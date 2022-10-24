Боевой товарищ сравнил генерала Лапина с героем фильма «Брат-2»

Офицер, сражающийся с командующим бок о бок на Украине, дал URA.RU эксклюзивное интервью

24 октября 2022 в 09:41 Размер текста - 17 +

Товарищ считает генерала Лапина честным и въедливым командиром, который вникает в каждую деталь Фото: Анна Майорова © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин — честный человек, который работает не за медаль или звание, а на совесть. Его сила — в правде, считает боевой товарищ Лапина, который сейчас находится рядом с ним на передовой и чье имя мы назвать не можем. URA.RU публикует фронтовые заметки офицера, написанные под свист пуль, без купюр. Это воспоминания о Сирии, наблюдения о характере Лапина и свидетельства ярких поступков генерала, о которых известно лишь «за ленточкой». ЧЕСТНОСТЬ Офицер сравнил командира с героем фильма «Брат» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Я познакомился с тогда еще генерал-лейтенантом Александром Лапиным в 2015 году, когда он занимал должность начальника штаба Восточного военного округа. Человек абсолютно целеустремленный. Человек, который всегда и во всем очень принципиален, честен и открыт в решении любой задачи, связанной с военным делом или касающейся социальных вопросов военнослужащих. Но самое главное его правило — это честность во всем. Это первое, что я для себя отметил в данном руководителе: результативность и честность! Как в нашем старом фильме с Бодровым «Брат 2»: «…сила в правде: у кого правда, тот и сильней!» Это одно из определяющих качеств его как командира, как начальника. Он сам привык говорить правду и от нас требует того же. Во многом благодаря такому подходу к делу удалось добиться успехов в ходе специальной военной операции в Сирийской Арабской Республике (САР). Его подход в том, что каждая задача должна быть объективно оценена, изучена, перед ее выполнением необходимо проанализировать возможности собственных сил и средств, и доложить вышестоящему командованию правдивую информацию: можем ли мы выполнить задачу, как выполнить, с каким составом сил и средств, без всяких прикрас. Благодаря такому подходу эффективность выполнения всех задач, что в Восточном округе, что здесь, в Центральном, всегда имеют высокий коэффициент качества исполнения. Результативность всегда на высшем уровне. СИРИЯ В Сирии, как заместитель командующего группировкой войск, он руководил оперативной группой, координировал действия командующего группировкой войск и оказывал практическую помощь и содействие союзникам: сирийской армии, поддерживающим отрядам Хезбаллы и иранским подразделениям. Офицер прошел с Лапиным сирийскую кампанию Фото: Военнослужащий российского контингента в Сирии На этапе подготовки операции он решил лично ознакомиться с территориями и объездил всю зону предстоящих боевых действий, которая представляла собой равнинную и горную местности. В отдельных районах перепад высоты составлял около 3 000 метров, что создавало трудности в управлении подразделениями. Я вспоминаю то время, когда мы приехали в населенный пункт Стамо, где находилась сирийская дивизия, там и разместились. Александр Павлович в восемь утра ставил задачи, садился в автомобиль и уезжал, а возвращался только после захода солнца в 22-23 часа. Объезжая территорию, по кускам изучал местность, театр военных действий, работал с местным контингентом. Тогда и пришло понимание, что нужно создавать несколько группировок, которые должны действовать по разным направлениям, чтобы была определенная эффективность. СОВЕСТЬ В Сирии я четыре кампании провел под руководством генерала Лапина, и всегда наблюдал его на передовой, он не мог даже на наблюдательном пункте усидеть. Ему нужно было спускаться ниже в отряды, чтобы подсказать, помочь командирам там на поле боя. И видя его работу, и будучи включенным в нее, приходишь к уверенности, что этот человек работает на совесть, не за медаль, не за звание. Оценив обстановку и имеющиеся силы и средства, генерал-лейтенант Лапин предложил создать под его руководством горную группировку войск. Она разместилась на горе Наби-Юнис. Уже тогда, когда российские войска в ходе военных действий вошли на территорию САР по приглашению президента Асада, Лапин благодаря своей принципиальности, своему подходу, въедливости понимал, как нужно решать задачи с максимальным результатом. ХАРАКТЕР С 2015 года и по сегодняшний день я общаюсь с командующим достаточно плотно. Поначалу, не стану скрывать, Лапин казался очень тяжелым человеком, потому что относится ко всему, как к своему, по-хозяйски. Александр Павлович при решении задачи не уповает на ее слепое выполнение любой ценой. Он рассматривает все аспекты: состояние личного состава, в том числе морально-психологическое, его обученность, обеспеченность, практическую подготовленность, состояние техники и т. д. Он всегда начинает решение задачи «снизу», с разбора всех составляющих. Лапин, по словам товарища, вникает во все проблемы личного состава Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ходе тех операций, которые мы провели в Сирии, и которые проходят в зоне проведения СВО, его подход позволяет спланировать операцию с разных сторон, подготовиться к ней и заранее решить проблемы солдат: выдать обмундирование, оружие, медикаменты. У кого-то могут быть личные проблемы — их тоже нужно успеть решить перед началом [операции]: кого-то заменить, где-то усилить, добавить. Он не просто выполняет задачу как командир, перенаправляя