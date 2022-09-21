Российские власти нашли замену западному софту

Мишустин призвал мобилизовать внутренние IT-ресурсы

21 сентября 2022 в 17:23 Размер текста - 17 +

Российские власти заявили, что создали комфортные условия для IT-специалистов Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти России определили, как заменить западное программное обеспечение. В видеообращении к участникам международного форума Kazan Digital week 21 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин уточнил, что зарубежный софт необходимо заменить отечественным в течение трех лет. Эксперты объяснили URA.RU, что это необходимо для обеспечения безопасности страны. Обращаясь к участникам форума, Мишустин подчеркнул, что площадка, на которой общаются IT-специалисты, предприниматели, ученые и представители власти вносит свой вклад в достижение технологической безопасности. «В условиях санкций необходимо обеспечить самодостаточность решений во всех сферах экономики», — акцентировал внимание глава правительства РФ. Зарубежное программное обеспечение необходимо заменить к 2025 году, уточнил премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Первый пакет мер поддержки IT-отрасли был принят в начале пандемии, напомнил премьер. Это было сделано для создания более комфортных условий для работы в России, чем за границей. В 2021 году правительство приняло второй пакет мер. По словам Мишустина, в итоге объем производства, услуг, оказанных российскими специалистами, вырос на 75% и превысил 2 трлн рублей. Третий пакет мер принимался весной 2022 года — внесены изменения в налоговое законодательство, предоставлены льготная ипотека и отсрочка от армии специалистам IT-компаний. «К 2025 году все зарубежное программно-аппаратное обеспечение (ПО) и комплексы предстоит вывести из эксплуатации и заменить на российские. Мы усилили поддержку IT-компаний, чтобы они выполнили поставленную задачу. Сегодня, в условиях навязанных ограничений, мы опираемся на наши внутренние ресурсы. Только так в короткие сроки можно восполнить возникшие проблемы. Уверен, что во время дискуссии будут выработаны предложения, которые помогут нашей отрасли развиваться», — сказал в заключении глава правительства. Уход от зарубежного софта обеспечит безопасность страны, считают эксперты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Российские власти хотят достичь технологического суверенитета в области информационных технологий. Уход от доминирования западного ПО обеспечивается безопасность нашей страны, считает IT-предприниматель, президент компании «Крибрум» Игорь Ашманов. «Сейчас мы очень уязвимы именно в цифровой сфере. В некоторых, даже в критических, областях отмечается полное доминирование западного программного обеспечения. Современное ПО контролируется удаленно. Нам могут отключить маршрутизацию интернета, отозвать сертификат шифрования, который используется везде, где есть логин и пароль. Могут отключить смартфоны. Мы от этого не очень защищены», — пояснил эксперт. Переход на отечественный софт, о котором заявил Мишустин, жизненно необходимо, так как вся наша экономика, производственная база, общественная жизнь базируются на информационных технологиях, поддерживает точку зрения кандидат экономических наук Михаил Беляев. «Пока у нас многое закуплено за рубежом. Это не обеспечивает нашей безопасности. Мы уязвимы перед новыми санкциями Запада. Технологии не нами созданы и могут быть отключены. Перевод всей страны на собственные технологии продиктован всеми условиями, которые создались внутри РФ, поскольку этого требует экономика, и обстановкой, которая создалась вокруг нашего государства», — сказал собеседник. Статья по теме Молодым кадрам дали новый аргумент, почему нужно остаться в РФ Иметь собственный софт важно со стратегической точки зрения, дополняет исполнительный директор центра политического анализа Вячеслав Данилов. «В условиях санкционного давления власти выкручиваются, чтобы обеспечить наш цифровой суверенитет. Меры предпринимаются уже достаточно давно, так как международные корпорации пытаются приватизировать это пространство не только за счет создания киберспейсов, но и за счет традиционных способов шпионажа. Иметь собственное ПО — стратегически важно, чтобы по нажатию кнопки наши спутники слежения не вырубились, как в 2008 году во время конфликта с Грузией», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти России определили, как заменить западное программное обеспечение. В видеообращении к участникам международного форума Kazan Digital week 21 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин уточнил, что зарубежный софт необходимо заменить отечественным в течение трех лет. Эксперты объяснили URA.RU, что это необходимо для обеспечения безопасности страны. Обращаясь к участникам форума, Мишустин подчеркнул, что площадка, на которой общаются IT-специалисты, предприниматели, ученые и представители власти вносит свой вклад в достижение технологической безопасности. «В условиях санкций необходимо обеспечить самодостаточность решений во всех сферах экономики», — акцентировал внимание глава правительства РФ. Первый пакет мер поддержки IT-отрасли был принят в начале пандемии, напомнил премьер. Это было сделано для создания более комфортных условий для работы в России, чем за границей. В 2021 году правительство приняло второй пакет мер. По словам Мишустина, в итоге объем производства, услуг, оказанных российскими специалистами, вырос на 75% и превысил 2 трлн рублей. Третий пакет мер принимался весной 2022 года — внесены изменения в налоговое законодательство, предоставлены льготная ипотека и отсрочка от армии специалистам IT-компаний. «К 2025 году все зарубежное программно-аппаратное обеспечение (ПО) и комплексы предстоит вывести из эксплуатации и заменить на российские. Мы усилили поддержку IT-компаний, чтобы они выполнили поставленную задачу. Сегодня, в условиях навязанных ограничений, мы опираемся на наши внутренние ресурсы. Только так в короткие сроки можно восполнить возникшие проблемы. Уверен, что во время дискуссии будут выработаны предложения, которые помогут нашей отрасли развиваться», — сказал в заключении глава правительства. Российские власти хотят достичь технологического суверенитета в области информационных технологий. Уход от доминирования западного ПО обеспечивается безопасность нашей страны, считает IT-предприниматель, президент компании «Крибрум» Игорь Ашманов. «Сейчас мы очень уязвимы именно в цифровой сфере. В некоторых, даже в критических, областях отмечается полное доминирование западного программного обеспечения. Современное ПО контролируется удаленно. Нам могут отключить маршрутизацию интернета, отозвать сертификат шифрования, который используется везде, где есть логин и пароль. Могут отключить смартфоны. Мы от этого не очень защищены», — пояснил эксперт. Переход на отечественный софт, о котором заявил Мишустин, жизненно необходимо, так как вся наша экономика, производственная база, общественная жизнь базируются на информационных технологиях, поддерживает точку зрения кандидат экономических наук Михаил Беляев. «Пока у нас многое закуплено за рубежом. Это не обеспечивает нашей безопасности. Мы уязвимы перед новыми санкциями Запада. Технологии не нами созданы и могут быть отключены. Перевод всей страны на собственные технологии продиктован всеми условиями, которые создались внутри РФ, поскольку этого требует экономика, и обстановкой, которая создалась вокруг нашего государства», — сказал собеседник. Иметь собственный софт важно со стратегической точки зрения, дополняет исполнительный директор центра политического анализа Вячеслав Данилов. «В условиях санкционного давления власти выкручиваются, чтобы обеспечить наш цифровой суверенитет. Меры предпринимаются уже достаточно давно, так как международные корпорации пытаются приватизировать это пространство не только за счет создания киберспейсов, но и за счет традиционных способов шпионажа. Иметь собственное ПО — стратегически важно, чтобы по нажатию кнопки наши спутники слежения не вырубились, как в 2008 году во время конфликта с Грузией», — резюмировал эксперт.