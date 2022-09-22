Путин расширил россиянам возможности для переезда в новое жилье

Новый механизм президент РФ поручил внедрить Мутко

22 сентября 2022 в 20:33 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин представил механизм решения квартирного вопроса для россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россияне получат возможность решить свои жилищные проблемы, не прибегая к ипотечному кредитованию. Жить в комфортной квартире можно будет на условиях аренды, но платить не частнику, а государству, объяснили URA.RU эксперты итоги беседы президента РФ Владимира Путина и гендиректора госкорпорации «Дом.РФ» Виталия Мутко. Строительство арендного жилья поможет регионам закрыть кадровые проблемы и избавит от «ипотечного пузыря», считают специалисты. Встречу с Мутко президент Путин начал с поздравления с 25-летнием с момента образования Ассоциации жилищного строительства, из которой и вышла госкорпорация. Глава «Дом.РФ» рассказал, что за эти годы объемы строительства жилья в стране выросли в три раза — с 30 до 93 млн квадратных метров. Глава ДОМ.РФ Виталий Мутко будет развивать сферу арендного жилья Фото: Владимир Андреев © URA.RU С нуля был создан механизм ипотечного кредитования, сообщил Мутко. На сегодня им воспользовались уже 14 млн россиян. По словам главы компании, «Дом.РФ» является оператором всех ипотечных программ: льготной, семейной, дальневосточной и новой — IT-ипотеки. «Если все эти программы сложить, то, конечно, такой поддержки никогда не было. В кризисное время только эти программы смогли поддержать рынок», — отметил Мутко. По его словам, серьезный эффект дала дальневосточная ипотека. «Это играет на то, чтобы люди оставались на Дальнем Востоке и приезжали, что самое главное. Миграционный прирост положительный», — дополнил президент Путин. Государство взялось за рынок арендного жилья, который не мог начать развиваться с 2006 года Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Для тех, кто не может позволить себе взять ипотеку, государство начало реализовывать программы строительства арендного жилья. Мутко сообщил, что «в портфеле корпорации 18 домов, под 600 тысяч квадратных метров в семи регионах». Запущены программы на Сахалине, в Магадане, в Приморье и в других регионах. По словам Мутко: все дома строятся по современным стандартам отделки, это все безопасные дома, построенные с применением «зеленых технологий». Президент тут же отреагировал: «Везде [запущены] очень своевременно. Хорошие, скромные, очень достойные проекты. Современно, все красиво. Из-за того, что вы на „Звезде“ [судостроительная верфь „Звезда“ в приморском городе Большой Камень] построили такой комплекс, сразу стало полегче с кадрами», — заметил Путин. Арендное жилье — это способ решить жилищную проблему в России«, пояснил URA.RU вице-президент организации „Опора России“, руководитель направления „Строительство и ЖКХ“ Евгений Шлеменков. „Его актуальность возрастает. Даже в случае с ростом переселенцев из Украины и Донбасса — они ничего не смогут купить сейчас. Поэтому им надо дать возможность взять жилье в аренду. Кроме того, это расширение возможности миграции трудовых ресурсов. Вы можете привлечь в регион работников только гарантией предоставления жилья. Это хороший инструмент, которым нужно пользоваться», — пояснил эксперт. Ипотечные кредиты вечно выдавать не будут — пузырь может лопнуть Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU По словам Шлеменкова, решение о том, чтобы государство участвовало в строительстве арендного жилья, принято потому, что в небогатых регионах с этим есть проблемы, финансовые прежде всего: нужны «длинные деньги» — это позволит сдавать квартиры по приемлемым ценам. «Если этим будет заниматься Дом.рф, эта проблема сдвинется с мертвой точки», — убежден Евгений Шлеменков. Кроме того, отметил эксперт, строительство арендного жилья — это своего рода защита от ипотечного пузыря. Дело в том, что ипотечные ресурсы ограничены, и рано или поздно они будут исчерпаны: те, кто мог взять кредит, уже взял. «Когда этот ресурс исчерпывается, банки начинают давать ипотеку, не принимая во внимание то, смогут люди обслуживать эту ипотеку или нет. Рано или поздно этот ипотечный пузырь лопнет, как это произошло в США, в Японии. До определенного предела ипотеку стимулировать можно и нужно. Но есть предел, после которого это становится опасно для экономики, для финансового сектора», — отметил эксперт. Арендное жилье, если оно будет субсидироваться государством, действительно будет дешевле даже нулевой ипотечной ставки, отмечает Павел Склянчук. Это поможет людям решить свой квартирный вопрос. Новость по теме В ГД предложили ввести мораторий на штрафы за неуплату ЖКХ для мобилизованных Такими