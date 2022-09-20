Власть вернулась к идее бесплатной еды для малоимущих

В правительстве и Госдуме вернулись к обсуждению программ продовольственной помощи малоимущим. Базовый сценарий предполагает раздачу россиянам с доходами ниже прожиточного минимума банковских продуктовых карточек, однако у Минпромторга и Минсельхоза есть и другие предложения, сообщил URA.RU источник, близкий к кабмину. Эти меры позволят повысить качество жизни миллионов людей в России и поддержат отечественных производителей еды, рассказали URA.RU эксперты.
По сведениям источника URA.RU, власти обсуждают идею запустить одну или несколько параллельных программ помощи малоимущим продуктами отечественных агропредприятий. «Эти вопросы прорабатываются в правительстве наряду с другими в рамках укрепления продовольственной безопасности РФ. Вопрос с продуктовыми карточками обсуждается уже как минимум пять лет, однако прежде он каждый раз упирался в финансирование, так как федеральному бюджету они могут обойтись от 300 до 400 миллиардов рублей в год. Теперь эти траты предлагается рассматривать не только как расходы, но и как инвестиции в агропромкомплекс», — рассказал собеседник агентства.
Российские агропредприятия могут получить новые каналы сбыта
По словам источника, помимо чисто экономических проблем тема продуктовых карточек имеет негативную окраску в массовом сознании, так как ассоциируется с бедственным состоянием экономики. «Этот аспект в кабмине тоже учитывают, хотя уже неоднократно разъяснялось, что продуктовые карточки есть во многих развитых странах, в том числе в США, и люди охотно ими пользуются. Среди других препятствий — сложное администрирование и контроль по сравнению с другими выплатами, хотя опыт целого ряда регионов уже показал, что это решаемые вопросы», — добавил он.
Активнее всего различные программы продовольственной помощи продвигает Минпромторг. Помимо банковских карточек, деньги с которых можно будет потратить только на продукты отечественного производства, это фудшеринг (раздача еды с истекающим сроком годности), скидочные купоны для использования в обычных торговых сетях и продуктовая благотворительность, в том числе организация бесплатного или льготного питания.
«Предложения есть разные, но все сводится к тому, чтобы выделенные государством средства люди не смогли потратить ни на что, кроме еды. Все это рассматривается в качестве мер поддержки сельского хозяйства», — пояснил источник.
Программы продовольственной помощи увеличивают спрос на товары отечественного агропромкомплекса
Другой источник URA.RU подтвердил, что работу над программами продовольственной помощи малоимущим курирует Минпромторг. По его словам, в обсуждении также участвуют представители Минтруда. На момент публикации пресс-службы Минпромторга, Минсельхоза и Минтруда не ответили на запрос редакции.
Программа продовольственной помощи в варианте специальной банковской карты уже прошла все согласования в правительстве, была одобрена бизнес-сообществом и Общественной палатой РФ, рассказал URA.RU председатель совета Торгово-промышленной палаты по развитию потребительского рынка Александр Борисов. «Это так называемая электронная продовольственная карта давно прошла все согласования, но Минфин не включает ее в бюджет, по-видимому, из-за нехватки средств.
Запуском этой программы, в первую очередь, решается проблема полноценного питания людей с низкими доходами, речь идет о нехватке в рационе овощей, фруктов и мяса», — пояснил эксперт.
Потратить деньги с продуктовых карт будет нельзя ни на что, кроме отечественных продуктов
Принципиальное отличие электронных продовольственных карт от советских продуктовых карточек в том, что последние решали проблему дефицита еды, которого в современной России нет, подчеркнул Борисов. «Скорее наоборот, в стране свинины, курятины, яиц и ряда других продуктов производится больше, чем люди покупают. Сейчас речь идет именно о повышении качества питания граждан. Кроме того, одновременно решается вторая задача — обеспечить более широкий спрос на продукцию отечественных производителей, для них это новые каналы сбыта, а значит — доходы», — добавил он. Пресс-служба Минфина не ответила на запрос URA.RU.
Программа продовольственной помощи не была реализована на федеральном уровне, так как это может привести к неэффективному расходованию бюджетных средств, заявила URA.RU первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева. По ее мнению, рациональнее распределять адресную помощь силами региональных властей. «Страна у нас большая, ситуация в субъектах разная, ранее Госдума проголосовала за расширение полномочий региональных властей, чтобы они могли такие программы реализовать. Благодаря этому есть варианты помощи малоимущим, которые позволяют поддержать людей в разных ситуациях, например, многодетных. Введение продовольственных карточек на всю страну по единым правилам не будет эффективным. Помощь должна быть адресной», — сказала депутат.
Госдума может одобрить новые меры продовольственной помощи на федеральном уровне уже завтра, 21 сентября, сообщил URA.RU замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. «Карточки ассоциируется с дефицитом, людей это раздражает, поэтому лучше это называть сертификатами на продукты и лекарства. Смысл в том, чтобы систематизировать помощь малоимущим гражданам, которая сейчас разная в различных регионах. Когда человек с низкими доходами претендует на материальную помощь от государства, например, еду или витамины купить, то встает вопрос контроля. Важно, чтобы он потратил деньги целевым образом и на товары только отечественного производства, а еще лучше — на произведенные в регионе его места жительства. Это большой плюс для российских предприятий. Я рассчитываю, что Госдума одобрит эту программу уже в ближайшее время», — заключил депутат.
