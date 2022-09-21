В ГД предложили ввести мораторий на штрафы за неуплату ЖКХ для мобилизованных

22 сентября 2022 в 02:55 Размер текста - 17 +

Мера может коснуться граждан, которые попадают под частичную мобилизацию, и добровольцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В России предложили ввести частичный или полный мораторий на начисление пеней за неуплату услуг ЖКХ для мобилизованных. Об этом сообщил член комитета Государственной думы Федерального собрания РФ по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству «Единая Россия» Александр Якубовский. Такую инициативу предложили для граждан, принимающих участие в спецоперации как на добровольной основе, так и в рамках частичной мобилизации, передают «Известия». Кроме того, Якубовский предложил ввести полный мораторий на оплату ЖКУ и иных услуг, связанных с содержанием единственного жилья мобилизованных одиноких граждан, а также добровольцев. 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в связи с проведением вынужденной спецоперации по защите республик Донбасса. В стране начали выдавать первые повестки врачам и десантникам. Всего планируется привлечь 300 тысяч человек. Ранее первый зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил о том, что в Госдуму внесут законопроект о выплате государством ипотеки и автокредитов мобилизованных граждан. Кроме того «Единая Россия» вместе с правительством разработала законопроект о сохранении за участниками спецоперации рабочих мест.

В России предложили ввести частичный или полный мораторий на начисление пеней за неуплату услуг ЖКХ для мобилизованных. Об этом сообщил член комитета Государственной думы Федерального собрания РФ по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству «Единая Россия» Александр Якубовский. Такую инициативу предложили для граждан, принимающих участие в спецоперации как на добровольной основе, так и в рамках частичной мобилизации, передают «Известия». Кроме того, Якубовский предложил ввести полный мораторий на оплату ЖКУ и иных услуг, связанных с содержанием единственного жилья мобилизованных одиноких граждан, а также добровольцев. 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в связи с проведением вынужденной спецоперации по защите республик Донбасса. В стране начали выдавать первые повестки врачам и десантникам. Всего планируется привлечь 300 тысяч человек. Ранее первый зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил о том, что в Госдуму внесут законопроект о выплате государством ипотеки и автокредитов мобилизованных граждан. Кроме того «Единая Россия» вместе с правительством разработала законопроект о сохранении за участниками спецоперации рабочих мест.