшей 20 сентября 2021 года. Ровно год назад первокурсник университета Тимур Бекмансуров, вооруженный помповым ружьем, проник на территорию кампуса, где открыл стрельбу. В результате атаки погибли шесть человек. Во вторник на территории кампуса пройдут памятные мероприятия: концерт, организованный студентами университета, открытая дискуссия об осмыслении насилия и совещание, посвященное комплексной безопасности вузов. В 13:30 будет объявлена минута молчания в память о погибших. О том, чем живет ПГНИУ спустя год после страшной атаки, в фоторепортаже URA.RU.
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