В военкомат Перми идут госслужащие и заводчане

Третий день мобилизации в фоторепортаже URA.RU

23 сентября 2022 в 20:45 Размер текста - 17 +

У входа в военкомат Мотовилихинского и Орджоникидзевского района собралось несколько человек Фото: Сергей Русанов © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Перми, получившие повестки после объявленной 21 сентября мобилизации, прибывают в военкоматы. В будний день у входа военный комиссариата Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов города скопилась очередь. С некоторыми из них пообщался корреспондент URA.RU. Рабочему пермского предприятия «ОДК-Стар» Алексею 32 года. Мужчина рассказал, что получил повестку накануне. «Вчера пришла повестка. Да, в целом, нормальный настрой. Мне не первый раз — служил уже», — кратко пояснил пермяк. Жителю Перми Эдуарду З9 лет. Горожанин лишь сказал, что повестка также пришла ему накануне и после этого поспешил внутрь военкомата. Василина Каткова дожидается у военкомата мужа, который получил повестку Фото: Сергей Русанов © URA.RU Васелина Каткова ожидает у входа в военкомат своего мужа. 25-летний слесарь-ремонтник «ПЦБК» Валерий ранее проходил срочную службу и сейчас, как и многие, явился по повестке. «Он, в принципе, мне не раз говорил, что готов подписать контракт и поехать [в зону проведения СВО] — поделилась с URA.RU супруга пермяка. — А тут, вот повестка пришла, что нужно явиться в военкомат. Друга у него уже мобилизовали, он сегодня-завтра уезжает». Работник ОАО «РЖД» Владислав Силинов (35 лет) пришел в военкомат вместе с коллегой, Михаилом Дорофеевым (34 года). Оба заявили, что повестки пока не получали. «Просто на работе в отделе кадров мне сказали подойти в военкомат, чтобы поставить бронь. У меня третий ребенок родился, я документы принес», — показывает файл с бумагами Силинов. Оба пермяка добавили, что готовы к мобилизации, если возникнет такая необходимость. «У нас коллега мобилизован, уедет скоро. Уже вещи собрал», — резюмировали горожане. Сергей Вициго из Добрянки рассказал, что один из его знакомых уже мобилизован Фото: Сергей Русанов © URA.RU 26-летний Сергей Вициго из Добрянки пока не попал под мобилизацию, но в военкомате ему необходимо встать на учет из-за смены прописки. В беседе с корреспондентом URA.RU он пояснил, что его знакомый «уже месяц, как на сборах»: «Он в Чечне служил, поэтому ему сказали, что он туда [в зону проведения СВО] поедет». Уроженцу Казани Ивану Малиновскому посоветовали встать на воинский учет в Перми Фото: Сергей Русанов © URA.RU Житель Казани Иван Малиновский переехал в Пермь в 2009 году. 33-летний мужчина рассказал, что занимается ремонтом и отделкой. «Мне позвонили из военкомата в Казани и сказали встать на учет здесь, поскольку у меня временная пермская прописка. Ну, призовут — поеду, что ж поделать», — отметил Малиновский. 29-летний Роман решил узнать в военкомате обо всех нюансах мобилизации Фото: Сергей Русанов © URA.RU Госслужащий из Перми Роман стоит в очереди, чтобы узнать подробности о проходящей мобилизации. «Мне 29 лет. Я пришел проконсультироваться по поводу брони — кто под нее подпадает», — заявляет Роман. Мужчина добавил, что в кругу его знакомых, есть те, кто уже получил повестки. А я сам он «спокойно к этому [мобилизации] относится».



21 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил о подписании указа о частичной мобилизации. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов. В первую очередь решено призывать на службу граждан в возрасте до 45 лет, имеющих определенные военные звания и специальности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Перми, получившие повестки после объявленной 21 сентября мобилизации, прибывают в военкоматы. В будний день у входа военный комиссариата Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов города скопилась очередь. С некоторыми из них пообщался корреспондент URA.RU. Рабочему пермского предприятия «ОДК-Стар» Алексею 32 года. Мужчина рассказал, что получил повестку накануне. «Вчера пришла повестка. Да, в целом, нормальный настрой. Мне не первый раз — служил уже», — кратко пояснил пермяк. Жителю Перми Эдуарду З9 лет. Горожанин лишь сказал, что повестка также пришла ему накануне и после этого поспешил внутрь военкомата. Васелина Каткова ожидает у входа в военкомат своего мужа. 25-летний слесарь-ремонтник «ПЦБК» Валерий ранее проходил срочную службу и сейчас, как и многие, явился по повестке. «Он, в принципе, мне не раз говорил, что готов подписать контракт и поехать [в зону проведения СВО] — поделилась с URA.RU супруга пермяка. — А тут, вот повестка пришла, что нужно явиться в военкомат. Друга у него уже мобилизовали, он сегодня-завтра уезжает». Работник ОАО «РЖД» Владислав Силинов (35 лет) пришел в военкомат вместе с коллегой, Михаилом Дорофеевым (34 года). Оба заявили, что повестки пока не получали. «Просто на работе в отделе кадров мне сказали подойти в военкомат, чтобы поставить бронь. У меня третий ребенок родился, я документы принес», — показывает файл с бумагами Силинов. Оба пермяка добавили, что готовы к мобилизации, если возникнет такая необходимость. «У нас коллега мобилизован, уедет скоро. Уже вещи собрал», — резюмировали горожане. 26-летний Сергей Вициго из Добрянки пока не попал под мобилизацию, но в военкомате ему необходимо встать на учет из-за смены прописки. В беседе с корреспондентом URA.RU он пояснил, что его знакомый «уже месяц, как на сборах»: «Он в Чечне служил, поэтому ему сказали, что он туда [в зону проведения СВО] поедет». Житель Казани Иван Малиновский переехал в Пермь в 2009 году. 33-летний мужчина рассказал, что занимается ремонтом и отделкой. «Мне позвонили из военкомата в Казани и сказали встать на учет здесь, поскольку у меня временная пермская прописка. Ну, призовут — поеду, что ж поделать», — отметил Малиновский. Госслужащий из Перми Роман стоит в очереди, чтобы узнать подробности о проходящей мобилизации. «Мне 29 лет. Я пришел проконсультироваться по поводу брони — кто под нее подпадает», — заявляет Роман. Мужчина добавил, что в кругу его знакомых, есть те, кто уже получил повестки. А я сам он «спокойно к этому [мобилизации] относится». 21 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил о подписании указа о частичной мобилизации. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов. В первую очередь решено призывать на службу граждан в возрасте до 45 лет, имеющих определенные военные звания и специальности.