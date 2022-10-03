Генерала, обвиненного Кадыровым, ослабили перед боем за Лиман

Telegram-канал «Повернутые на Z войне»: «У „Центра“ там было 10-15 процентов сил»

03 октября 2022 в 23:19 Размер текста - 17 +

Группировка «Центр» Александра Лапина с начала спецоперации РФ на Украине выполняет задачи на ключевых направлениях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Группировка российских войск «Центр» (она же — «Отважные»), возглавляемая командующим войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковником Александром Лапиным, фактически была обескровлена перед сражением за Красный Лиман. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказал автор telegram-канала «Повернутые на Z войне» (545 тысяч подписчиков), находящийся в гуще событий, в ответ на просьбу прокомментировать высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова. Ранее политик обвинил Героя России Лапина в сдаче Красного Лимана (союзные силы покинули его 1 октября). По словам Кадырова, военное руководство якобы не обеспечило логистику и своевременное принятие решений на участке. Рамзан Кадыров выступил с обвинениями в адрес Героя России 1 октября Фото: Владимир Андреев © URA.RU «У „Центра“ там [в Лисичанске] было не больше 10 процентов от его сил, которые спешно перебросили назад (из ЛНР, куда „Центр“ перегруппировался как раз после взятия Лимана в мае 2022-го — прим. URA.RU). Какое отношение к этому [отступлению из Лимана] может иметь Лапин, если кризис на этом направлении изначально был вызван тем, что 11-й армейский корпус Западного военного округа [ЗВО] потерял свой фланг в районе Балаклеи и Купянска? „Центр“ вынужден был, как пожарная команда, небольшими частями замедлить продвижение ВСУ. Замедлили — Лиман не пал мгновенно. Если бы Лиман пал в начале сентября, то вся 20-я армия ЗВО, которая стояла в Изюме, оказалась в окружении», — объяснил блогер. — Слышал, что до всех событий значительную часть своих войск «Центр», успешно выполнявший задачи — начиная от Киевского и Черниговского направлений, — передал как раз в распоряжение ЗВО. И поэтому соотношение сил под Лиманом было в пользу ВСУ, перед которыми стояла задача любой ценой выйти к границам ДНР до 30 сентября. Группировка «Центр» отправила своих бойцов на подмогу Западному и Южному военным округам Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU — Да, и Южному военному округу [тоже передал]. Как единое целое «Центр» перестал существовать примерно в конце августа, когда их начали раздергивать на разные направления. — В посте Рамзана Кадырова также утверждалось, что «Центр» якобы не имел никакого отношения к освобождению Лисичанска (город был взят группировкой «Центр» в июле — прим. URA.RU). Такая оценка справедлива? — 90-я танковая дивизия ЦВО, 80-й танковый полк делали обхват, благодаря которому из Лисичанска ВСУ вынуждены были отступить, иначе они бы попали в котел. Так что «Центр» наипрямейшее отношение [к освобождению Лисичанска] имеет. — Кстати, сразу после успеха в Лисичанске украинская разведка утверждала, что Лапину якобы передали командование войсками ЗВО. Об этом написал и Кадыров. Правда? Российская армия окончательно заняла Лисичанск в начале июля Фото: Михаил Калянов © URA.RU — Нет, конечно. — И еще один пункт обвинения. Генерал-полковник действительно находился вдалеке от места сражений? — В Сирии он залезал в танк и брал Эс-Сухну под Пальмирой. У человека со смелостью все нормально. Если ему нужно быть на передовой — он на передовой. У него машина «Тайфун» на базе КАМАЗа, он в ней и жил все это время. Что угодно про Лапина можно сказать — авантюрист, может, где-то неверные ходы совершал. Но трусом его назвать — это мимо. Тот, кто это сказал, вообще его не знает. На Украине он со своими «Отважными» на первой линии, уже неоднократно попадал под обстрел, «Рысь» его подбили, вторую машину обстреляла диверсионно-разведывательная группа противника, «Точкой-У» разбомбили пункт управления в Лоскутово. Так что судите сами. — Вы упомянули про авантюризм. Можете привести примеры? Важнейшие вызовы для генерал-полковника Лапина (справа) — оборона Сватово и Кременной, говорит эксперт Фото: источник URA.RU — Взятие Красного Лимана (в мае 2022-го — прим. URA.RU), когда «Центр» зашел с тыла, откуда его вообще не ждали. Для ВСУ это был шок, им ничего не оставалось, кроме как убеждать через речку в район Славянска. Тот же прорыв Северодонецка. Он [«Центр»] прошелся так же по тылам, по селам, не пошел в лоб и так же вынудил ВСУ отходить. — С чем, на ваш взгляд, может быть связана нападка