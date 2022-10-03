Россия ускорила объединение с Белоруссией

Государства начали синхронизировать законодательства

03 октября 2022 в 20:38 Размер текста - 17 +

Россия и Белоруссия обеспечат бизнесменам равные условия для работы на территории обеих стран Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские власти ускорят объединение с экономикой союзной Белоруссии. Для этого на встрече 3 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин с коллегой из Белоруссии Романом Головченко подписали договор об общих принципах налогообложения и обсудили выполнения союзных программ, объяснили URA.RU эксперты. По их словам, для углубления интеграции требуется синхронизация законодательств двух государств. В приветственной речи Мишустин подчеркнул, что придает «особое значение укреплению дружеских, партнерских и союзнических отношений с братской Белоруссией». «Убежден, что развитие интеграции в Союзном государстве даст эффективный ответ на новые вызовы, которые связаны с санкциями», — сказал глава правительства РФ. Выполнено более половины мероприятий, направленных на углубление интеграции России и Белоруссии, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин (справа) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российские власти принимают меры, направленные на защиту экономической безопасности, технологического суверенитета России и Белоруссии, заверил Мишустин. «Ускоряем реализацию 28 союзных программ, которые были утверждены президентами на заседании Высшего Госсовета в ноябре 2021 года. Уже выполнено более половины из запланированных 989 мероприятий», — уточнил премьер-министр РФ. Премьер-министры двух стран подписали договор об общих принципах принципах налогообложения по косвенным налогам. Он закрепил обязательства стран по передаче налоговой информации в единую базу данных, а также определил минимальные налоговые ставки. Договор об общих принципах налогообложения по косвенным налогам станет основой для создания налогового комитета Союзного государства, сообщил Михаил Мишустин Фото: Денис Моргунов © URA.RU «Это [подписание договора] — большой шаг на пути к углублению интеграции в Союзном государстве. И мы продолжим выстраивать новые механизмы взаимодействия в таможенной, налоговой сферах, обеспечивать равные условия работы для наших предпринимателей и создавать единое экономическое пространство в интересах жителей как России, так и Белоруссии», — заявил Мишустин. Санкции против России ускоряют создание единой с Белоруссией экономики, считают эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Старт объединению России и Белоруссии дан в сентябре 2021 года. Тогда в результате переговоров президента РФ Владимира Путина с главой Белоруссии Александром Лукашенко в Москве были согласованы 28 союзных программ. Цель — создание единых рынков и условий в различных отраслях. Сдвиги, которые сегодня происходят на международном уровне, ускоряют формирование единой экономики. Так объяснил URA.RU проректор по международным связям Государственного академического университета гуманитарных наук, эксперт клуба «Валдай» Вячеслав Сутырин. «Движение, которое было намечено союзными программами, является вопросом жизни смерти для некоторых отраслей экономики как в России, так и в Белоруссии. Тоже самое в импортозамещении. Санкции ускоряют движение в направлении формирования единой экономики. А также они усиливают политическую волю для принятия дополнительных решений по ускорению или углублению интеграции в различных отраслях», — сказал эксперт. Россия заинтересована в сотрудничестве с Белоруссией на тему кооперации и импортозамещения, потдверждают эксперты Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Более высокий уровень интеграции, который обсуждали Мишустин и Головченко, необходим обеим странам для тесного сотрудничества по экономическим вопросам, взаимодействия на мировом рынке и на площадках международных организаций, считает заместитель директора Центра социальных и интеграционных исследований по вопросам Союзного государства и евразийской интеграции Владимир Киреев. «Единая экономика может стать выходом из ситуации. Россия заинтересована во взаимном сотрудничестве, высокой степени интеграции, которая идет по многим направлениям», — пояснил собеседник. Статья по теме Белоруссия заменит в России товары из Китая Углубление интеграции экономик двух государств требует документального подтверждения, поэтому страны синхронизируют