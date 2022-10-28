В Елани для мобилизованных уральцев провели знаковые учения

За стрельбой из «Градов» наблюдали офицеры, прошедшие СВО. Фото, видео

28 октября 2022 в 21:40 Размер текста - 17 +

Подготовку мобилизованных в Елани регулярно оценивают комиссии из штаба ЦВО и Минобороны, но сегодня высоких гостей не было, единственные судьи — репортеры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Мобилизация в России В Еланском учебном центре, куда отправляют мобилизованных со всего Большого Урала и Сибири, — знаковое событие. Впервые на полигоне отработали стрельбу из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Затем в дело вступили минометные расчеты и зенитные комплексы ЗУ-23, но к этому бойцы уже более-менее привыкли, рассказали они корреспонденту URA.RU. Условия — максимально приближенные к боевым (вплоть до рельефа). Разместившиеся в поле артиллеристы ждут координаты от разведчиков (предполагается, что они выясняют их при помощи дрона), получив, начинают стрельбу. Несколько «градовских» снарядов преодолевают расстояние от восьми до девяти километров. Спустя несколько секунд командиру докладывают по рации: «Цели поражены». Известно, что мобилизованных готовят в Елани не меньше месяца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Реактивной батареей руководит капитан Дмитрий — выпускник Екатеринбургского высшего артиллерийского командного училища. Пошел на фронт добровольцем, в обычной жизни занимался бизнесом. Минометчики работали из 120-миллиметровых 2Б11 существенно дольше. В какой-то момент один из бойцов посетовал товарищам: из-за дыма цели перестали просматриваться. «Третий расчет, поздравляю, точное попадание», — слышится рядом. Тут же — рукопожатия. У командира минометной батареи (более 40 человек) позывной «Владик». Ветеран второй Чеченской кампании, 20 лет служил во внутренних войсках. «Владика» мобилизовали 1 октября, на следующий день он оказался в Елани. В батарее «Владика» в основном те, кого мобилизовали в конце сентября-начале октября, хотя вчера появился новичок, призванный на днях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тренировки у его бойцов проходят ежедневно (иногда на сон отводится всего по четыре часа). Говорит, многие впервые увидели миномет несколько недель назад. «Учитывая это, показывают неплохие результаты — в цели попадают с третьей мины», — поделился он перед стрельбой. «Коллектив у нас сплоченный. Парни стараются, понимают, что противник ведет активную контрбатарейную работу, и расхлябанность в таких условиях может стоить жизни. Поэтому стремятся побольше узнать, что пригодится на фронте», — добавил «Владик». По его словам, помимо огневой подготовки, в Елани обучают тактическим навыкам, оказанию неотложной медпомощи. «В общем, достаточно плотно поработали за прошедший период», — резюмировал офицер. «Владик» из Перми. Призвали его вместе с Артуром. Он тоже прошел Чечню. Старший лейтенант в Елани командует взводом в составе батареи. Новость по теме В Елани показали, в каких условиях живут мобилизованные со всего Урала. Фото, видео Корреспонденту Артур признался, что предчувствовал отправку давно. И потому готовиться начал заранее — на базе тира, где работал инструктором. Свои тренировки в Елани Артур снимает на видео и отправляет владельцу тира, бывшему спецназовцу. Тот его поправляет, дает советы. «Какими мы приехали сюда, с каким опытом и то, что мы приобрели здесь — большая разница. Пообщались [здесь] с людьми [прошедшими спецоперацию], поняли, что нужно делать, чтобы повысить шансы на выживание, каким образом себя надо вести, какие ошибки не совершать. У нас отличный коллектив в батарее, нормальные ребята все, срабатываются очень хорошо», — рассказал Артур. Чуть поодаль стояли два офицера — участники СВО. Их прикрепили к подразделениям для передачи опыта. Как их зовут, какие задачи выполняли на Украине, мужчины не раскрыли — из соображений безопасности. Скорее всего, они вернутся на фронт, но пока не знают, когда. С наступлением зимы, по их мнению, войска активизируются. «Надо давить», — считает один из собеседников. Минометный огонь корректировали при помощи коптера — тоже новинка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Стрельбы 28 октября для минометчиков прошли нормально. На вопрос, все ли снаряды достигли мишеней, командир «Владик» ответил: почти. «Очень редко бывает, что мины летят точно. У них большая зона поражения. То есть сегодня вблизи ничего живого не осталось, если можно так говорить», — объяснил