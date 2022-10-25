«Железное» прозвище генерала Лапина и его команда без дураков

Продолжение рассказа бойца, который делил с командующим сухпаек и ел с ним из одной миски

25 октября 2022 в 09:30 Размер текста - 17 +

За внешней суровостью командующего прячутся отзывчивость и доброта Фото: Анна Майорова © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, которого подчиненные за суровый характер сначала прозвали «Железной Маской», оказался человеком с широкой душой. Вместе с солдатами он спал на камнях, ел из одной миски и делился последним одеялом. URA.RU продолжает серию заметок, сделанных специально для нашего агентства боевым товарищем Лапина, который рядом с ним сражается на Украине. Ранее офицер сравнил командующего с героем фильма «Брат-2», объяснив, что сила Лапина — в правде. НА ПЕРЕДОВОЙ Вспоминая задачи по Пальмире… Что в 2015-м, что в 2016-м году они были очень сложными. Развернули аж три наблюдательных поста на переднем крае: левый, правый фланги и по центру. И везде командующий группировки генерал-лейтенант Лапин был сам лично, везде! Постоянные обстрелы, управление авиацией, управление подразделениями сирийской армии — все сам, с переводчиком. В Сирии Лапин с небольшим отрядом всегда был на передовой Фото: Военнослужащий российского контингента в Сирии Командиры дивизий [сирийских] не хотели выезжать на передний край, у них это было не принято, они всем управляли с тыловых районов. Лапин их вытаскивал за собой и приучил, что командир дивизии, начальник артиллерии выезжает с ним, на передовой пункт управления. И так он мотался справа налево; где прорыв, он все время был там. С ним маленькая оперативная группа, подразделение личной охраны. Таким небольшим отрядом «летучих голландцев» они весь световой день проводили на передовой. А вечером Лапин приезжал на пункт управления с массой свежей информации: он там был, он все видел. БЕЗ ИГР У него четкое понимание, начертание границ переднего края: где противник, что он осуществил, что заминировал, какие предпринял попытки прорыва, где наши пытались пройти. Все это он оценивал и вечером планировал мероприятия следующего дня, ставил объективную адекватную задачу. По чуть-чуть мы продвигались к Пальмире. У нас были реальные передвижения, пускай они были по 100-500 метров, по километру в сутки, но они были всегда реальные. И он запрещал подавать ложные сведения вышестоящему командованию. Ругали нас: «вы двигаетесь медленно», «давайте быстрее…». Да — медленно, но верно и по-настоящему, без игр в командно-штабную войну. Да и сейчас: мы с вами беседуем, разрывы издалека доносятся, почти девять вечера на часах, стемнело давно, а он там, вдалеке, где разрывы. 2016-й год выдался очень ответственным, очень серьезным. Одна из задач — обеспечить проведение концерта Гергиева [симфонического оркестра Мариинского театра под управлением народного артиста России Валерия Гергиева] на сцене древнего амфитеатра Пальмиры, которую мы уже освободили. А противник вокруг, с трех сторон находился на расстоянии артиллерийского выстрела 10-15 километров. Задачей было отодвинуть противника, обеспечить безопасность проведения концерта, и это было сделано. Концерт состоялся 5 мая, но прежде пришлось потрудиться. НАДЕЖНОСТЬ И здесь командующий проявил себя не только как жесткий, требовательный военачальник, а как простой человек, который вместе со всеми идет в атаку. Ночевали там на камнях, ели практически из одной миски, делили сухой паек. И хотя для него оборудовали отдельные помещения, он никогда не отделялся от группы, всегда был вместе с нами. Пока не убедится, что все поедят, до последнего солдата, он сам не приступал к еде. В тот момент раскрылись его человеческие черты. Солдатам Лапин известен не только как суровый военачальник, но и как надежный товарищ и добрый наставник Фото: Анна Майорова © URA.RU И если в 2015-м году его называли «Железная маска», он казался требовательным, злым и суровым, то в Сирии в 2016-м он раскрылся как человек простой, абсолютно искренний, без заискиваний. Ко всем, кто работал с ним в составе группировки разведывательной группы, Лапин относился по-отцовски. Конечно, держался сурово, если надо, ругал. Иногда в горах проводили до пяти суток, садились батарейки у радиостанций. Лапин отправлял машину в тыл за провиантом, батарейками, а сам оставался в горах. Он понимал, что, если сейчас уехать, сбегут сирийцы [военные]. Он четко осознавал задачу, которая перед ним стояла. И мы в какой-то момент перестали думать, что к Лапину не подойдешь ни с какой стороны. Мы убедились, что наоборот за ним как за каменной стеной. КОМАНДА Все поступки Лапина и действия исходят из простого жизненного принципа: делом надо заниматься профессионально или не заниматься им вообще. У него всегда хорошие помощники, и это еще одна его уникальная черта: он не допускает к себе идиотов и дураков. Среди помощников у него нет бездарных людей. Лапин тщательно отбирает каждого человека в свою команду Фото: Анна Майорова © URA.RU Он сформировал