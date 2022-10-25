«Железное» прозвище генерала Лапина и его команда без дураков

Командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, которого подчиненные за суровый характер сначала прозвали «Железной Маской», оказался человеком с широкой душой. Вместе с солдатами он спал на камнях, ел из одной миски и делился последним одеялом. URA.RU продолжает серию заметок, сделанных специально для нашего агентства боевым товарищем Лапина, который рядом с ним сражается на Украине. Ранее офицер сравнил командующего с героем фильма «Брат-2», объяснив, что сила Лапина — в правде.
НА ПЕРЕДОВОЙ
Вспоминая задачи по Пальмире… Что в 2015-м, что в 2016-м году они были очень сложными. Развернули аж три наблюдательных поста на переднем крае: левый, правый фланги и по центру.
И везде командующий группировки генерал-лейтенант Лапин был сам лично, везде! Постоянные обстрелы, управление авиацией, управление подразделениями сирийской армии — все сам, с переводчиком.
Командиры дивизий [сирийских] не хотели выезжать на передний край, у них это было не принято, они всем управляли с тыловых районов. Лапин их вытаскивал за собой и приучил, что командир дивизии, начальник артиллерии выезжает с ним, на передовой пункт управления.
И так он мотался справа налево; где прорыв, он все время был там. С ним маленькая оперативная группа, подразделение личной охраны. Таким небольшим отрядом «летучих голландцев» они весь световой день проводили на передовой. А вечером Лапин приезжал на пункт управления с массой свежей информации: он там был, он все видел.
БЕЗ ИГР
У него четкое понимание, начертание границ переднего края: где противник, что он осуществил, что заминировал, какие предпринял попытки прорыва, где наши пытались пройти. Все это он оценивал и вечером планировал мероприятия следующего дня, ставил объективную адекватную задачу. По чуть-чуть мы продвигались к Пальмире. У нас были реальные передвижения, пускай они были по 100-500 метров, по километру в сутки, но они были всегда реальные. И он запрещал подавать ложные сведения вышестоящему командованию.
Ругали нас: «вы двигаетесь медленно», «давайте быстрее…». Да — медленно, но верно и по-настоящему, без игр в командно-штабную войну. Да и сейчас: мы с вами беседуем, разрывы издалека доносятся, почти девять вечера на часах, стемнело давно, а он там, вдалеке, где разрывы.
2016-й год выдался очень ответственным, очень серьезным. Одна из задач — обеспечить проведение концерта Гергиева [симфонического оркестра Мариинского театра под управлением народного артиста России Валерия Гергиева] на сцене древнего амфитеатра Пальмиры, которую мы уже освободили. А противник вокруг, с трех сторон находился на расстоянии артиллерийского выстрела 10-15 километров. Задачей было отодвинуть противника, обеспечить безопасность проведения концерта, и это было сделано. Концерт состоялся 5 мая, но прежде пришлось потрудиться.
НАДЕЖНОСТЬ
И здесь командующий проявил себя не только как жесткий, требовательный военачальник, а как простой человек, который вместе со всеми идет в атаку.
Ночевали там на камнях, ели практически из одной миски, делили сухой паек. И хотя для него оборудовали отдельные помещения, он никогда не отделялся от группы, всегда был вместе с нами. Пока не убедится, что все поедят, до последнего солдата, он сам не приступал к еде. В тот момент раскрылись его человеческие черты.
И если в 2015-м году его называли «Железная маска», он казался требовательным, злым и суровым, то в Сирии в 2016-м он раскрылся как человек простой, абсолютно искренний, без заискиваний. Ко всем, кто работал с ним в составе группировки разведывательной группы, Лапин относился по-отцовски. Конечно, держался сурово, если надо, ругал.
Иногда в горах проводили до пяти суток, садились батарейки у радиостанций. Лапин отправлял машину в тыл за провиантом, батарейками, а сам оставался в горах. Он понимал, что, если сейчас уехать, сбегут сирийцы [военные]. Он четко осознавал задачу, которая перед ним стояла. И мы в какой-то момент перестали думать, что к Лапину не подойдешь ни с какой стороны. Мы убедились, что наоборот за ним как за каменной стеной.
КОМАНДА
Все поступки Лапина и действия исходят из простого жизненного принципа: делом надо заниматься профессионально или не заниматься им вообще.
У него всегда хорошие помощники, и это еще одна его уникальная черта: он не допускает к себе идиотов и дураков. Среди помощников у него нет бездарных людей.
Он сформировал вокруг себя дружный, сплоченный коллектив, сам подбирал кадры, вытаскивал людей из разных округов, главков, собирал сегодняшнюю команду по крупицам. Сплотил и продолжает обучать нас, совершенствовать нашу работу. Конечно, бывает кого-то отругает, но сначала всегда разберется до конца в ситуации.
Он убежден, что любой человек при выполнении своей задачи не должен быть отягощен грузом проблем. Он всегда старается человека максимально разгрузить: от портянок до внутреннего мира. Никогда не проходит мимо боли, неравноправия, всегда найдет время с человеком поговорить, решить проблему.
Он в Сирии в горах с себя одеяло снимал и отдавал солдату, а это говорит о многом: он человек абсолютно добрый, все замечает, сопереживает. Под суровой маской на лице, которую мы увидели при знакомстве, оказался человек с широкой душой.