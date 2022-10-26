Россия изменит формат сотрудничества со странами СНГ

Страны сотрут границы друг с другом

27 октября 2022 в 02:01 Размер текста - 17 +

Российские власти взяли курс на укрепление связей с бывшими республиками Советского союза Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти России изменят формат сотрудничества в рамках Содружества независимых государств. На заседании Совета глав правительств стран СНГ в Астане (Казахстан) 28 октября, в котором примет участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, премьеры обсудят развитие отношений в торгово-экономической, гуманитарной, технологической и инновационной областях. По мнению экспертов URA.RU, такая работа говорит о том, что российские власти создают единое пространство с соседними государствами-партнерами. Встреча глав правительств СНГ станет 80-й с 1991 года. На ней планируется принять свыше 10 документов о взаимодействии в содружестве, анонсировали в правительстве РФ. «Особое внимание будет уделено углублению сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной, технологической и инновационной областях, включая вопросы радионавигации и цифровой трансформации отраслей химического комплекса», — уточнили в пресс-службе кабинета министров РФ. На Совете глав правительств стран содружества в Астане будут продолжены темы, поднятые в середине октября на саммите глав СНГ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Предыдущий Совет глав правительств СНГ проходил 20 мая. На нем Мишустин предложил определить, как партнеры могут противостоять санкционному давлению Запада. 14 октября в Астане на саммите глав стран СНГ президент РФ Владимир Путин обратил внимание на углубление интеграции стран. Он ориентировал коллег на создание на базе содружества интеграционного, политического, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, которое гарантирует эффективное развитие каждого из его участников. На заседании глав правительств СНГ 28 октября премьер-министры обсудят, как реализовать инициативы последнего саммита. Российские власти создают новое пространство для развития культуры, спорта и других сфер, которые необходимы для общения с соседними народами, объясняет повестку заседания директор Института Современного государственного развития Дмитрий Солонников. «На заседании будут продолжены темы, поднятые на саммите глав СНГ в Астане. Отдельным блоком шла тема гуманитарного сотрудничества. Речь шла о проведении Вторых спортивных игр СНГ. Предложен шахматный турнир, отдельно говорили об учреждении премии СНГ в области искусства и кинематографа. Окончательные решения не приняты, но направления озвучены. И это направления создания своего культурного пространства. Россия создает широкое поле для общения народов, не только глав и руководителей предприятий, а всех людей», — резюмировал эксперт. Страны СНГ помогут России ответить на санкции Запада и заместить товары, которые попали под ограничения, считают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Рабочая встреча на фоне предельно высокого давления Запада демонстрирует дружеские отношения России с соседними странами—партнерами, объясняет заместитель директора Центра социальных и интеграционных исследований по вопросам Союзного государства и евразийской интеграции Владимир Киреев. «Некоторые вопросы играют первостепенную роль, например, сфера энергетического рынка, цифровая трансформация. Последнее это часть большого плана по диверсификации рынков, Россия запустила переход от экономической деятельности в странах Запада в сторону развивающихся стран Латинской Америки, Азии. Происходит трансформация всего мирового политического и экономического пространства», — сказал собеседник. Статья по теме Россия показала странам СНГ выгоды от дружбы с ней Власти РФ ищут новые идеи для СНГ, который, после появления Евразийского экономического союза (ЕАЭС), утратил свою роль протоэкономического объединения, считает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Отношения на высшем уровне СНГ активизировались. Однако не до конца понятно, что такое СНГ, особенно после появления ЕАЭС. Российские власти хотят вдохнуть в содружество новую жизнь и с его помощью ответить на ограничения Запада. Общими усилиями будут развивать прикладную науку, чтобы заместить то, чего мы лишились из-за санкций», — пояснил политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти России изменят формат сотрудничества в рамках Содружества независимых государств. На заседании Совета глав правительств стран СНГ в Астане (Казахстан) 28 октября, в котором примет участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, премьеры обсудят развитие отношений в торгово-экономической, гуманитарной, технологической и инновационной областях. По мнению экспертов URA.RU, такая работа говорит о том, что российские власти создают единое пространство с соседними государствами-партнерами. Встреча глав правительств СНГ станет 80-й с 1991 года. На ней планируется принять свыше 10 документов о взаимодействии в содружестве, анонсировали в правительстве РФ. «Особое внимание будет уделено углублению сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной, технологической и инновационной областях, включая вопросы радионавигации и цифровой трансформации отраслей химического комплекса», — уточнили в пресс-службе кабинета министров РФ. Предыдущий Совет глав правительств СНГ проходил 20 мая. На нем Мишустин предложил определить, как партнеры могут противостоять санкционному давлению Запада. 14 октября в Астане на саммите глав стран СНГ президент РФ Владимир Путин обратил внимание на углубление интеграции стран. Он ориентировал коллег на создание на базе содружества интеграционного, политического, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, которое гарантирует эффективное развитие каждого из его участников. На заседании глав правительств СНГ 28 октября премьер-министры обсудят, как реализовать инициативы последнего саммита. Российские власти создают новое пространство для развития культуры, спорта и других сфер, которые необходимы для общения с соседними народами, объясняет повестку заседания директор Института Современного государственного развития Дмитрий Солонников. «На заседании будут продолжены темы, поднятые на саммите глав СНГ в Астане. Отдельным блоком шла тема гуманитарного сотрудничества. Речь шла о проведении Вторых спортивных игр СНГ. Предложен шахматный турнир, отдельно говорили об учреждении премии СНГ в области искусства и кинематографа. Окончательные решения не приняты, но направления озвучены. И это направления создания своего культурного пространства. Россия создает широкое поле для общения народов, не только глав и руководителей предприятий, а всех людей», — резюмировал эксперт. Рабочая встреча на фоне предельно высокого давления Запада демонстрирует дружеские отношения России с соседними странами—партнерами, объясняет заместитель директора Центра социальных и интеграционных исследований по вопросам Союзного государства и евразийской интеграции Владимир Киреев. «Некоторые вопросы играют первостепенную роль, например, сфера энергетического рынка, цифровая трансформация. Последнее это часть большого плана по диверсификации рынков, Россия запустила переход от экономической деятельности в странах Запада в сторону развивающихся стран Латинской Америки, Азии. Власти РФ ищут новые идеи для СНГ, который, после появления Евразийского экономического союза (ЕАЭС), утратил свою роль протоэкономического объединения, считает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Отношения на высшем уровне СНГ активизировались. Однако не до конца понятно, что такое СНГ, особенно после появления ЕАЭС. Российские власти хотят вдохнуть в содружество новую жизнь и с его помощью ответить на ограничения Запада. Общими усилиями будут развивать прикладную науку, чтобы заместить то, чего мы лишились из-за санкций», — пояснил политолог.