он. Зенитчики работали последними. Перед ними поставили две задачи. Первая — поражение нескольких дронов в воздухе. БПЛА имитировали осветительные мины. Вторая — стрельба по наземным целям. Тоже успешно. По словам Артура, к отправке на фронт он начал готовиться задолго до объявления частичной мобилизации. Своим бойцам он постоянно показывает ролики из зоны боевых действий: «Я объясняю, на что обращать внимание — экипировку, как у них [украинцев] оборудовано укрытие, откуда они ведут огонь, как они передвигаются» Снаряды «Градов» достигают целей на расстоянии до девяти километров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU 28 октября на полигоне работали шесть минометных расчетов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU А зенитных комплексов было два Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Еланском учебном центре, куда отправляют мобилизованных со всего Большого Урала и Сибири, — знаковое событие. Впервые на полигоне отработали стрельбу из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Затем в дело вступили минометные расчеты и зенитные комплексы ЗУ-23, но к этому бойцы уже более-менее привыкли, рассказали они корреспонденту URA.RU. Условия — максимально приближенные к боевым (вплоть до рельефа). Разместившиеся в поле артиллеристы ждут координаты от разведчиков (предполагается, что они выясняют их при помощи дрона), получив, начинают стрельбу. Несколько «градовских» снарядов преодолевают расстояние от восьми до девяти километров. Спустя несколько секунд командиру докладывают по рации: «Цели поражены». Реактивной батареей руководит капитан Дмитрий — выпускник Екатеринбургского высшего артиллерийского командного училища. Пошел на фронт добровольцем, в обычной жизни занимался бизнесом. Минометчики работали из 120-миллиметровых 2Б11 существенно дольше. В какой-то момент один из бойцов посетовал товарищам: из-за дыма цели перестали просматриваться. «Третий расчет, поздравляю, точное попадание», — слышится рядом. Тут же — рукопожатия. У командира минометной батареи (более 40 человек) позывной «Владик». Ветеран второй Чеченской кампании, 20 лет служил во внутренних войсках. «Владика» мобилизовали 1 октября, на следующий день он оказался в Елани. Тренировки у его бойцов проходят ежедневно (иногда на сон отводится всего по четыре часа). Говорит, многие впервые увидели миномет несколько недель назад. «Учитывая это, показывают неплохие результаты — в цели попадают с третьей мины», — поделился он перед стрельбой. «Коллектив у нас сплоченный. Парни стараются, понимают, что противник ведет активную контрбатарейную работу, и расхлябанность в таких условиях может стоить жизни. Поэтому стремятся побольше узнать, что пригодится на фронте», — добавил «Владик». По его словам, помимо огневой подготовки, в Елани обучают тактическим навыкам, оказанию неотложной медпомощи. «В общем, достаточно плотно поработали за прошедший период», — резюмировал офицер. «Владик» из Перми. Призвали его вместе с Артуром. Он тоже прошел Чечню. Старший лейтенант в Елани командует взводом в составе батареи. Корреспонденту Артур признался, что предчувствовал отправку давно. И потому готовиться начал заранее — на базе тира, где работал инструктором. Свои тренировки в Елани Артур снимает на видео и отправляет владельцу тира, бывшему спецназовцу. Тот его поправляет, дает советы. «Какими мы приехали сюда, с каким опытом и то, что мы приобрели здесь — большая разница. Пообщались [здесь] с людьми [прошедшими спецоперацию], поняли, что нужно делать, чтобы повысить шансы на выживание, каким образом себя надо вести, какие ошибки не совершать. У нас отличный коллектив в батарее, нормальные ребята все, срабатываются очень хорошо», — рассказал Артур. Чуть поодаль стояли два офицера — участники СВО. Их прикрепили к подразделениям для передачи опыта. Как их зовут, какие задачи выполняли на Украине, мужчины не раскрыли — из соображений безопасности. Скорее всего, они вернутся на фронт, но пока не знают, когда. С наступлением зимы, по их мнению, войска активизируются. «Надо давить», — считает один из собеседников. Стрельбы 28 октября для минометчиков прошли нормально. На вопрос, все ли снаряды достигли мишеней, командир «Владик» ответил: почти. «Очень редко бывает, что мины летят точно. У них большая зона поражения. То есть сегодня вблизи ничего живого не осталось, если можно так говорить», — объяснил он. Зенитчики работали последними. Перед ними поставили две задачи. Первая — поражение нескольких дронов в воздухе. БПЛА имитировали осветительные мины. Вторая — стрельба по наземным целям. Тоже успешно.