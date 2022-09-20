Власть вернулась к идее бесплатной еды для малоимущих

Рост спроса на российские продукты простимулирует экономику

20 сентября 2022 в 20:11 Размер текста - 17 +

Власти помогут малоимущим россиянам улучшить рацион питания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России В правительстве и Госдуме вернулись к обсуждению программ продовольственной помощи малоимущим. Базовый сценарий предполагает раздачу россиянам с доходами ниже прожиточного минимума банковских продуктовых карточек, однако у Минпромторга и Минсельхоза есть и другие предложения, сообщил URA.RU источник, близкий к кабмину. Эти меры позволят повысить качество жизни миллионов людей в России и поддержат отечественных производителей еды, рассказали URA.RU эксперты. По сведениям источника URA.RU, власти обсуждают идею запустить одну или несколько параллельных программ помощи малоимущим продуктами отечественных агропредприятий. «Эти вопросы прорабатываются в правительстве наряду с другими в рамках укрепления продовольственной безопасности РФ. Вопрос с продуктовыми карточками обсуждается уже как минимум пять лет, однако прежде он каждый раз упирался в финансирование, так как федеральному бюджету они могут обойтись от 300 до 400 миллиардов рублей в год. Теперь эти траты предлагается рассматривать не только как расходы, но и как инвестиции в агропромкомплекс», — рассказал собеседник агентства. Российские агропредприятия могут получить новые каналы сбыта Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам источника, помимо чисто экономических проблем тема продуктовых карточек имеет негативную окраску в массовом сознании, так как ассоциируется с бедственным состоянием экономики. «Этот аспект в кабмине тоже учитывают, хотя уже неоднократно разъяснялось, что продуктовые карточки есть во многих развитых странах, в том числе в США, и люди охотно ими пользуются. Среди других препятствий — сложное администрирование и контроль по сравнению с другими выплатами, хотя опыт целого ряда регионов уже показал, что это решаемые вопросы», — добавил он. Активнее всего различные программы продовольственной помощи продвигает Минпромторг. Помимо банковских карточек, деньги с которых можно будет потратить только на продукты отечественного производства, это фудшеринг (раздача еды с истекающим сроком годности), скидочные купоны для использования в обычных торговых сетях и продуктовая благотворительность, в том числе организация бесплатного или льготного питания. «Предложения есть разные, но все сводится к тому, чтобы выделенные государством средства люди не смогли потратить ни на что, кроме еды. Все это рассматривается в качестве мер поддержки сельского хозяйства», — пояснил источник. Программы продовольственной помощи увеличивают спрос на товары отечественного агропромкомплекса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Другой источник URA.RU подтвердил, что работу над программами продовольственной помощи малоимущим курирует Минпромторг. По его словам, в обсуждении также участвуют представители Минтруда. На момент публикации пресс-службы Минпромторга, Минсельхоза и Минтруда не ответили на запрос редакции. Программа продовольственной помощи в варианте специальной банковской карты уже прошла все согласования в правительстве, была одобрена бизнес-сообществом и Общественной палатой РФ, рассказал URA.RU председатель совета Торгово-промышленной палаты по развитию потребительского рынка Александр Борисов. «Это так называемая электронная продовольственная карта давно прошла все согласования, но Минфин не включает ее в бюджет, по-видимому, из-за нехватки средств. Запуском этой программы, в первую очередь, решается проблема полноценного питания людей с низкими доходами, речь идет о нехватке в рационе овощей, фруктов и мяса», — пояснил эксперт. Потратить деньги с продуктовых карт будет нельзя ни на что, кроме отечественных продуктов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Принципиальное отличие электронных продовольственных карт от советских продуктовых карточек в том, что последние решали проблему дефицита еды, которого в современной России нет, подчеркнул Борисов. «Скорее наоборот, в стране свинины, курятины, яиц и ряда других продуктов производится больше, чем люди покупают. Сейчас речь идет именно о повышении качества питания граждан. Кроме того, одновременно решается вторая задача — обеспечить более широкий спрос на продукцию отечественных производителей, для них это новые каналы сбыта, а значит — доходы», — добавил он. Пресс-служба Минфина не ответила на запрос URA.RU. Программа продовольственной помощи не была реализована на федеральном уровне, так как это может привести к неэффективному расходованию бюджетных средств, заявила URA.RU первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева. По ее мнению, рациональнее распределять адресную помощь силами региональных властей. «Страна у нас большая, ситуация в субъектах разная, ранее Госдума проголосовала за расширение полномочий региональных властей, чтобы они могли такие программы реализовать. Благодаря этому есть варианты помощи малоимущим, которые позволяют поддержать людей в разных ситуациях, например, многодетных. Введение продовольственных карточек на всю страну по единым правилам не будет эффективным. Помощь должна быть адресной», — сказала депутат. Статья по теме Россия перестанет зависеть от импорта сезонных продуктов Госдума может одобрить новые меры продовольственной помощи на федеральном уровне уже завтра, 21 сентября, сообщил URA.RU замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. «Карточки ассоциируется с дефицитом, людей это раздражает, поэтому лучше это называть сертификатами на продукты и лекарства. Смысл в том, чтобы систематизировать помощь малоимущим гражданам, которая сейчас разная в различных регионах. Когда человек с низкими доходами претендует на материальную помощь от государства, например, еду или витамины купить, то встает вопрос контроля. Важно, чтобы он потратил деньги целевым образом и на товары только отечественного производства, а еще лучше — на произведенные в регионе его места жительства. Это большой плюс для российских предприятий. Я рассчитываю, что Госдума одобрит эту программу уже в ближайшее время», — заключил депутат. