Власти защитили Россию от продовольственного кризиса

Правительство удвоило помощь аграриям

29 сентября 2022 в 20:06 Размер текста - 17 +

Правительство пытается смягчить влияние санкций Запада на сельское хозяйство России, считают эксперты Фото: Александр Мамаев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские власти подстраховали производителей зерновых на случай проблем с урожаем следующего года. На заседании правительства РФ 29 сентября премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что власти удвоят субсидии регионам на производство и реализацию зерна. Эксперты объяснили URA.RU, что кабинет министров пытается снизить риски при подготовке к следующей посевной. Комментируя повестку заседания, Мишустин акцентировал внимание на поддержке стратегического направления — продовольственной безопасности страны. «На совещании о ходе сезонных полевых работ президент говорил о наращивании производства для насыщения внутреннего рынка качественными доступными товарами и для увеличения объемов экспорта. Одно из стратегических направлений — производство зерновых. На это в 2022 году уже направили 10 млрд рублей», — напомнил глава правительства РФ. Дополнительные 10 млрд рублей получат 64 региона России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Повысить рентабельность хозяйств, сохранить их конкурентоспособность позволит выделение дополнительно 10 млрд рублей. Они пойдут на производство и реализацию зерновых, уточнил Мишустин. Средства получат 64 региона. «Понимаем возможные риски снижения закупочных цен на зерно и увеличения издержек сельхозпроизводителей из-за нестабильной ситуации на рынках, вызванной в том числе действиями недружественных стран. Рассчитываем, что решение поможет аграриям и далее показывать впечатляющие результаты, давая россиянам возможность приобретать качественные продукты», — заявил премьер. Власти снижают риски подготовки к следующему сезону, считают эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти хотят снизить риски при подготовке к посевной, чтобы получить хороший урожай зерновых в следующем году, предположил доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод. «Таким образом компенсируют косвенное влияние санкций — проблемы с обслуживанием оборудования и техники, рост цен на семена. Средства производители вложат в любимое дело — зерноводство. Прибыли и господдержки должно хватить для закладки нового урожая», — пояснил профессор. С помощью субсидий аграрии создадут задел на следующий год, добавили эксперты Фото: Сергей Венявский © URA.RU С помощью компенсаций, которые одобрило правительство РФ, аграрии смогут создать задел на урожай будущего года, поддерживает точку зрения кандидат экономических наук Николай Кульбака. «У сельхозпроизводителей есть определенные затруднения с вывозом зерна за границу. Возможно, аграрии не смогут заработать деньги, на которые рассчитывали. Но сельское хозяйство — непрерывная вещь. Надо готовиться к следующей посевной. Компенсации в этом помогут», — рассказал собеседник. Статья по теме Власти РФ намерены подвинуть США на мировом рынке продовольствия Правительство поддерживает аграриев понимая, что хороший урожай в будущем может не только решить продовольственный вопрос в нашей стране, но и помочь другим государствам, считает кандидат экономических наук Михаил Беляев. «Сельское хозяйство в высшей степени дотационное. Уборочная страда закончилась, но это значит, что начинается следующий производственный цикл, который требует дополнительных расходов и возмещение затрат предыдущего периода. Продовольственный вопрос в мире обостряется. Он перешел в разряд стратегического. Не исключено, что нам придется выполнять гуманитарную миссию и оказывать помочь другим государствам. В этих условиях правительство РФ решило поддержать отрасль», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти подстраховали производителей зерновых на случай проблем с урожаем следующего года. На заседании правительства РФ 29 сентября премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что власти удвоят субсидии регионам на производство и реализацию зерна. Эксперты объяснили URA.RU, что кабинет министров пытается снизить риски при подготовке к следующей посевной. Комментируя повестку заседания, Мишустин акцентировал внимание на поддержке стратегического направления — продовольственной безопасности страны. «На совещании о ходе сезонных полевых работ президент говорил о наращивании производства для насыщения внутреннего рынка качественными доступными товарами и для увеличения объемов экспорта. Одно из стратегических направлений — производство зерновых. На это в 2022 году уже направили 10 млрд рублей», — напомнил глава правительства РФ. Повысить рентабельность хозяйств, сохранить их конкурентоспособность позволит выделение дополнительно 10 млрд рублей. Они пойдут на производство и реализацию зерновых, уточнил Мишустин. Средства получат 64 региона. «Понимаем возможные риски снижения закупочных цен на зерно и увеличения издержек сельхозпроизводителей из-за нестабильной ситуации на рынках, вызванной в том числе действиями недружественных стран. Власти хотят снизить риски при подготовке к посевной, чтобы получить хороший урожай зерновых в следующем году, предположил доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод. «Таким образом компенсируют косвенное влияние санкций — проблемы с обслуживанием оборудования и техники, рост цен на семена. С помощью компенсаций, которые одобрило правительство РФ, аграрии смогут создать задел на урожай будущего года, поддерживает точку зрения кандидат экономических наук Николай Кульбака. «У сельхозпроизводителей есть определенные затруднения с вывозом зерна за границу. Возможно, аграрии не смогут заработать деньги, на которые рассчитывали. Но сельское хозяйство — непрерывная вещь. Надо готовиться к следующей посевной. Компенсации в этом помогут», — рассказал собеседник. Правительство поддерживает аграриев понимая, что хороший урожай в будущем может не только решить продовольственный вопрос в нашей стране, но и помочь другим государствам, считает кандидат экономических наук Михаил Беляев. «Сельское хозяйство в высшей степени дотационное. Уборочная страда закончилась, но это значит, что начинается следующий производственный цикл, который требует дополнительных расходов и возмещение затрат предыдущего периода. Продовольственный вопрос в мире обостряется. Он перешел в разряд стратегического. Не исключено, что нам придется выполнять гуманитарную миссию и оказывать помочь другим государствам. В этих условиях правительство РФ решило поддержать отрасль», — резюмировал эксперт.