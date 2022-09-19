Минфин предложил властям РФ разрешить россиянам не платить ипотеку до апреля

Министерство финансов РФ обратилось к властям с предложением продлить россиянам «кредитные каникулы» до 31 марта 2023 года. Таким образом, граждане смогут не платить по ипотечным и потребительским кредитам. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства.
«Проект постановления об этом подготовил Минфин России. Он предусматривает продление до 31 марта 2023 года срока обращения граждан в банки за «кредитными каникулами», — поясняется на сайте. Эта мера позволит воспользоваться «кредитными каникулами» большему количеству россиян. Документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Ранее Госдума разрешила россиянам не платить за ипотеку до октября. Кроме того, в России предложили отменить штрафы за просрочки по ипотеке до конца 2022 года, пишет RT. Также телеканал 360 пояснял, как россиянам оформить кредитные каникулы. Гражданам страны предлагается поместить информационный портал «Объясняем.РФ», где есть вся необходимая информация.
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