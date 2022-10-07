Замминистра науки Дружинина получила новую должность

Дружинина покидает министерство «в связи с переходом на другую работу»

07 октября 2022 в 16:54 Размер текста - 17 +

На этом месте она работала с 2020 года Владимир Андреев Спустя два с половиной года работы на должности заместителя министра науки и высшего образования Елена Дружинина покидает свой пост. 13 апреля 2020 года Премьер-министр Михаил Мишустин назначил ее на пост, на котором Дружинина смогла немало проявить себя и достичь высоких результатов. Трудовой путь Елены Дружининой начался в Тюменском госуниверситете, где она 12 лет проработала на разных должностях: от ведущего специалиста до руководителя управления стратегических коммуникаций. В 2019 году была приглашена в Москву спецпредставителем Тюменской области по вопросам Западно-Сибирского научно-образовательного центра, который был создан по инициативе Президента России Владимира Путина. Оттуда ушла в Министерство науки. Мы решили вспомнить главные достижения Дружининой на должности замминистра и отметить ее наиболее значимые победы. Наука для всех Одной из главных инициатив Елены Дружининой стоит назвать то, что от Минобрнауки России было сформировано предложение по проведению в 2021 году Года науки и технологий в России. Итогом стал Указ о проведении Года, подписанный Президентом. При непосредственном ее участии был сформирован план ключевых мероприятий, включивший в себя 86 основных мероприятий и десятки мероприятий-спутников. Таким образом, Год науки охватил все субъекты страны, людей разных возрастов и интересов, показал востребованность к научным достижениям и исследованиям. К окончанию проекта стало понятно, что он работает и дает результат, что было отмечено президентом России Владимиром Путиным. Инициатива Дружининой по проведению Десятилетия года науки и технологий также была поддержана. По инициативе Дружининой было разработано предложение о проведении в России Года науки и технологий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Научный «Оскар» В Год науки и технологий Дружинина инициировала перезапуск Всероссийской премии «За верность науке», которую в 2021 году научное сообщество назвало «научным Оскаром». Премия стала самой популярной за всю историю ее проведения. Если в 2020 году было подано только 312 заявок, то к 2021 году цифра увеличилась в два раза и составила 744 заявки. Правильный импульс развития вывел проект на новый уровень — сейчас идет прием заявок на очередную премию, а количество претендентов уже составляет более 1,2 тысяч. Время разработок Еще одна инициатива Дружининой, направленная на популяризацию науки и технологий — фестиваль «Техносреда» на ВДНХ, на котором были представлены более 500 отечественных научных разработок, прошли десятки лекций, а количество посетителей превысило 150 тысяч человек. Популяризация науки стала одним из центральных центральных направлений деятельности Дружининой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Важным событием, которое структурирует меры поддержки на развитие научно-просветительской деятельности, станет новый федеральный проект по популяризации науки и технологий, который был инициирован Дружининой. Куратором федпроекта назначен вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Общественно-экспертный совет по федеральному проекту «Популяризация науки и технологий» поддержал инициативу. Вальс России В 2022 году в Москве впервые прошел Вальс народов России — проект Минобрнауки России при поддержке Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям и Ассамблеи народов России в рамках Года культурного наследия народов России. Идею его проведения инициировала Дружинина. Участниками масштабного танцевального флешмоба стали представители всех регионов страны: танцоры, студенты, звезды, люди с ограниченными возможностями здоровья и все желающие. 3 075 пар станцевали перед фонтаном «Дружба народов» на ВДНХ под сюиту Георгия Свиридова «Метель» в исполнении живого оркестра и установили мировой рекорд. Событие вошло в Книгу рекордов России и мира как самый массовый вальс. Защита исторической правды Во время работы в министерстве Дружинина вышла с инициативой создания Экспертного совета по историческому развитию и образованию, которую поддержало Российское историческое общество. Сейчас в совет входят 22 представителя органов исполнительной и законодательной власти, руководители вузов, исследовательских институтов и общественных организаций. Сохранение и защита исторической правды поддерживались Дружининой в создании Экспертного совета по историческому развитию и образованию Фото: Размик Закарян © URA.RU Экспертный совет стал площадкой, которая стоит на защите исторической правды. Координирует мероприятия по противодействию фальсификации исторических событий, занимается экспертизой учебников истории и популяризацией исторического знания на территории страны. Так, в рамках совета подготовлены изменения во ФГОС, где зафиксированы требования к преподаванию истории в объеме четырех зачетных единиц по 36 часов каждая. На практике это означает, что история будет изучаться в течение года. При этом будет установлено, что 70% занятий студенты получат исключительно в контактной форме. Медиа-вуз