Россия перестанет зависеть от импорта сезонных продуктов

Власти поддержат российский агробизнес и фермеров

19 сентября 2022 в 17:53 Размер текста - 17 +

Власти нашли способ сделать сезонные овощи доступными круглый год Фото: Илья Московец © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские власти устранят зависимость от импортных сезонных продуктов. На совещании с вице-премьерами 19 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о расширении мер поддержки российского агробизнеса и личных подсобных хозяйств. Эксперты объяснили URA.RU, что таким образом правительство добивается повышения доступности отечественных сельхозпродуктов для россиян. Во вступительном слове Мишустин акцентировал внимание на позитивной динамике развития агропромышленного сектора. «Президент обращал внимание на необходимость отрегулировать сложности, возникающие из-за санкций. Постановление правительства поможет агробизнесу своевременно рассчитываться по внешнеторговым контрактам, для чего скорректированы правила предоставления субсидий российским кредитным организациям. Это позволит агропрому и дальше пользоваться господдержкой, в том числе по ранее предоставленным льготным займам по ставке до 5%», — уточнил глава правительства РФ. Впервые льготные кредиты смогут взять россияне, ведущие личное подсобное хозяйство, заявил премьер-министр Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам Мишустина, увеличены сроки пролонгации ранее выданных льготных кредитов на строительство новых тепличных комплексов. «Говорили о необходимости такой помощи во время недавних рабочих поездок на Дальний Восток и в Подмосковье. В том числе — в связи с нарушением цепочек поставок необходимой техники из-за рубежа. Рассчитываем, что этот шаг снизит риски для инвесторов, занятых в таких проектах, и позволит по всей стране увеличивать объемы поставок свежих овощей и фруктов на внутренний рынок круглый год», — рассказал премьер. Впервые льготные кредиты станут доступны россиянам, ведущим личное подсобное хозяйство, отметил Мишустин. «Самозанятые люди, живущие на селе, смогут не только обеспечивать продуктами себя и своих близких, но и расширить свое дело по производству или переработке сельхозпродукции», — добавил глава правительства РФ. Решение предоставить субсидии селекционно-семеноводческим центрам стало результатом поездки Михаила Мишустина на одно из таких предприятий в Подмосковье Фото: Владимир Андреев © URA.RU Правительство расширило возможности для агробизнеса. Предприниматели могут получить субсидию на проекты в области семеноводства, подчеркнул премьер. «Увеличиваем с 20 до 50% размер возмещения расходов на создание и модернизацию селекционно-семеноводческих центров. Помимо этого, расширяем перечень субсидируемых направлений, чтобы ускорить строительство и обновление предприятий по производству кормов для аквакультуры. Весь комплекс мер начнет действовать с 2023 года. Рассчитываем, что это поможет нарастить объемы их производства в российском агросекторе», — сказал в завершении Мишустин. В июле премьер-министр побывал в тепличном хозяйстве и селекционно-семеноводческом центре в Кашире (Подмосковье), где познакомился с новыми технологиями выращивания овощей. В августе во время турне по Дальнему Востоку Мишустину представили результаты развития тепличного хозяйства в Якутии. Уборочная кампания высвечивает острые и актуальные вопросы в сельском хозяйстве, отмечают эксперты Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Принимая новые меры поддержки сельхозпроизводителей, правительство решает вопрос обеспечения россиян сезонными продуктами круглый год, отмечает ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников. «Близка к завершению уборочная кампания. Она высвечивает острые и актуальные проблемы. Меры поддержки агрокомплекса, представленные правительством, — это их решение. В летние месяцы, поздней осенью и ранней весной мы можем самостоятельно закрывать потребности в овощах, но в зимний период это сделать трудно, поэтому данный вопрос стоит на повестке дня. На этом основано развитие нашего агросектора, который в этом году чуть притормаживал, но ни разу не падал. Курс на поддержку тепличных комплексов и личных подсобных хозяйств, который озвучил Мишустин, является логичным продолжением импортозамещения», — уточнил эксперт. Льготные кредиты и субсидии для агробизнеса увеличат доступность сезонных продуктов доля россиян, считают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Льготные займы и субсидии, которые агробизнес может направить на инфраструктурные объекты и высокотехнологичные производства, позволят добиться самообеспечения страны продовольствием, уверен доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства Леонид Холод. «Сегодня агрокомплекс столкнулся с проблемами, которые косвенно вызваны санкционным давлением. Их устраняют с помощью развития агробизнеса и личных подсобных хозяйств. То, что можно производить в РФ, должно приоритетно производиться в РФ. В целом меры поддержки будут способствовать самообеспеченности овощами в местах, где мы можем себя обеспечивать. У нас шикарный агропотенциал, который надо использовать», — пояснил собеседник. Статья по теме Правительство РФ открыло новый ресурс для экономики Субсидируя сельское хозяйство и давая различные бонусы, правительство РФ улучшает ситуацию с доступностью овощей для россиян, уточняет директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. «Сельское хозяйство — отрасль, которая направлена на удовлетворение запросов населения. Сейчас мы переживаем серьезные проблемы с продовольственной инфляцией, которая достигает 13-15%. Для борьбы с ней и помощи населению правительство РФ принимает меры поддержки агробизнеса. Главное, что овощи будут доступны жителям страны в сезонные периоды, какую-то часть аграрии закроют с помощью тепличных хозяйств», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти устранят зависимость от импортных сезонных продуктов. На совещании с вице-премьерами 19 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о расширении мер поддержки российского агробизнеса и личных подсобных хозяйств. Эксперты объяснили URA.RU, что таким образом правительство добивается повышения доступности отечественных сельхозпродуктов для россиян. Во вступительном слове Мишустин акцентировал внимание на позитивной динамике развития агропромышленного сектора. «Президент обращал внимание на необходимость отрегулировать сложности, возникающие из-за санкций. Постановление правительства поможет агробизнесу своевременно рассчитываться по внешнеторговым контрактам, для чего скорректированы правила предоставления субсидий российским кредитным организациям. Это позволит агропрому и дальше пользоваться господдержкой, в том числе по ранее предоставленным льготным займам по ставке до 5%», — уточнил глава правительства РФ. По словам Мишустина, увеличены сроки пролонгации ранее выданных льготных кредитов на строительство новых тепличных комплексов. «Говорили о необходимости такой помощи во время недавних рабочих поездок на Дальний Восток и в Подмосковье. В том числе — в связи с нарушением цепочек поставок необходимой техники из-за рубежа. Рассчитываем, что этот шаг снизит риски для инвесторов, занятых в таких проектах, и позволит по всей стране увеличивать объемы поставок свежих овощей и фруктов на внутренний рынок круглый год», — рассказал премьер. Впервые льготные кредиты станут доступны россиянам, ведущим личное подсобное хозяйство, отметил Мишустин. «Самозанятые люди, живущие на селе, смогут не только обеспечивать продуктами себя и своих близких, но и расширить свое дело по производству или переработке сельхозпродукции», — добавил глава правительства РФ. Правительство расширило возможности для агробизнеса. Предприниматели могут получить субсидию на проекты в области семеноводства, подчеркнул премьер. «Увеличиваем с 20 до 50% размер возмещения расходов на создание и модернизацию селекционно-семеноводческих центров. Помимо этого, расширяем перечень субсидируемых направлений, чтобы ускорить строительство и обновление предприятий по производству кормов для аквакультуры. Весь комплекс мер начнет действовать с 2023 года. Рассчитываем, что это поможет нарастить объемы их производства в российском агросекторе», — сказал в завершении Мишустин. В июле премьер-министр побывал в тепличном хозяйстве и селекционно-семеноводческом центре в Кашире (Подмосковье), где познакомился с новыми технологиями выращивания овощей. В августе во время турне по Дальнему Востоку Мишустину представили результаты развития тепличного хозяйства в Якутии. Принимая новые меры поддержки сельхозпроизводителей, правительство решает вопрос обеспечения россиян сезонными продуктами круглый год, отмечает ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников. «Близка к завершению уборочная кампания. Она высвечивает острые и актуальные проблемы. Меры поддержки агрокомплекса, представленные правительством, — это их решение. В летние месяцы, поздней осенью и ранней весной мы можем самостоятельно закрывать потребности в овощах, но в зимний период это сделать трудно, поэтому данный вопрос стоит на повестке дня. На этом основано развитие нашего агросектора, который в этом году чуть притормаживал, но ни разу не падал. Курс на поддержку тепличных комплексов и личных подсобных хозяйств, который озвучил Мишустин, является логичным продолжением импортозамещения», — уточнил эксперт. Льготные займы и субсидии, которые агробизнес может направить на инфраструктурные объекты и высокотехнологичные производства, позволят добиться самообеспечения страны продовольствием, уверен доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства Леонид Холод. «Сегодня агрокомплекс столкнулся с проблемами, которые косвенно вызваны санкционным давлением. Их устраняют с помощью развития агробизнеса и личных подсобных хозяйств. То, что можно производить в РФ, должно приоритетно производиться в РФ. В целом меры поддержки будут способствовать самообеспеченности овощами в местах, где мы можем себя обеспечивать. У нас шикарный агропотенциал, который надо использовать», — пояснил собеседник. Субсидируя сельское хозяйство и давая различные бонусы, правительство РФ улучшает ситуацию с доступностью овощей для россиян, уточняет директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. «Сельское хозяйство — отрасль, которая направлена на удовлетворение запросов населения. Сейчас мы переживаем серьезные проблемы с продовольственной инфляцией, которая достигает 13-15%. Для борьбы с ней и помощи населению правительство РФ принимает меры поддержки агробизнеса. Главное, что овощи будут доступны жителям страны в сезонные периоды, какую-то часть аграрии закроют с помощью тепличных хозяйств», — резюмировал эксперт.