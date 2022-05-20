Россия показала странам СНГ выгоды от дружбы с ней

Российские власти выстраивают отношения со странами СНГ в новых условиях Фото: Николай Бастриков © URA.RU

статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Власти РФ показали своим партнерам по Содружеству независимых государств (СНГ) выгоды от сотрудничества с Россией. На заседании Совета глав правительств СНГ 20 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил определить, как участники СНГ будут противостоять санкционному давлению Запада. Москве важно понять, может ли она быть уверена в своих партнерах по СНГ, или кто-то из них ориентирован на Запад, поясняют эксперты URA.RU.

В своем выступлении Мишустин отметил роль СНГ как эффективной площадки для «совместных решений по укреплению торгово-экономического, научно-технического, социального и гуманитарного сотрудничества». «Недружественные государства, развязавшие против России экономическую войну, преследуют собственные конъюнктурные интересы. Их цель — любой ценой сохранить иллюзию доминирования США и коллективного Запада в глобальной политике и экономике, получить для себя неконкурентные преимущества. А главное — подчинить тех, кто не согласен с такими претензиями на гегемонию», — сказал Мишустин.

Из-за санкционного давления Запада необходимо перенастроить работу внутри СНГ, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По словам премьер-министра РФ, санкционное давление потребовало перенастройки направлений сотрудничества внутри СНГ. Для этого, по его мнению, надо «сделать упор на внутренние силы, найти новые пути совместного развития, наращивать производство, укреплять технологическую и продовольственную безопасность».

Санкции Запада не помешают РФ укреплять партнерские отношения с соседними странами, заявил Мишустин. Он подчеркнул, что Россия дорожит доверительными отношениями со странами СНГ и исполняет все договоренности. «Уверен, что это хорошая основа для достижения новых масштабных целей на благо наших государств и народов», — заключил премьер.

Москва пытается понять, на какой позиции находятся партнеры по СНГ — ближе к Западу или к России, считают эксперты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Москва пытается понять позицию партнеров по СНГ — поддерживают ли они Россию или опасаются вторичных санкций Запада от политических и экономических связей с ней, считает гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. «СНГ — это сложная система соглашений и договоров, которые необходимо подтверждать личным присутствием. Ситуации с Грузией и Украиной показали, что это достаточно живой формат общения и взаимодействия», — уточнил политолог.

В рамках личной встречи представителей стран СНГ Россия сможет развенчать домыслы, которые распространяют США, а также разъяснить свою позицию по спецоперации на Украине, полагает главный редактор издания «Евразия. Эксперт» Вячеслав Сутырин.

«Продолжение диалога важно, потому что США ведут гибридную информационную войну с Россией, и все постсоветские страны являются приоритетными объектами. Цель — оторвать и отдалить их от России, внушить недоверие. Поэтому так важны прямые контакты», — пояснил собеседник.

Экономики стран СНГ глубоко интегрированы с российской, санкции Запада так или иначе отразятся и на них, отмечает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. «Общие проблемы надо будет как-то решать. Не исключено, что они договорятся об обходе санкций, например, в виде параллельного импорта. И, конечно, это будет с большой выгодой для стран СНГ», — резюмировал эксперт.