проектами государство может подтягивать за собой рынок, объясняет гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. «Когда такие дома появляются, рынок начинает подтягиваться, особенно если эти дома будут востребованы. Но если государство захочет развивать этот рынок, нужны будут меры стимулирования, так как строительство жилья для аренды, требует долгосрочного планирования рисков», — полагает политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россияне получат возможность решить свои жилищные проблемы, не прибегая к ипотечному кредитованию. Жить в комфортной квартире можно будет на условиях аренды, но платить не частнику, а государству, объяснили URA.RU эксперты итоги беседы президента РФ Владимира Путина и гендиректора госкорпорации «Дом.РФ» Виталия Мутко. Строительство арендного жилья поможет регионам закрыть кадровые проблемы и избавит от «ипотечного пузыря», считают специалисты. Встречу с Мутко президент Путин начал с поздравления с 25-летнием с момента образования Ассоциации жилищного строительства, из которой и вышла госкорпорация. Глава «Дом.РФ» рассказал, что за эти годы объемы строительства жилья в стране выросли в три раза — с 30 до 93 млн квадратных метров. С нуля был создан механизм ипотечного кредитования, сообщил Мутко. На сегодня им воспользовались уже 14 млн россиян. По словам главы компании, «Дом.РФ» является оператором всех ипотечных программ: льготной, семейной, дальневосточной и новой — IT-ипотеки. «Если все эти программы сложить, то, конечно, такой поддержки никогда не было. В кризисное время только эти программы смогли поддержать рынок», — отметил Мутко. По его словам, серьезный эффект дала дальневосточная ипотека. «Это играет на то, чтобы люди оставались на Дальнем Востоке и приезжали, что самое главное. Миграционный прирост положительный», — дополнил президент Путин. Для тех, кто не может позволить себе взять ипотеку, государство начало реализовывать программы строительства арендного жилья. Мутко сообщил, что «в портфеле корпорации 18 домов, под 600 тысяч квадратных метров в семи регионах». Запущены программы на Сахалине, в Магадане, в Приморье и в других регионах. По словам Мутко: все дома строятся по современным стандартам отделки, это все безопасные дома, построенные с применением «зеленых технологий». Президент тут же отреагировал: «Везде [запущены] очень своевременно. Хорошие, скромные, очень достойные проекты. Современно, все красиво. Из-за того, что вы на „Звезде“ [судостроительная верфь „Звезда“ в приморском городе Большой Камень] построили такой комплекс, сразу стало полегче с кадрами», — заметил Путин. Арендное жилье — это способ решить жилищную проблему в России«, пояснил URA.RU вице-президент организации „Опора России“, руководитель направления „Строительство и ЖКХ“ Евгений Шлеменков. „Его актуальность возрастает. Даже в случае с ростом переселенцев из Украины и Донбасса — они ничего не смогут купить сейчас. Поэтому им надо дать возможность взять жилье в аренду. Кроме того, это расширение возможности миграции трудовых ресурсов. Вы можете привлечь в регион работников только гарантией предоставления жилья. Это хороший инструмент, которым нужно пользоваться», — пояснил эксперт. По словам Шлеменкова, решение о том, чтобы государство участвовало в строительстве арендного жилья, принято потому, что в небогатых регионах с этим есть проблемы, финансовые прежде всего: нужны «длинные деньги» — это позволит сдавать квартиры по приемлемым ценам. «Если этим будет заниматься Дом.рф, эта проблема сдвинется с мертвой точки», — убежден Евгений Шлеменков. Кроме того, отметил эксперт, строительство арендного жилья — это своего рода защита от ипотечного пузыря. Дело в том, что ипотечные ресурсы ограничены, и рано или поздно они будут исчерпаны: те, кто мог взять кредит, уже взял. «Когда этот ресурс исчерпывается, банки начинают давать ипотеку, не принимая во внимание то, смогут люди обслуживать эту ипотеку или нет. Рано или поздно этот ипотечный пузырь лопнет, как это произошло в США, в Японии. До определенного предела ипотеку стимулировать можно и нужно. Но есть предел, после которого это становится опасно для экономики, для финансового сектора», — отметил эксперт. Арендное жилье, если оно будет субсидироваться государством, действительно будет дешевле даже нулевой ипотечной ставки, отмечает Павел Склянчук. Это поможет людям решить свой квартирный вопрос. Такими проектами государство может подтягивать за собой рынок, объясняет гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. «Когда такие дома появляются, рынок начинает подтягиваться, особенно если эти дома будут востребованы. Но если государство захочет развивать этот рынок, нужны будут меры стимулирования, так как строительство жилья для аренды, требует долгосрочного планирования рисков», — полагает политолог.