ее решение на подчиненных. Он может спуститься на три-четыре звена вниз, вплоть до отделения, чтобы разобраться в ситуации, донести информацию до подчиненных и убедиться, что они понимают, как будет выполняться поставленная задача. Для Лапина не существует второстепенных компонентов успеха: каждая служба, управление, человек, единица техники важны здесь и сейчас, потому что работают в системе целостного механизма. Если даст сбой один компонент — посыплется вся система. Это актуально и в мирное время, и в условиях боевых действий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин — честный человек, который работает не за медаль или звание, а на совесть. Его сила — в правде, считает боевой товарищ Лапина, который сейчас находится рядом с ним на передовой и чье имя мы назвать не можем. URA.RU публикует фронтовые заметки офицера, написанные под свист пуль, без купюр. Это воспоминания о Сирии, наблюдения о характере Лапина и свидетельства ярких поступков генерала, о которых известно лишь «за ленточкой». ЧЕСТНОСТЬ Я познакомился с тогда еще генерал-лейтенантом Александром Лапиным в 2015 году, когда он занимал должность начальника штаба Восточного военного округа. Человек абсолютно целеустремленный. Человек, который всегда и во всем очень принципиален, честен и открыт в решении любой задачи, связанной с военным делом или касающейся социальных вопросов военнослужащих. Но самое главное его правило — это честность во всем. Это первое, что я для себя отметил в данном руководителе: результативность и честность! Во многом благодаря такому подходу к делу удалось добиться успехов в ходе специальной военной операции в Сирийской Арабской Республике (САР). Его подход в том, что каждая задача должна быть объективно оценена, изучена, перед ее выполнением необходимо проанализировать возможности собственных сил и средств, и доложить вышестоящему командованию правдивую информацию: можем ли мы выполнить задачу, как выполнить, с каким составом сил и средств, без всяких прикрас. Благодаря такому подходу эффективность выполнения всех задач, что в Восточном округе, что здесь, в Центральном, всегда имеют высокий коэффициент качества исполнения. Результативность всегда на высшем уровне. СИРИЯ В Сирии, как заместитель командующего группировкой войск, он руководил оперативной группой, координировал действия командующего группировкой войск и оказывал практическую помощь и содействие союзникам: сирийской армии, поддерживающим отрядам Хезбаллы и иранским подразделениям. На этапе подготовки операции он решил лично ознакомиться с территориями и объездил всю зону предстоящих боевых действий, которая представляла собой равнинную и горную местности. В отдельных районах перепад высоты составлял около 3 000 метров, что создавало трудности в управлении подразделениями. Я вспоминаю то время, когда мы приехали в населенный пункт Стамо, где находилась сирийская дивизия, там и разместились. Александр Павлович в восемь утра ставил задачи, садился в автомобиль и уезжал, а возвращался только после захода солнца в 22-23 часа. Объезжая территорию, по кускам изучал местность, театр военных действий, работал с местным контингентом. Тогда и пришло понимание, что нужно создавать несколько группировок, которые должны действовать по разным направлениям, чтобы была определенная эффективность. СОВЕСТЬ В Сирии я четыре кампании провел под руководством генерала Лапина, и всегда наблюдал его на передовой, он не мог даже на наблюдательном пункте усидеть. Ему нужно было спускаться ниже в отряды, чтобы подсказать, помочь командирам там на поле боя. Оценив обстановку и имеющиеся силы и средства, генерал-лейтенант Лапин предложил создать под его руководством горную группировку войск. Она разместилась на горе Наби-Юнис. Уже тогда, когда российские войска в ходе военных действий вошли на территорию САР по приглашению президента Асада, Лапин благодаря своей принципиальности, своему подходу, въедливости понимал, как нужно решать задачи с максимальным результатом. ХАРАКТЕР С 2015 года и по сегодняшний день я общаюсь с командующим достаточно плотно. Поначалу, не стану скрывать, Лапин казался очень тяжелым человеком, потому что относится ко всему, как к своему, по-хозяйски. Александр Павлович при решении задачи не уповает на ее слепое выполнение любой ценой. Он рассматривает все аспекты: состояние личного состава, в том числе морально-психологическое, его обученность, обеспеченность, практическую подготовленность, состояние техники и т. д. Он всегда начинает решение задачи «снизу», с разбора всех составляющих. В ходе тех операций, которые мы провели в Сирии, и которые проходят в зоне проведения СВО, его подход позволяет спланировать операцию с разных сторон, подготовиться к ней и заранее решить проблемы солдат: выдать обмундирование, оружие, медикаменты. У кого-то могут быть личные проблемы — их тоже нужно успеть решить перед началом [операции]: кого-то заменить, где-то усилить, добавить. Он не просто выполняет задачу как командир, перенаправляя ее решение на подчиненных. Он может спуститься на три-четыре звена вниз, вплоть до отделения, чтобы разобраться в ситуации, донести информацию до подчиненных и убедиться, что они понимают, как будет выполняться поставленная задача. Для Лапина не существует второстепенных компонентов успеха: каждая служба, управление, человек, единица техники важны здесь и сейчас, потому что работают в системе целостного механизма. Если даст сбой один компонент — посыплется вся система. Это актуально и в мирное время, и в условиях боевых действий.