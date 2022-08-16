Экономист Белоусов предложил вернуть продуктовые карточки

16 августа 2022 в 21:57 Размер текста - 17 +

Для борьбы с бедностью нужно обратить внимание на бюджетников в регионах, сказал Дмитрий Белоусов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Для борьбы с бедностью в некоторых слоях населения в России нужно применять карточки на продовольствие. Этим мнением поделился с корреспондентом URA.RU руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП, кандидат экономических наук Дмитрий Белоусов. «Есть социальные низы. Там, скорее всего, надо применять пособия. А именно — выдавать платежные карточки с ограничением по использованию. Можно на продукты, определенный набор промтоваров, но без возможности обналичить и использовать на приобретение алкоголя, табака и оплату азартных игр, и покупку предметов роскоши. Эта система более мягкая, чем американские карточки на продовольствие, но идея та же», — сказал Дмитрий Белоусов. По словам экономиста, бедность — это в большей степени ответственность местных властей, поэтому необходимо разрешить ряд проблем для полноценной борьбы с ней. «Ключевых вопроса два. Оба упираются в сбалансированность региональных бюджетов. Если нам удастся за счет трансфертов с федерального уровня обеспечить там баланс, то это есть ряд действий. Это повышение зарплаты в бюджетных отраслях, где все так себе, особенно в регионах. Это здравоохранение и школьное образование. Также необходимо снизить давление на малый бизнес, который может взять на себя часть бедных граждан. Нагрузка на малые и средние предприятия и несбалансированность региональных бюджетов — основная проблема бедности», — объяснил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для борьбы с бедностью в некоторых слоях населения в России нужно применять карточки на продовольствие. Этим мнением поделился с корреспондентом URA.RU руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП, кандидат экономических наук Дмитрий Белоусов. «Есть социальные низы. Там, скорее всего, надо применять пособия. А именно — выдавать платежные карточки с ограничением по использованию. Можно на продукты, определенный набор промтоваров, но без возможности обналичить и использовать на приобретение алкоголя, табака и оплату азартных игр, и покупку предметов роскоши. Эта система более мягкая, чем американские карточки на продовольствие, но идея та же», — сказал Дмитрий Белоусов. По словам экономиста, бедность — это в большей степени ответственность местных властей, поэтому необходимо разрешить ряд проблем для полноценной борьбы с ней. «Ключевых вопроса два. Оба упираются в сбалансированность региональных бюджетов. Если нам удастся за счет трансфертов с федерального уровня обеспечить там баланс, то это есть ряд действий. Это повышение зарплаты в бюджетных отраслях, где все так себе, особенно в регионах. Это здравоохранение и школьное образование. Также необходимо снизить давление на малый бизнес, который может взять на себя часть бедных граждан. Нагрузка на малые и средние предприятия и несбалансированность региональных бюджетов — основная проблема бедности», — объяснил эксперт.