После заявления Путина из Тюмени отправляются первые солдаты

URA.RU поговорило с каждым и узнало, что ими движет

21 сентября 2022 в 21:04 Размер текста - 17 +

У каждого добровольца свои мотивы для заключения военного контракта, но все они преследуют общую цель Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU После заявления президента РФ Владимира Путина о введении частичной мобилизации в Тюменском областном военкомате появились первые добровольцы. Они стремятся заключить контракты и отправиться в зону проведения специальной военной операции. У каждого из них своя история, своя мотивация, однако конечная цель общая. Корреспондент URA.RU пообщался с десятком первых добровольцев, которые уже посетили приемный пункт и готовятся к командировке. Добровольцам предстоит пройти обучение перед тем, как попасть на передовую (фото из архива) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В целях безопасности мы изменили имена опрошенных тюменцев. Алексею на вид около пятидесяти. Он кратко сообщил о том, что хочет принять участие в специальной военной операции и ушел быстрым шагом. Дмитрию 48 лет. «Я доброволец. Заключил контракт, скоро убываю на службу, это вопрос решенный», — рассказал он корреспонденту URA.RU и поспешил в подъехавшее такси. Двое молодых людей, выйдя из военкомата, сказали, что им некогда разговаривать с прессой: «Нам некогда, у нас скоро отправка» — и спешно удалились. На вид им 25-27 лет. Еще трое мужчин, которым на вид от сорока до шестидесяти лет, уклончиво отшутились: «Ждем отправки на юг. Позагорать». В руках у них были большие коробки. Продолжать диалог с корреспондентом они отказались, предложив побеседовать с кем-нибудь другим. Есть и такие люди, которые, зная, что им откажут, все равно идут в военкомат и стараются добиться своего. Антону 21 год. Он захотел стать добровольцем, но получил отказ по состоянию здоровья. Парень объяснил, что искренне хотел пойти служить, несмотря на проблемы со здоровьем. Иван уже побывал на Украине и в свои 22 года успел попасть под минометный обстрел. Теперь вместо одной из рук у него протез. Однако Иван решил не бросать службу в армии, теперь его ждет другая должность — не связанная с боевой службой. О частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин объявил 21 сентября Фото: Денис Моргунов © URA.RU Единственный из посетителей военкомата, не имеющий военных амбиций — это юный ученый Юрий. Он является аспирантом одного из вузов. Ему 25 лет. Пришел в военкомат для того, чтобы узнать, выпустят его из страны в отпуск за рубеж или нет. На вопрос о заключении контракта молодой человек ответил: «Я считаю, что могу пригодиться Родине головой, а не службой в армии». В облвоенкомате ему посоветовали обратиться в районный и уточнить этот вопрос там по телефону. Юрий позвонил и, закончив разговор, сообщил, что для вылета за границу ему придется предоставлять справку с места учебы о том, что он действительно аспирант очной формы обучения. Иначе высока вероятность того, что ему откажут в вылете. Таковы итоги первого дня частичной мобилизации. URA.RU продолжает следить за ходом военной приемной кампании. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После заявления президента РФ Владимира Путина о введении частичной мобилизации в Тюменском областном военкомате появились первые добровольцы. Они стремятся заключить контракты и отправиться в зону проведения специальной военной операции. У каждого из них своя история, своя мотивация, однако конечная цель общая. Корреспондент URA.RU пообщался с десятком первых добровольцев, которые уже посетили приемный пункт и готовятся к командировке. В целях безопасности мы изменили имена опрошенных тюменцев. Алексею на вид около пятидесяти. Он кратко сообщил о том, что хочет принять участие в специальной военной операции и ушел быстрым шагом. Дмитрию 48 лет. «Я доброволец. Заключил контракт, скоро убываю на службу, это вопрос решенный», — рассказал он корреспонденту URA.RU и поспешил в подъехавшее такси. Двое молодых людей, выйдя из военкомата, сказали, что им некогда разговаривать с прессой: «Нам некогда, у нас скоро отправка» — и спешно удалились. На вид им 25-27 лет. Еще трое мужчин, которым на вид от сорока до шестидесяти лет, уклончиво отшутились: «Ждем отправки на юг. Позагорать». В руках у них были большие коробки. Продолжать диалог с корреспондентом они отказались, предложив побеседовать с кем-нибудь другим. Есть и такие люди, которые, зная, что им откажут, все равно идут в военкомат и стараются добиться своего. Антону 21 год. Он захотел стать добровольцем, но получил отказ по состоянию здоровья. Парень объяснил, что искренне хотел пойти служить, несмотря на проблемы со здоровьем. Иван уже побывал на Украине и в свои 22 года успел попасть под минометный обстрел. Теперь вместо одной из рук у него протез. Однако Иван решил не бросать службу в армии, теперь его ждет другая должность — не связанная с боевой службой. Единственный из посетителей военкомата, не имеющий военных амбиций — это юный ученый Юрий. Он является аспирантом одного из вузов. Ему 25 лет. Пришел в военкомат для того, чтобы узнать, выпустят его из страны в отпуск за рубеж или нет. На вопрос о заключении контракта молодой человек ответил: «Я считаю, что могу пригодиться Родине головой, а не службой в армии». В облвоенкомате ему посоветовали обратиться в районный и уточнить этот вопрос там по телефону. Юрий позвонил и, закончив разговор, сообщил, что для вылета за границу ему придется предоставлять справку с места учебы о том, что он действительно аспирант очной формы обучения. Иначе высока вероятность того, что ему откажут в вылете. Таковы итоги первого дня частичной мобилизации. URA.RU продолжает следить за ходом военной приемной кампании.