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В правительстве и Госдуме вернулись к обсуждению программ продовольственной помощи малоимущим. Базовый сценарий предполагает раздачу россиянам с доходами ниже прожиточного минимума банковских продуктовых карточек, однако у Минпромторга и Минсельхоза есть и другие предложения, сообщил URA.RU источник, близкий к кабмину. Эти меры позволят повысить качество жизни миллионов людей в России и поддержат отечественных производителей еды, рассказали URA.RU эксперты. По сведениям источника URA.RU, власти обсуждают идею запустить одну или несколько параллельных программ помощи малоимущим продуктами отечественных агропредприятий. «Эти вопросы прорабатываются в правительстве наряду с другими в рамках укрепления продовольственной безопасности РФ. Вопрос с продуктовыми карточками обсуждается уже как минимум пять лет, однако прежде он каждый раз упирался в финансирование, так как федеральному бюджету они могут обойтись от 300 до 400 миллиардов рублей в год. Теперь эти траты предлагается рассматривать не только как расходы, но и как инвестиции в агропромкомплекс», — рассказал собеседник агентства. По словам источника, помимо чисто экономических проблем тема продуктовых карточек имеет негативную окраску в массовом сознании, так как ассоциируется с бедственным состоянием экономики. «Этот аспект в кабмине тоже учитывают, хотя уже неоднократно разъяснялось, что продуктовые карточки есть во многих развитых странах, в том числе в США, и люди охотно ими пользуются. Среди других препятствий — сложное администрирование и контроль по сравнению с другими выплатами, хотя опыт целого ряда регионов уже показал, что это решаемые вопросы», — добавил он. Активнее всего различные программы продовольственной помощи продвигает Минпромторг. Помимо банковских карточек, деньги с которых можно будет потратить только на продукты отечественного производства, это фудшеринг (раздача еды с истекающим сроком годности), скидочные купоны для использования в обычных торговых сетях и продуктовая благотворительность, в том числе организация бесплатного или льготного питания. «Предложения есть разные, но все сводится к тому, чтобы выделенные государством средства люди не смогли потратить ни на что, кроме еды. Все это рассматривается в качестве мер поддержки сельского хозяйства», — пояснил источник. Другой источник URA.RU подтвердил, что работу над программами продовольственной помощи малоимущим курирует Минпромторг. По его словам, в обсуждении также участвуют представители Минтруда. На момент публикации пресс-службы Минпромторга, Минсельхоза и Минтруда не ответили на запрос редакции. Программа продовольственной помощи в варианте специальной банковской карты уже прошла все согласования в правительстве, была одобрена бизнес-сообществом и Общественной палатой РФ, рассказал URA.RU председатель совета Торгово-промышленной палаты по развитию потребительского рынка Александр Борисов. «Это так называемая электронная продовольственная карта давно прошла все согласования, но Минфин не включает ее в бюджет, по-видимому, из-за нехватки средств. Запуском этой программы, в первую очередь, решается проблема полноценного питания людей с низкими доходами, речь идет о нехватке в рационе овощей, фруктов и мяса», — пояснил эксперт. Принципиальное отличие электронных продовольственных карт от советских продуктовых карточек в том, что последние решали проблему дефицита еды, которого в современной России нет, подчеркнул Борисов. «Скорее наоборот, в стране свинины, курятины, яиц и ряда других продуктов производится больше, чем люди покупают. Сейчас речь идет именно о повышении качества питания граждан. Кроме того, одновременно решается вторая задача — обеспечить более широкий спрос на продукцию отечественных производителей, для них это новые каналы сбыта, а значит — доходы», — добавил он. Пресс-служба Минфина не ответила на запрос URA.RU. Программа продовольственной помощи не была реализована на федеральном уровне, так как это может привести к неэффективному расходованию бюджетных средств, заявила URA.RU первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева. По ее мнению, рациональнее распределять адресную помощь силами региональных властей. «Страна у нас большая, ситуация в субъектах разная, ранее Госдума проголосовала за расширение полномочий региональных властей, чтобы они могли такие программы реализовать. Благодаря этому есть варианты помощи малоимущим, которые позволяют поддержать людей в разных ситуациях, например, многодетных. Введение продовольственных карточек на всю страну по единым правилам не будет эффективным. Помощь должна быть адресной», — сказала депутат. Госдума может одобрить новые меры продовольственной помощи на федеральном уровне уже завтра, 21 сентября, сообщил URA.RU замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. «Карточки ассоциируется с дефицитом, людей это раздражает, поэтому лучше это называть сертификатами на продукты и лекарства. Смысл в том, чтобы систематизировать помощь малоимущим гражданам, которая сейчас разная в различных регионах. Когда человек с низкими доходами претендует на материальную помощь от государства, например, еду или витамины купить, то встает вопрос контроля. Важно, чтобы он потратил деньги целевым образом и на товары только отечественного производства, а еще лучше — на произведенные в регионе его места жительства. Это большой плюс для российских предприятий. Я рассчитываю, что Госдума одобрит эту программу уже в ближайшее время», — заключил депутат.