на Лапина? — Думаю, это атака на вышестоящих людей, просто через генерал-полковника прошлись. Военные люди, хорошо знающие Александра Лапина (справа), уверяют, что он никогда не отсиживался в тылу Фото: источник URA.RU Фото: источник URA.RU Наступление с форсированием Северского Донца, май 2022-го. До противника, как утверждает автор видео, 800 метров. Лапин там. Машина, на которой передвигался Лапин, после обстрела Фото: источник URA.RU А это пункт управления «Отважных» (так называют группировку «Центр») в Лоскутово после попадания «Точки-У» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Группировка российских войск «Центр» (она же — «Отважные»), возглавляемая командующим войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковником Александром Лапиным, фактически была обескровлена перед сражением за Красный Лиман. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказал автор telegram-канала «Повернутые на Z войне» (545 тысяч подписчиков), находящийся в гуще событий, в ответ на просьбу прокомментировать высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова. Ранее политик обвинил Героя России Лапина в сдаче Красного Лимана (союзные силы покинули его 1 октября). По словам Кадырова, военное руководство якобы не обеспечило логистику и своевременное принятие решений на участке. «У „Центра“ там [в Лисичанске] было не больше 10 процентов от его сил, которые спешно перебросили назад (из ЛНР, куда „Центр“ перегруппировался как раз после взятия Лимана в мае 2022-го — прим. URA.RU). Какое отношение к этому [отступлению из Лимана] может иметь Лапин, если кризис на этом направлении изначально был вызван тем, что 11-й армейский корпус Западного военного округа [ЗВО] потерял свой фланг в районе Балаклеи и Купянска? „Центр“ вынужден был, как пожарная команда, небольшими частями замедлить продвижение ВСУ. Замедлили — Лиман не пал мгновенно. Если бы Лиман пал в начале сентября, то вся 20-я армия ЗВО, которая стояла в Изюме, оказалась в окружении», — объяснил блогер. — Слышал, что до всех событий значительную часть своих войск «Центр», успешно выполнявший задачи — начиная от Киевского и Черниговского направлений, — передал как раз в распоряжение ЗВО. И поэтому соотношение сил под Лиманом было в пользу ВСУ, перед которыми стояла задача любой ценой выйти к границам ДНР до 30 сентября. — Да, и Южному военному округу [тоже передал]. Как единое целое «Центр» перестал существовать примерно в конце августа, когда их начали раздергивать на разные направления. — В посте Рамзана Кадырова также утверждалось, что «Центр» якобы не имел никакого отношения к освобождению Лисичанска (город был взят группировкой «Центр» в июле — прим. URA.RU). Такая оценка справедлива? — 90-я танковая дивизия ЦВО, 80-й танковый полк делали обхват, благодаря которому из Лисичанска ВСУ вынуждены были отступить, иначе они бы попали в котел. Так что «Центр» наипрямейшее отношение [к освобождению Лисичанска] имеет. — Кстати, сразу после успеха в Лисичанске украинская разведка утверждала, что Лапину якобы передали командование войсками ЗВО. Об этом написал и Кадыров. Правда? — Нет, конечно. — И еще один пункт обвинения. Генерал-полковник действительно находился вдалеке от места сражений? — В Сирии он залезал в танк и брал Эс-Сухну под Пальмирой. У человека со смелостью все нормально. Если ему нужно быть на передовой — он на передовой. У него машина «Тайфун» на базе КАМАЗа, он в ней и жил все это время. Что угодно про Лапина можно сказать — авантюрист, может, где-то неверные ходы совершал. Но трусом его назвать — это мимо. Тот, кто это сказал, вообще его не знает. На Украине он со своими «Отважными» на первой линии, уже неоднократно попадал под обстрел, «Рысь» его подбили, вторую машину обстреляла диверсионно-разведывательная группа противника, «Точкой-У» разбомбили пункт управления в Лоскутово. Так что судите сами. — Вы упомянули про авантюризм. Можете привести примеры? — Взятие Красного Лимана (в мае 2022-го — прим. URA.RU), когда «Центр» зашел с тыла, откуда его вообще не ждали. Для ВСУ это был шок, им ничего не оставалось, кроме как убеждать через речку в район Славянска. Тот же прорыв Северодонецка. Он [«Центр»] прошелся так же по тылам, по селам, не пошел в лоб и так же вынудил ВСУ отходить. — С чем, на ваш взгляд, может быть связана нападка на Лапина? — Думаю, это атака на вышестоящих людей, просто через генерал-полковника прошлись. Наступление с форсированием Северского Донца, май 2022-го. До противника, как утверждает автор видео, 800 метров. Лапин там. А это пункт управления «Отважных» (так называют группировку «Центр») в Лоскутово после попадания «Точки-У»