вокруг себя дружный, сплоченный коллектив, сам подбирал кадры, вытаскивал людей из разных округов, главков, собирал сегодняшнюю команду по крупицам. Сплотил и продолжает обучать нас, совершенствовать нашу работу. Конечно, бывает кого-то отругает, но сначала всегда разберется до конца в ситуации. Он убежден, что любой человек при выполнении своей задачи не должен быть отягощен грузом проблем. Он всегда старается человека максимально разгрузить: от портянок до внутреннего мира. Никогда не проходит мимо боли, неравноправия, всегда найдет время с человеком поговорить, решить проблему. Он в Сирии в горах с себя одеяло снимал и отдавал солдату, а это говорит о многом: он человек абсолютно добрый, все замечает, сопереживает. Под суровой маской на лице, которую мы увидели при знакомстве, оказался человек с широкой душой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, которого подчиненные за суровый характер сначала прозвали «Железной Маской», оказался человеком с широкой душой. Вместе с солдатами он спал на камнях, ел из одной миски и делился последним одеялом. URA.RU продолжает серию заметок, сделанных специально для нашего агентства боевым товарищем Лапина, который рядом с ним сражается на Украине. Ранее офицер сравнил командующего с героем фильма «Брат-2», объяснив, что сила Лапина — в правде. НА ПЕРЕДОВОЙ Вспоминая задачи по Пальмире… Что в 2015-м, что в 2016-м году они были очень сложными. Развернули аж три наблюдательных поста на переднем крае: левый, правый фланги и по центру. Командиры дивизий [сирийских] не хотели выезжать на передний край, у них это было не принято, они всем управляли с тыловых районов. Лапин их вытаскивал за собой и приучил, что командир дивизии, начальник артиллерии выезжает с ним, на передовой пункт управления. И так он мотался справа налево; где прорыв, он все время был там. С ним маленькая оперативная группа, подразделение личной охраны. Таким небольшим отрядом «летучих голландцев» они весь световой день проводили на передовой. А вечером Лапин приезжал на пункт управления с массой свежей информации: он там был, он все видел. БЕЗ ИГР У него четкое понимание, начертание границ переднего края: где противник, что он осуществил, что заминировал, какие предпринял попытки прорыва, где наши пытались пройти. Все это он оценивал и вечером планировал мероприятия следующего дня, ставил объективную адекватную задачу. По чуть-чуть мы продвигались к Пальмире. У нас были реальные передвижения, пускай они были по 100-500 метров, по километру в сутки, но они были всегда реальные. И он запрещал подавать ложные сведения вышестоящему командованию. 2016-й год выдался очень ответственным, очень серьезным. Одна из задач — обеспечить проведение концерта Гергиева [симфонического оркестра Мариинского театра под управлением народного артиста России Валерия Гергиева] на сцене древнего амфитеатра Пальмиры, которую мы уже освободили. А противник вокруг, с трех сторон находился на расстоянии артиллерийского выстрела 10-15 километров. Задачей было отодвинуть противника, обеспечить безопасность проведения концерта, и это было сделано. Концерт состоялся 5 мая, но прежде пришлось потрудиться. НАДЕЖНОСТЬ И здесь командующий проявил себя не только как жесткий, требовательный военачальник, а как простой человек, который вместе со всеми идет в атаку. И если в 2015-м году его называли «Железная маска», он казался требовательным, злым и суровым, то в Сирии в 2016-м он раскрылся как человек простой, абсолютно искренний, без заискиваний. Ко всем, кто работал с ним в составе группировки разведывательной группы, Лапин относился по-отцовски. Конечно, держался сурово, если надо, ругал. Иногда в горах проводили до пяти суток, садились батарейки у радиостанций. Лапин отправлял машину в тыл за провиантом, батарейками, а сам оставался в горах. Он понимал, что, если сейчас уехать, сбегут сирийцы [военные]. Он четко осознавал задачу, которая перед ним стояла. И мы в какой-то момент перестали думать, что к Лапину не подойдешь ни с какой стороны. Мы убедились, что наоборот за ним как за каменной стеной. КОМАНДА Все поступки Лапина и действия исходят из простого жизненного принципа: делом надо заниматься профессионально или не заниматься им вообще. Он сформировал вокруг себя дружный, сплоченный коллектив, сам подбирал кадры, вытаскивал людей из разных округов, главков, собирал сегодняшнюю команду по крупицам. Сплотил и продолжает обучать нас, совершенствовать нашу работу. Конечно, бывает кого-то отругает, но сначала всегда разберется до конца в ситуации. Он убежден, что любой человек при выполнении своей задачи не должен быть отягощен грузом проблем. Он всегда старается человека максимально разгрузить: от портянок до внутреннего мира. Никогда не проходит мимо боли, неравноправия, всегда найдет время с человеком поговорить, решить проблему. Он в Сирии в горах с себя одеяло снимал и отдавал солдату, а это говорит о многом: он человек абсолютно добрый, все замечает, сопереживает. Под суровой маской на лице, которую мы увидели при знакомстве, оказался человек с широкой душой.