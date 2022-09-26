Путин подтвердил серьезность своих сигналов по ядерному оружию

Он скоординировал свои действия с главным союзником России

26 сентября 2022 в 19:07 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин встретился с ближайшим союзником Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин подтвердил серьезность своих слов о возможности применения ядерного оружия в случае усиления угроз со стороны Запада. Это тема, по которой ему важно было скоординировать свои действия с ближайшим союзником России — Белоруссией, комментируют эксперты URA.RU встречу Путина с его коллегой Александром Лукашенко 26 сентября. По словам экспертов, главе государства нужно знать позицию коллеги, так как эскалация конфликта на Украине может сказаться и на Белоруссии. Встреча президентов состоялась в Сочи. Путин заметил, что лидеры уже виделись буквально полторы недели назад в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде. Однако тогда обсудить вопросы сотрудничества в сфере экономики и безопасности не удалось из-за напряженных графиков. «У нас все-таки достаточно большой объем проблем», — сказал Путин. Президенты России и Белоруссии вновь встретились в Сочи, и на этот раз — без галстуков Фото: kremlin.ru Среди них — ситуация в регионе, строительство Союзного государства, поставка продовольствия и удобрений на мировые рынки. «До сих пор блокируются поставки белорусских удобрений. Очень странно, потому что мировые рынки особенно в развивающихся странах крайне нуждаются в этой продукции», — отметил президент РФ. По словам Лукашенко, экономические вопросы правительствами двух стран успешно решаются, «срывов практически нет». Развиваются и внешние связи: оба государства в условиях изоляции со стороны Запада нашли новых партнеров. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал решение российского лидера о частичной мобилизации Фото: kremlin.ru Лукашенко коснулся темы частичной мобилизации в России и успокоил своего коллегу. «У России 25 миллионов мобилизационный ресурс. Хорошо, пусть убежали 30 тысяч, ну 50 тысяч. Но они что, если бы здесь остались, нашими людьми бы были? Пусть бегут. Я особо не переживал, когда в 2020 году несколько тысяч выехали. Просятся назад. И эти приедут, только надо принять решение, что с ними делать», — заявил президент Белоруссии. Европа не может понять, что ее будущее — вместе с Россией, вместе с Белоруссией, отметил Лукашенко. Путин добавил, что при этом Западу нужно «с уважением к нам относиться». «Без этого мы с ними вообще разговаривать не будем. Мы же славяне. Унижения никто терпеть не будет. Россия — гигантская страна. Какие могут быть унижения?» — воскликнул президент Белоруссии. Еще в июне президент РФ Владимир Путин заявил о готовности поставить в Белоруссию ЗРК «Искандер» и модернизировать белорусскую военную авиацию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В этом году Путин и Лукашенко встретились уже в шестой раз. Предыдущие их переговоры прошли в июне в Санкт-Петербурге. Лидеры договорились о том, что Россия поможет Белоруссии модернизировать военные самолеты, чтобы они могли нести ядерные боеголовки. Также Путин пообещал поставить ближайшему союзнику ракетные комплексы «Искандер-М». Тогда политологи отметили, что это был сигнал российского президента Западу, который наращивал ядерную группировку вблизи с границами РФ. За прошедшие с момента той встречи три месяца ситуация в регионе существенно изменилась, отмечают опрошенные URA.RU эксперты. В своем обращении 21 сентября Путин предупредил Запад о готовности России применить ядерное оружие, если угрозы будут нарастать и Вашингтон, Лондон и Брюссель не прекратят накачивать Украину оружием и провоцировать Киев на перенос военных действий на территорию РФ. «Те, кто пытается шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону… Это не блеф», — предупредил Путин. Запад всерьез воспринял угрозу президента РФ Владимира Путина о готовности применить ядерное оружие, убеждены эксперты Фото: Сергей Русанов © URA.RU После этого заявления Путин никак не обозначал намерения России по применению ядерного оружия против Украины. Но в свете июньских переговоров с Лукашенко, ему важно понять, позицию Белоруссии — «пойдет ли она вместе с Россией по пути эскалации или нет», полагает директор Института политических исследований Сергей Марков. Запад опасается «ядерного ответа» России, использования против Украины тактического ядерного оружия, объясняет замдекана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев. «[Для России] важно понимать, что Белоруссия сохранит статус союзника», — полагает Суздальцев. Характер конфликта на Украине изменился: речь идет уже не просто о прокси-войне НАТО, а об участии специалистов НАТО в подготовке украинских военных, в планировании, поясняет проректор по международным связям Государственного академического университета гуманитарных наук, эксперт клуба «Валдай» Вячеслав Сутырин. «Из-за этих действий [Запада] в России объявлена частичная мобилизация. Необходимость координации действий РФ и Белоруссии возрастает, чтобы координировать в реальном времени совместные подходы, оценивать угрозы, возникающие на западных рубежах Союзного государства. Это комплекс угроз, и Белоруссия не может остаться в стороне. Если встречаются президенты, значит, речь идет о принятии серьезных решений по коллективной обороне союзного государства», — полагает Сутырин. Статья по теме Путин предупредил ядерную катастрофу По словам эксперта, Вооруженные силы Белоруссии находятся в высокой