Чтобы увеличить присутствие российских вузов в информационном пространстве, а точнее вывести все подведомственные учреждения в инфополе, Дружинина создала первый в истории России ежемесячный медиарейтинг, который сейчас включает в себя 229 вузов. Он стал отображать качество работы университетских пресс-служб в цифрах через использование специальных формул и разных мониторинговых систем. С июля прошлого года у всех вузов появились социальные сети, повысилось качество и частота публикаций. Количество аккаунтов вузов в социальных сетях выросло в два раза и составило 728, количество подписчиков вузов в социальных сетях выросло более чем на 990 тыс. человек и составило более 3,8 млн. Охват публикаций вузов в социальных сетях вырос более чем на 71 млн человек и составил более 87 млн Возможность заявить о себе Еще один проект, который лично сопровождала и развивала Дружинина — Молодежный медиацентр при Минобрануки России. Он объединил уже более 1000 представителей молодежных медиа и студенческих СМИ из всех регионов страны. Проект дает студентам возможность поработать в качестве члена пресс-службы Минобрнауки, стать журналистом редакции студенческого СМИ, участвовать в главных мероприятиях страны, например, ПМЭФ или ВЭФ, работать в пресс-турах. Лучшие материалы медиацентра регулярно публикуются в официальных аккаунтах Минобрнауки. Этим летом организованы первые стажировки ребят в ТАСС, РБК, газетах «Ведомости», «Коммерсант», «Российская газета». Чтобы повысить качество работы медиацентра, для студентов работают образовательные программы, лекции, запущена летняя школа. Первой победой медиацентра можно назвать создание агрегатора студенческих СМИ «НОС: наука, образование, студенчество», в котором работают студенты, вышедшие из медиацентра, — журналистами, пиарщиками, дизайнерами, фотографами и операторами. Самые популярные публикации агрегатора набирали более полумиллиона просмотров в социальных сетях. Благодаря работе Дружининой у студентов появилась возможность проявить себя и постажироваться в ведущих СМИ России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Битва за науку Благодаря работе Дружининой состоялся самый масштабный в истории России студенческий кибертурнир «Битва за науку». По ее инициативе в 2020 году впервые был проведен Всероссийский студенческий выпускной «С наукой в сердце», который стал ежегодным масштабным мероприятием для всех студентов. Мероприятие объединяет студенческое сообщество и закладывает основы для зарождения Всероссийской Ассоциации выпускников всех вузов. По инициативе Дружининой в 2020 году впервые был проведен Всероссийский студенческий выпускной «С наукой в сердце» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мягкая компетенция До объявления Президентом 2023 года Годом учителя и наставника, Дружинина при поддержке Совета Федерации стала идейным вдохновителем федерального проекта для студенток по развитию «мягких компетенций» — «Женщины: Школа наставничества», реализуемого в рамках Национальной стратегии в интересах действий женщин. Участие в первом сезоне проекта приняли 75 женщин-лидеров из разных сфер экономики, которые стали наставницами 100 студенток 63 российских вузов. В течение нескольких месяцев они совместно разрабатывали и претворяли в жизнь социально значимые проекты.

Спустя два с половиной года работы на должности заместителя министра науки и высшего образования Елена Дружинина покидает свой пост. 13 апреля 2020 года Премьер-министр Михаил Мишустин назначил ее на пост, на котором Дружинина смогла немало проявить себя и достичь высоких результатов. Трудовой путь Елены Дружининой начался в Тюменском госуниверситете, где она 12 лет проработала на разных должностях: от ведущего специалиста до руководителя управления стратегических коммуникаций. В 2019 году была приглашена в Москву спецпредставителем Тюменской области по вопросам Западно-Сибирского научно-образовательного центра, который был создан по инициативе Президента России Владимира Путина. Оттуда ушла в Министерство науки. Мы решили вспомнить главные достижения Дружининой на должности замминистра и отметить ее наиболее значимые победы. Одной из главных инициатив Елены Дружининой стоит назвать то, что от Минобрнауки России было сформировано предложение по проведению в 2021 году Года науки и технологий в России. Итогом стал Указ о проведении Года, подписанный Президентом. При непосредственном ее участии был сформирован план ключевых мероприятий, включивший в себя 86 основных мероприятий и десятки мероприятий-спутников. Таким образом, Год науки охватил все субъекты страны, людей разных возрастов и интересов, показал востребованность к научным достижениям и исследованиям. К окончанию проекта стало понятно, что он работает и дает результат, что было отмечено президентом России Владимиром Путиным. Инициатива Дружининой по проведению Десятилетия года науки и технологий также была поддержана. В Год науки и технологий Дружинина инициировала перезапуск Всероссийской премии «За верность науке», которую в 2021 году научное сообщество назвало «научным Оскаром». Премия стала самой популярной за всю историю ее проведения. Если в 2020 году было подано только 312 заявок, то к 2021 году цифра увеличилась в два раза и составила 744 заявки. Правильный импульс развития вывел проект на новый