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В правительстве и Госдуме вернулись к обсуждению программ продовольственной помощи малоимущим. Базовый сценарий предполагает раздачу россиянам с доходами ниже прожиточного минимума банковских продуктовых карточек, однако у Минпромторга и Минсельхоза есть и другие предложения, сообщил URA.RU источник, близкий к кабмину. Эти меры позволят повысить качество жизни миллионов людей в России и поддержат отечественных производителей еды, рассказали URA.RU эксперты. По сведениям источника URA.RU, власти обсуждают идею запустить одну или несколько параллельных программ помощи малоимущим продуктами отечественных агропредприятий. «Эти вопросы прорабатываются в правительстве наряду с другими в рамках укрепления продовольственной безопасности РФ. Вопрос с продуктовыми карточками обсуждается уже как минимум пять лет, однако прежде он каждый раз упирался в финансирование, так как федеральному бюджету они могут обойтись от 300 до 400 миллиардов рублей в год. Теперь эти траты предлагается рассматривать не только как расходы, но и как инвестиции в агропромкомплекс», — рассказал собеседник агентства. По словам источника, помимо чисто экономических проблем тема продуктовых карточек имеет негативную окраску в массовом сознании, так как ассоциируется с бедственным состоянием экономики. «Этот аспект в кабмине тоже учитывают, хотя уже неоднократно разъяснялось, что продуктовые карточки есть во многих развитых странах, в том числе в США, и люди охотно ими пользуются. Среди других препятствий — сложное администрирование и контроль по сравнению с другими выплатами, хотя опыт целого ряда регионов уже показал, что это решаемые вопросы», — добавил он. Активнее всего различные программы продовольственной помощи продвигает Минпромторг. Помимо банковских карточек, деньги с которых можно будет потратить только на продукты отечественного производства, это фудшеринг (раздача еды с истекающим сроком годности), скидочные купоны для использования в обычных торговых сетях и продуктовая благотворительность, в том числе организация бесплатного или льготного питания. «Предложения есть разные, но все сводится к тому, чтобы выделенные государством средства люди не смогли потратить ни на что, кроме еды. Все это рассматривается в качестве мер поддержки сельского хозяйства», — пояснил источник. Другой источник URA.RU подтвердил, что работу над программами продовольственной помощи малоимущим курирует Минпромторг. По его словам, в обсуждении также участвуют представители Минтруда. На момент публикации пресс-службы Минпромторга, Минсельхоза и Минтруда не ответили на запрос редакции. Программа продовольственной помощи в варианте специальной банковской карты уже прошла все согласования в правительстве, была одобрена бизнес-сообществом и Общественной палатой РФ, рассказал URA.RU председатель совета Торгово-промышленной палаты по развитию потребительского рынка Александр Борисов. «Это так называемая электронная продовольственная карта давно прошла все согласования, но Минфин не включает ее в бюджет, по-видимому, из-за нехватки средств. Запуском этой программы, в первую очередь, решается проблема полноценного питания людей с низкими доходами, речь идет о нехватке в рационе овощей, фруктов и мяса», — пояснил эксперт. Принципиальное отличие электронных продовольственных карт от советских продуктовых карточек в том, что последние решали проблему дефицита еды, которого в современной России нет, подчеркнул Борисов. «Скорее наоборот, в стране свинины, курятины, яиц и ряда других продуктов производится больше, чем люди покупают. Сейчас речь идет именно о повышении качества питания граждан. Кроме того, одновременно решается вторая задача — обеспечить более широкий спрос на продукцию отечественных производителей, для них это новые каналы сбыта, а значит — доходы», — добавил он. Пресс-служба Минфина не ответила на запрос URA.RU. Программа продовольственной помощи не была реализована на федеральном уровне, так как это может привести к неэффективному расходованию бюджетных средств, заявила URA.RU первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева. По ее мнению, рациональнее распределять адресную помощь силами региональных властей. «Страна у нас большая, ситуация в субъектах разная, ранее Госдума проголосовала за расширение полномочий региональных властей, чтобы они могли такие программы реализовать. Благодаря этому есть варианты помощи малоимущим, которые позволяют поддержать людей в разных ситуациях, например, многодетных. Введение продовольственных карточек на всю страну по единым правилам не будет эффективным. Помощь должна быть адресной», — сказала депутат. Госдума может одобрить новые меры продовольственной помощи на федеральном уровне уже завтра, 21 сентября, сообщил URA.RU замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. «Карточки ассоциируется с дефицитом, людей это раздражает, поэтому лучше это называть сертификатами на продукты и лекарства. Смысл в том, чтобы систематизировать помощь малоимущим гражданам, которая сейчас разная в различных регионах. Когда человек с низкими доходами претендует на материальную помощь от государства, например, еду или витамины купить, то встает вопрос контроля. Важно, чтобы он потратил деньги целевым образом и на товары только отечественного производства, а еще лучше — на произведенные в регионе его места жительства. Это большой плюс для российских предприятий. Я рассчитываю, что Госдума одобрит эту программу уже в ближайшее время», — заключил депутат.