степени готовности. Это связано как с ситуацией на Украине, так и с концентрацией польских войск на границе. «Могут быть различные сценарии развития ситуации, и главы государств принимают все во внимание и обсуждают. Это положительный сигнал о том, что все координируется на самом верху», — отметил политолог. Любые изменения в сценарии военной спецоперации на Украине, которые неизбежно последуют после завершения референдумов на освобожденных территориях и проведении частичной мобилизации, затронут и Белоруссию, убежден гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. Поэтому Путину и Лукашенко нужно продумать общую стратегию действий в условиях эскалации конфликта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин подтвердил серьезность своих слов о возможности применения ядерного оружия в случае усиления угроз со стороны Запада. Это тема, по которой ему важно было скоординировать свои действия с ближайшим союзником России — Белоруссией, комментируют эксперты URA.RU встречу Путина с его коллегой Александром Лукашенко 26 сентября. По словам экспертов, главе государства нужно знать позицию коллеги, так как эскалация конфликта на Украине может сказаться и на Белоруссии. Встреча президентов состоялась в Сочи. Путин заметил, что лидеры уже виделись буквально полторы недели назад в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде. Однако тогда обсудить вопросы сотрудничества в сфере экономики и безопасности не удалось из-за напряженных графиков. «У нас все-таки достаточно большой объем проблем», — сказал Путин. Среди них — ситуация в регионе, строительство Союзного государства, поставка продовольствия и удобрений на мировые рынки. «До сих пор блокируются поставки белорусских удобрений. Очень странно, потому что мировые рынки особенно в развивающихся странах крайне нуждаются в этой продукции», — отметил президент РФ. По словам Лукашенко, экономические вопросы правительствами двух стран успешно решаются, «срывов практически нет». Развиваются и внешние связи: оба государства в условиях изоляции со стороны Запада нашли новых партнеров. Лукашенко коснулся темы частичной мобилизации в России и успокоил своего коллегу. «У России 25 миллионов мобилизационный ресурс. Хорошо, пусть убежали 30 тысяч, ну 50 тысяч. Но они что, если бы здесь остались, нашими людьми бы были? Пусть бегут. Я особо не переживал, когда в 2020 году несколько тысяч выехали. Просятся назад. И эти приедут, только надо принять решение, что с ними делать», — заявил президент Белоруссии. Европа не может понять, что ее будущее — вместе с Россией, вместе с Белоруссией, отметил Лукашенко. Путин добавил, что при этом Западу нужно «с уважением к нам относиться». «Без этого мы с ними вообще разговаривать не будем. Мы же славяне. Унижения никто терпеть не будет. Россия — гигантская страна. Какие могут быть унижения?» — воскликнул президент Белоруссии. В этом году Путин и Лукашенко встретились уже в шестой раз. Предыдущие их переговоры прошли в июне в Санкт-Петербурге. Лидеры договорились о том, что Россия поможет Белоруссии модернизировать военные самолеты, чтобы они могли нести ядерные боеголовки. Также Путин пообещал поставить ближайшему союзнику ракетные комплексы «Искандер-М». Тогда политологи отметили, что это был сигнал российского президента Западу, который наращивал ядерную группировку вблизи с границами РФ. За прошедшие с момента той встречи три месяца ситуация в регионе существенно изменилась, отмечают опрошенные URA.RU эксперты. В своем обращении 21 сентября Путин предупредил Запад о готовности России применить ядерное оружие, если угрозы будут нарастать и Вашингтон, Лондон и Брюссель не прекратят накачивать Украину оружием и провоцировать Киев на перенос военных действий на территорию РФ. «Те, кто пытается шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону… Это не блеф», — предупредил Путин. После этого заявления Путин никак не обозначал намерения России по применению ядерного оружия против Украины. Но в свете июньских переговоров с Лукашенко, ему важно понять, позицию Белоруссии — «пойдет ли она вместе с Россией по пути эскалации или нет», полагает директор Института политических исследований Сергей Марков. Запад опасается «ядерного ответа» России, использования против Украины тактического ядерного оружия, объясняет замдекана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев. «[Для России] важно понимать, что Белоруссия сохранит статус союзника», — полагает Суздальцев. Характер конфликта на Украине изменился: речь идет уже не просто о прокси-войне НАТО, а об участии специалистов НАТО в подготовке украинских военных, в планировании, поясняет проректор по международным связям Государственного академического университета гуманитарных наук, эксперт клуба «Валдай» Вячеслав Сутырин. «Из-за этих действий [Запада] в России объявлена частичная мобилизация. По словам эксперта, Вооруженные силы Белоруссии находятся в высокой степени готовности. Это связано как с ситуацией на Украине, так и с концентрацией польских войск на границе. «Могут быть различные сценарии развития ситуации, и главы государств принимают все во внимание и обсуждают. Это положительный сигнал о том, что все координируется на самом верху», — отметил политолог. Любые изменения в сценарии военной спецоперации на Украине, которые неизбежно последуют после завершения референдумов на освобожденных территориях и проведении частичной мобилизации, затронут и Белоруссию, убежден гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. Поэтому Путину и Лукашенко нужно продумать общую стратегию действий в условиях эскалации конфликта.