уровень — сейчас идет прием заявок на очередную премию, а количество претендентов уже составляет более 1,2 тысяч. Еще одна инициатива Дружининой, направленная на популяризацию науки и технологий — фестиваль «Техносреда» на ВДНХ, на котором были представлены более 500 отечественных научных разработок, прошли десятки лекций, а количество посетителей превысило 150 тысяч человек. Важным событием, которое структурирует меры поддержки на развитие научно-просветительской деятельности, станет новый федеральный проект по популяризации науки и технологий, который был инициирован Дружининой. Куратором федпроекта назначен вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Общественно-экспертный совет по федеральному проекту «Популяризация науки и технологий» поддержал инициативу. В 2022 году в Москве впервые прошел Вальс народов России — проект Минобрнауки России при поддержке Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям и Ассамблеи народов России в рамках Года культурного наследия народов России. Идею его проведения инициировала Дружинина. Участниками масштабного танцевального флешмоба стали представители всех регионов страны: танцоры, студенты, звезды, люди с ограниченными возможностями здоровья и все желающие. 3 075 пар станцевали перед фонтаном «Дружба народов» на ВДНХ под сюиту Георгия Свиридова «Метель» в исполнении живого оркестра и установили мировой рекорд. Событие вошло в Книгу рекордов России и мира как самый массовый вальс. Во время работы в министерстве Дружинина вышла с инициативой создания Экспертного совета по историческому развитию и образованию, которую поддержало Российское историческое общество. Сейчас в совет входят 22 представителя органов исполнительной и законодательной власти, руководители вузов, исследовательских институтов и общественных организаций. Экспертный совет стал площадкой, которая стоит на защите исторической правды. Координирует мероприятия по противодействию фальсификации исторических событий, занимается экспертизой учебников истории и популяризацией исторического знания на территории страны. Так, в рамках совета подготовлены изменения во ФГОС, где зафиксированы требования к преподаванию истории в объеме четырех зачетных единиц по 36 часов каждая. На практике это означает, что история будет изучаться в течение года. При этом будет установлено, что 70% занятий студенты получат исключительно в контактной форме. Чтобы увеличить присутствие российских вузов в информационном пространстве, а точнее вывести все подведомственные учреждения в инфополе, Дружинина создала первый в истории России ежемесячный медиарейтинг, который сейчас включает в себя 229 вузов. Он стал отображать качество работы университетских пресс-служб в цифрах через использование специальных формул и разных мониторинговых систем. С июля прошлого года у всех вузов появились социальные сети, повысилось качество и частота публикаций. Количество аккаунтов вузов в социальных сетях выросло в два раза и составило 728, количество подписчиков вузов в социальных сетях выросло более чем на 990 тыс. человек и составило более 3,8 млн. Охват публикаций вузов в социальных сетях вырос более чем на 71 млн человек и составил более 87 млн Еще один проект, который лично сопровождала и развивала Дружинина — Молодежный медиацентр при Минобрануки России. Он объединил уже более 1000 представителей молодежных медиа и студенческих СМИ из всех регионов страны. Проект дает студентам возможность поработать в качестве члена пресс-службы Минобрнауки, стать журналистом редакции студенческого СМИ, участвовать в главных мероприятиях страны, например, ПМЭФ или ВЭФ, работать в пресс-турах. Лучшие материалы медиацентра регулярно публикуются в официальных аккаунтах Минобрнауки. Этим летом организованы первые стажировки ребят в ТАСС, РБК, газетах «Ведомости», «Коммерсант», «Российская газета». Чтобы повысить качество работы медиацентра, для студентов работают образовательные программы, лекции, запущена летняя школа. Первой победой медиацентра можно назвать создание агрегатора студенческих СМИ «НОС: наука, образование, студенчество», в котором работают студенты, вышедшие из медиацентра, — журналистами, пиарщиками, дизайнерами, фотографами и операторами. Самые популярные публикации агрегатора набирали более полумиллиона просмотров в социальных сетях. Благодаря работе Дружининой состоялся самый масштабный в истории России студенческий кибертурнир «Битва за науку». По ее инициативе в 2020 году впервые был проведен Всероссийский студенческий выпускной «С наукой в сердце», который стал ежегодным масштабным мероприятием для всех студентов. Мероприятие объединяет студенческое сообщество и закладывает основы для зарождения Всероссийской Ассоциации выпускников всех вузов. До объявления Президентом 2023 года Годом учителя и наставника, Дружинина при поддержке Совета Федерации стала идейным вдохновителем федерального проекта для студенток по развитию «мягких компетенций» — «Женщины: Школа наставничества», реализуемого в рамках Национальной стратегии в интересах действий женщин. Участие в первом сезоне проекта приняли 75 женщин-лидеров из разных сфер экономики, которые стали наставницами 100 студенток 63 российских вузов. В течение нескольких месяцев они совместно разрабатывали и претворяли в жизнь социально значимые проекты.