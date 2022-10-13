Власти России изменили подход к экспорту продовольствия

Показатели самообеспеченности масличными в России по итогам урожая превысят 200%, уточнил премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Российские власти создали условия для увеличения объема сбыта сельхозпродукции за рубеж. На заседании правительства РФ 13 октября премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что производителям масличных культур будет выделено 4,8 млрд рублей на построение новых логистических связей и наращивание производства. Эксперты объяснили URA.RU, что такая политика позволит покрыть издержки аграриев, возникшие из-за санкций.

Во вступительном слове Мишустин акцентировал внимание на теме наращивания производства и экспорта масличных культур. «Россия по итогам прошлого года уже занимала пятое место по поставкам на мировой рынок. По предварительным прогнозам, можем стать главным экспортером подсолнечного масла. Показатели нашей самообеспеченности превысят 200%, что более чем в два раза выше требований доктрины продовольственной безопасности», — привел статистические данные глава правительства РФ.

Правительство поддержит рентабельность хозяйств новыми субсидиями, рассказал Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По словам премьера, в этом году для стимулирования производства масличных культур аграриям выделят более 4,8 млрд рублей. Деньги отправят в 43 региона. «Многие сельхозпроизводители сталкиваются с трудностями из-за усложнения логистики и других ограничений. Поэтому увеличиваем объем субсидий в этой сфере. Рассчитываем поддержать рентабельность хозяйств. Аграрии смогут не снижать объемы площадей под масличными в следующем сезоне, а у россиян будет широкий выбор продуктов», — подчеркнул Мишустин.

Излишки масличных необходимо экспортировать, считают эксперты Фото: Сергей Венявский © URA.RU

При таком производстве масличных экспорт является критически необходимой составляющей расширенного производства, объяснил доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод. «Их надо продавать, чтобы получить доход и не сократить производство в следующем году. К тому же масличные долго не хранятся. А экспорт осложнен из-за косвенного влияния санкций Запада — логистические и платежные проблемы. Любая проблема в торговле — это деньги.

Если производителям компенсируют расходы, связанные с экспортом, то они смогут подготовиться к следующему сезону, не сокращая производство», — отметил профессор.

Госсубсидии покроют издержки сельхозпроизводителей и позволят им максимально подготовиться к следующему сезону, уточняют эксперты Фото: Сергей Венявский © URA.RU

Правительство с помощью субсидий закроет локальный всплеск издержек производителей масличных, чтобы поддержать урожай следующего года на том же уроне и не допустить дефицита продукции, полагает Масленников ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников. «Потребность в масличных в мире высокая, так как общий урожай не шибко хороший. Пока у нас ситуация более или менее стабильная с подсолнечным маслом, но риски возможны в следующем году. И они достаточно серьезные, потому что мировая экономика погружается в кризис. В России импорт и экспорт затруднены и могут еще осложниться. А возникающие издержки аграриям необходимо покрывать», — уточнил собеседник.

Правительство пытается решить основную проблему сельского хозяйства сейчас — невозможность нормального сбыта продукции из-за санкций, подтверждает точку зрения коллег кандидат экономических наук Николай Кульбака. «Отсутствует возможность у сельхозпроизводителей получать зарубежное сырье, комплектующие для техники, а значит подготовится к следующему сезону. Аграрии сильно зависят от зарубежных поставок, налаживания логистических связей», — добавил эксперт.