законодательство, объясняет кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. «Учитывая, что Белоруссия и Россия с советских времен тесно связаны между собой промышленными, производственными и хозяйственными отношениями, интеграция происходила естественным образом. Документальное закрепление тенденций позволило ускорить процесс объединения экономик. Учитывая санкции против России, которые отсекают РФ от внешнего рынка, это абсолютно объективный процесс. Сейчас происходит гармонизация законодательства и поощрения деятельности бизнес-структур. Это практический ключ, который открывает двери к более глубокому сплочению», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти ускорят объединение с экономикой союзной Белоруссии. Для этого на встрече 3 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин с коллегой из Белоруссии Романом Головченко подписали договор об общих принципах налогообложения и обсудили выполнения союзных программ, объяснили URA.RU эксперты. По их словам, для углубления интеграции требуется синхронизация законодательств двух государств. В приветственной речи Мишустин подчеркнул, что придает «особое значение укреплению дружеских, партнерских и союзнических отношений с братской Белоруссией». «Убежден, что развитие интеграции в Союзном государстве даст эффективный ответ на новые вызовы, которые связаны с санкциями», — сказал глава правительства РФ. Российские власти принимают меры, направленные на защиту экономической безопасности, технологического суверенитета России и Белоруссии, заверил Мишустин. «Ускоряем реализацию 28 союзных программ, которые были утверждены президентами на заседании Высшего Госсовета в ноябре 2021 года. Уже выполнено более половины из запланированных 989 мероприятий», — уточнил премьер-министр РФ. Премьер-министры двух стран подписали договор об общих принципах принципах налогообложения по косвенным налогам. Он закрепил обязательства стран по передаче налоговой информации в единую базу данных, а также определил минимальные налоговые ставки. «Это [подписание договора] — большой шаг на пути к углублению интеграции в Союзном государстве. И мы продолжим выстраивать новые механизмы взаимодействия в таможенной, налоговой сферах, обеспечивать равные условия работы для наших предпринимателей и создавать единое экономическое пространство в интересах жителей как России, так и Белоруссии», — заявил Мишустин. Старт объединению России и Белоруссии дан в сентябре 2021 года. Тогда в результате переговоров президента РФ Владимира Путина с главой Белоруссии Александром Лукашенко в Москве были согласованы 28 союзных программ. Цель — создание единых рынков и условий в различных отраслях. Сдвиги, которые сегодня происходят на международном уровне, ускоряют формирование единой экономики. Так объяснил URA.RU проректор по международным связям Государственного академического университета гуманитарных наук, эксперт клуба «Валдай» Вячеслав Сутырин. Санкции ускоряют движение в направлении формирования единой экономики. А также они усиливают политическую волю для принятия дополнительных решений по ускорению или углублению интеграции в различных отраслях», — сказал эксперт. Более высокий уровень интеграции, который обсуждали Мишустин и Головченко, необходим обеим странам для тесного сотрудничества по экономическим вопросам, взаимодействия на мировом рынке и на площадках международных организаций, считает заместитель директора Центра социальных и интеграционных исследований по вопросам Союзного государства и евразийской интеграции Владимир Киреев. «Единая экономика может стать выходом из ситуации. Россия заинтересована во взаимном сотрудничестве, высокой степени интеграции, которая идет по многим направлениям», — пояснил собеседник. Углубление интеграции экономик двух государств требует документального подтверждения, поэтому страны синхронизируют законодательство, объясняет кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. «Учитывая, что Белоруссия и Россия с советских времен тесно связаны между собой промышленными, производственными и хозяйственными отношениями, интеграция происходила естественным образом. Документальное закрепление тенденций позволило ускорить процесс объединения экономик. Учитывая санкции против России, которые отсекают РФ от внешнего рынка, это абсолютно объективный процесс. Сейчас происходит гармонизация законодательства и поощрения деятельности бизнес-структур. Это практический ключ, который открывает двери к более глубокому сплочению», — резюмировал эксперт.